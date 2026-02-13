День жіночої дружби 13 лютого 2026 — красиві листівки та побажання для подруги

Подруги позують для фото. Фото: freepik.com

Україна зустрічає особливе свято у цю п'ятницю, 13 лютого, — День жіночої дружби. Попри те, що воно не є офіційним, саме у цю дату подруги по всьому світі збираються разом та влаштовують посиденьки. А ще це чудовий привід подарувати своїй "бестії" теплі слова та усмішку.

Як привітати з Днем жіночої дружби у прозі

Дорога подруго! Вітаю з Міжнародним днем жіночої дружби! Нехай наша дружба завжди буде міцною, чесною та дарує посмішки навіть у найнесподіваніші моменти життя.

***

Моя бестія! Дякую за твоє тепло, підтримку і доброту. Нехай усе добре, що ти даруєш світу, повертається до тебе у потрійному обсязі. З Днем жіночої дружби!

***

З Днем подруги, красуне! Нехай у твоєму житті буде більше чудес, ніж у казках, більше радості, ніж у піснях, і більше щастя, ніж ти можеш собі уявити. Люблю тебе, моя рідна!

***

З Днем жіночої дружби! Дякую, що ти завжди поруч: у хвилини радості, у хвилини сміху… і у ті моменти, коли хочеться розділити не тільки життєві труднощі, а й келих вина.

***

З Днем жіночої дружби! Бажаю, щоб у нашій дружбі було менше драми, більше кави і щоб ми завжди сміялися так голосно, що сусіди червоніли від заздрощів.

***

Подруго, вітаю! Бажаю, щоб наші пригоди були як серіали: цікаві, веселі і з несподіваним фіналом. З Днем жіночої дружби!

День жіночої дружби 2026 — вірші українською мовою

Обіймаю міцно-міцно,

Наливаю в келих щастя...

Будь красива і кохана,

Про що мрієш — хай все вдасться.

Я з Днем подруги вітаю,

Подруго моя чудова,

Келих високо здіймаю,

Щоби ти була здорова!

***

Дружба жіноча різною буває,

Хтось роками дружить, а хтось відразу втрачає,

Тільки у нас вона не така,

Найчистіша, найміцніша в світі, знаю я.

Сьогодні тебе я, подруго, вітаю,

Від усієї душі тобі бажаю,

Радості, щастя, здоровою бути,

І дружбу, нашу святиню, зберегти і не забути.

***

З Днем подруги щиро вітаю,

Щастя й радості, звісно, бажаю.

Бажаю достатку і море любові,

Щоб всьго у тебе було доволі.

Здоров'я і сили щоб не полишали,

Щоб квіти оселю твою прикрашали,

Щоб в небі безхмарному сяяло сонце

І щиро всміхалось тобі у віконце.

***

Подружка, в житті всяке буває,

Було багато різного у нас,

Але дружба наша не зникає,

Вона лише окриляє нас.

У День жіночої дружби, бажаю тобі тільки щастя,

Хай зникнуть назавжди напасті,

Здоров'я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,

І багато – багато літ прожити.

Красиві листівки з Днем жіночої дружби 13 лютого 2026

Листівки з Днем жіночої дружби 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем жіночої дружби 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем жіночої дружби 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем жіночої дружби 2026. Колаж: Новини.LIVE

