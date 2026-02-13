День женской дружбы 13 февраля 2026 — красивые открытки и пожелания для подруги

Подруги позируют для фото. Фото: freepik.com

Украина встречает особый праздник в эту пятницу, 13 февраля, — День женской дружбы. Несмотря на то, что он не является официальным, именно в эту дату подруги по всему миру собираются вместе и устраивают посиделки. А еще это отличный повод подарить своей "бестии" теплые слова и улыбку.

Новини.LIVE делится оригинальными и красивыми поздравлениями для подруг ко Дню женской дружбы.

Как поздравить с Днем женской дружбы в прозе

Дорогая подруга! Поздравляю с Международным днем женской дружбы! Пусть наша дружба всегда будет крепкой, честной и дарит улыбки даже в самые неожиданные моменты жизни.

***

Моя бестия! Спасибо за твое тепло, поддержку и доброту. Пусть все хорошее, что ты даришь миру, возвращается к тебе в тройном объеме. С Днем женской дружбы!

***

С Днем подруги, красавица! Пусть в твоей жизни будет больше чудес, чем в сказках, больше радости, чем в песнях, и больше счастья, чем ты можешь себе представить. Люблю тебя, моя родная!

***

С Днем женской дружбы! Спасибо, что ты всегда рядом: в минуты радости, в минуты смеха... и в те моменты, когда хочется разделить не только жизненные трудности, но и бокал вина.

***

С Днем женской дружбы! Желаю, чтобы в нашей дружбе было меньше драмы, больше кофе и чтобы мы всегда смеялись так громко, что соседи краснели от зависти.

***

Подруга, поздравляю! Желаю, чтобы наши приключения были как сериалы: интересные, веселые и с неожиданным финалом. С Днем женской дружбы!

День женской дружбы 2026 — стихи на украинском языке

Обіймаю міцно-міцно,

Наливаю в келих щастя...

Будь красива і кохана,

Про що мрієш — хай все вдасться.

Я з Днем подруги вітаю,

Подруго моя чудова,

Келих високо здіймаю,

Щоби ти була здорова!

***

Дружба жіноча різною буває,

Хтось роками дружить, а хтось відразу втрачає,

Тільки у нас вона не така,

Найчистіша, найміцніша в світі, знаю я.

Сьогодні тебе я, подруго, вітаю,

Від усієї душі тобі бажаю,

Радості, щастя, здоровою бути,

І дружбу, нашу святиню, зберегти і не забути.

***

З Днем подруги щиро вітаю,

Щастя й радості, звісно, бажаю.

Бажаю достатку і море любові,

Щоб всьго у тебе було доволі.

Здоров'я і сили щоб не полишали,

Щоб квіти оселю твою прикрашали,

Щоб в небі безхмарному сяяло сонце

І щиро всміхалось тобі у віконце.

***

Подружка, в житті всяке буває,

Було багато різного у нас,

Але дружба наша не зникає,

Вона лише окриляє нас.

У День жіночої дружби, бажаю тобі тільки щастя,

Хай зникнуть назавжди напасті,

Здоров'я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,

І багато – багато літ прожити.

Красивые открытки с Днем женской дружбы 13 февраля 2026 года

