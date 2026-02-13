Видео
Главная Праздники День женской дружбы 2026 — как оригинально поздравить подружку

День женской дружбы 2026 — как оригинально поздравить подружку

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 06:01
День женской дружбы 13 февраля 2026 — красивые открытки и пожелания для подруги
Подруги позируют для фото. Фото: freepik.com

Украина встречает особый праздник в эту пятницу, 13 февраля, — День женской дружбы. Несмотря на то, что он не является официальным, именно в эту дату подруги по всему миру собираются вместе и устраивают посиделки. А еще это отличный повод подарить своей "бестии" теплые слова и улыбку.

Новини.LIVE делится оригинальными и красивыми поздравлениями для подруг ко Дню женской дружбы.

Читайте также:

Как поздравить с Днем женской дружбы в прозе

Дорогая подруга! Поздравляю с Международным днем женской дружбы! Пусть наша дружба всегда будет крепкой, честной и дарит улыбки даже в самые неожиданные моменты жизни.

***

Моя бестия! Спасибо за твое тепло, поддержку и доброту. Пусть все хорошее, что ты даришь миру, возвращается к тебе в тройном объеме. С Днем женской дружбы!

***

С Днем подруги, красавица! Пусть в твоей жизни будет больше чудес, чем в сказках, больше радости, чем в песнях, и больше счастья, чем ты можешь себе представить. Люблю тебя, моя родная!

***

С Днем женской дружбы! Спасибо, что ты всегда рядом: в минуты радости, в минуты смеха... и в те моменты, когда хочется разделить не только жизненные трудности, но и бокал вина.

***

С Днем женской дружбы! Желаю, чтобы в нашей дружбе было меньше драмы, больше кофе и чтобы мы всегда смеялись так громко, что соседи краснели от зависти.

***

Подруга, поздравляю! Желаю, чтобы наши приключения были как сериалы: интересные, веселые и с неожиданным финалом. С Днем женской дружбы!

День женской дружбы 2026 — стихи на украинском языке

Обіймаю міцно-міцно,
Наливаю в келих щастя...
Будь красива і кохана,
Про що мрієш — хай все вдасться.
Я з Днем подруги вітаю,
Подруго моя чудова,
Келих високо здіймаю,
Щоби ти була здорова!

***

Дружба жіноча різною буває,
Хтось роками дружить, а хтось відразу втрачає,
Тільки у нас вона не така,
Найчистіша, найміцніша в світі, знаю я.
Сьогодні тебе я, подруго, вітаю,
Від усієї душі тобі бажаю,
Радості, щастя, здоровою бути,
І дружбу, нашу святиню, зберегти і не забути.

***

З Днем подруги щиро вітаю,
Щастя й радості, звісно, бажаю.
Бажаю достатку і море любові,
Щоб всьго у тебе було доволі.
Здоров'я і сили щоб не полишали,
Щоб квіти оселю твою прикрашали,
Щоб в небі безхмарному сяяло сонце
І щиро всміхалось тобі у віконце.

***

Подружка, в житті всяке буває,
Було багато різного у нас,
Але дружба наша не зникає,
Вона лише окриляє нас.
У День жіночої дружби, бажаю тобі тільки щастя,
Хай зникнуть назавжди напасті,
Здоров'я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,
І багато – багато літ прожити.

Красивые открытки с Днем женской дружбы 13 февраля 2026 года

День жіночої дружби 2026 — листівки
Открытки с Днем женской дружбы 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Красиві листівки з Днем жіночої дружби 13 лютого 2026
Открытки с Днем женской дружбы 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Як привітати з Днем жіночої дружби
Открытки с Днем женской дружбы 2026. Коллаж: Новини.LIVE
День жіночої дружби 2026 — як оригінально привітати
Открытки с Днем женской дружбы 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
