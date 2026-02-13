День жіночої дружби 13 лютого 2026 — красиві листівки та побажання для подруги

День жіночої дружби 2026 — як оригінально привітати подружку
Україна зустрічає особливе свято у цю п'ятницю, 13 лютого, — День жіночої дружби. Попри те, що воно не є офіційним, саме у цю дату подруги по всьому світі збираються разом та влаштовують посиденьки. А ще це чудовий привід подарувати своїй "бестії" теплі слова та усмішку.
Новини.LIVE ділиться оригінальними та красивими привітаннями для подруг до Дня жіночої дружби.
Як привітати з Днем жіночої дружби у прозі
Дорога подруго! Вітаю з Міжнародним днем жіночої дружби! Нехай наша дружба завжди буде міцною, чесною та дарує посмішки навіть у найнесподіваніші моменти життя.
***
Моя бестія! Дякую за твоє тепло, підтримку і доброту. Нехай усе добре, що ти даруєш світу, повертається до тебе у потрійному обсязі. З Днем жіночої дружби!
***
З Днем подруги, красуне! Нехай у твоєму житті буде більше чудес, ніж у казках, більше радості, ніж у піснях, і більше щастя, ніж ти можеш собі уявити. Люблю тебе, моя рідна!
***
З Днем жіночої дружби! Дякую, що ти завжди поруч: у хвилини радості, у хвилини сміху… і у ті моменти, коли хочеться розділити не тільки життєві труднощі, а й келих вина.
***
З Днем жіночої дружби! Бажаю, щоб у нашій дружбі було менше драми, більше кави і щоб ми завжди сміялися так голосно, що сусіди червоніли від заздрощів.
***
Подруго, вітаю! Бажаю, щоб наші пригоди були як серіали: цікаві, веселі і з несподіваним фіналом. З Днем жіночої дружби!
День жіночої дружби 2026 — вірші українською мовою
Обіймаю міцно-міцно,
Наливаю в келих щастя...
Будь красива і кохана,
Про що мрієш — хай все вдасться.
Я з Днем подруги вітаю,
Подруго моя чудова,
Келих високо здіймаю,
Щоби ти була здорова!
***
Дружба жіноча різною буває,
Хтось роками дружить, а хтось відразу втрачає,
Тільки у нас вона не така,
Найчистіша, найміцніша в світі, знаю я.
Сьогодні тебе я, подруго, вітаю,
Від усієї душі тобі бажаю,
Радості, щастя, здоровою бути,
І дружбу, нашу святиню, зберегти і не забути.
***
З Днем подруги щиро вітаю,
Щастя й радості, звісно, бажаю.
Бажаю достатку і море любові,
Щоб всьго у тебе було доволі.
Здоров'я і сили щоб не полишали,
Щоб квіти оселю твою прикрашали,
Щоб в небі безхмарному сяяло сонце
І щиро всміхалось тобі у віконце.
***
Подружка, в житті всяке буває,
Було багато різного у нас,
Але дружба наша не зникає,
Вона лише окриляє нас.
У День жіночої дружби, бажаю тобі тільки щастя,
Хай зникнуть назавжди напасті,
Здоров'я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,
І багато – багато літ прожити.
