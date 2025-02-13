З Днем жіночої дружби — красиві листівки, привітання у віршах і прозі для подруг

Дві щасливі подружки в кав'ярні. Фото: Freepik

Щороку 13 лютого люди в Україні святкують День жіночої дружби, а це чудова нагода сказати приємні слова на честь дівчат. Ми розповідаємо, як можна щиро привітати всіх подруг з цим святом у теплих віршах, чудовій прозі та яскравих листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як можна привітати подруг з Днем жіночої дружби у віршах

Дружба жіноча різною буває,

Хтось роками дружить, а хтось відразу втрачає,

Тільки у нас вона не така,

Найчистіша, найміцніша в світі, я знаю.

Сьогодні день друзів, тебе, подруго, вітаю,

Від усієї душі тобі бажаю,

Радості, щастя, здоровою бути,

І дружбу, нашу святиню, зберегти і не забути.

***

З Днем подруги щиро вітаю,

Щастя й радості, звісно, бажаю.

Бажаю достатку і море любові,

Щоб всьго у тебе було доволі.

Здоров’я і сили щоб не полишали,

Щоб квіти оселю твою прикрашали,

Щоб в небі безхмарному сяяло сонце

І щиро всміхалось тобі у віконце.

***

Ти, подруго, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я у Тебе було.

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра Тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба.

Як привітати з Днем жіночої дружби у прозі

Люба подруго! Ми стільки шляху пройшли разом і стільки ще пройдемо! У цей чудовий день дозволь мені тебе привітати і побажати всього найкращого. Нехай кожен день буде наповнений радістю, миром, спокоєм, коханням і жіночим щастям! З Днем жіночої дружби!

***

Вітаю тебе з Днем жіночої дружби! Нехай у тебе в житті все завжди буде добре! Бажаю тобі мирного неба над головою, міцного здоров’я, чистого кохання і справжнього жіночого щастя! Я тебе люблю! Зі святом, подружко!

***

Моя подруго! Прийми мої найщиріші привітання у цей чудовий день нашої дружби! Я завжди знала, що не дарма обрала тебе, адже ти — найщиріша, найдобріша і найсмішніша дівчина у моєму житті! Нехай у тебе все буде добре! Зі святом тебе, з Днем жіночої дружби!

Привітання з Днем жіночої дружби — яскраві листівки

Привітання з Днем жіночої дружби. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем жіночої дружби. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем жіночої дружби. Фото ілюстративне: Pinterest

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