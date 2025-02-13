З Днем жіночої дружби — красиві листівки, привітання у віршах і прозі для подруг

День жіночої дружби 2025 — красиві листівки для подруг
Щороку 13 лютого люди в Україні святкують День жіночої дружби, а це чудова нагода сказати приємні слова на честь дівчат. Ми розповідаємо, як можна щиро привітати всіх подруг з цим святом у теплих віршах, чудовій прозі та яскравих листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як можна привітати подруг з Днем жіночої дружби у віршах
Дружба жіноча різною буває,
Хтось роками дружить, а хтось відразу втрачає,
Тільки у нас вона не така,
Найчистіша, найміцніша в світі, я знаю.
Сьогодні день друзів, тебе, подруго, вітаю,
Від усієї душі тобі бажаю,
Радості, щастя, здоровою бути,
І дружбу, нашу святиню, зберегти і не забути.
***
З Днем подруги щиро вітаю,
Щастя й радості, звісно, бажаю.
Бажаю достатку і море любові,
Щоб всьго у тебе було доволі.
Здоров’я і сили щоб не полишали,
Щоб квіти оселю твою прикрашали,
Щоб в небі безхмарному сяяло сонце
І щиро всміхалось тобі у віконце.
***
Ти, подруго, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
Як привітати з Днем жіночої дружби у прозі
Люба подруго! Ми стільки шляху пройшли разом і стільки ще пройдемо! У цей чудовий день дозволь мені тебе привітати і побажати всього найкращого. Нехай кожен день буде наповнений радістю, миром, спокоєм, коханням і жіночим щастям! З Днем жіночої дружби!
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Вітаю тебе з Днем жіночої дружби! Нехай у тебе в житті все завжди буде добре! Бажаю тобі мирного неба над головою, міцного здоров’я, чистого кохання і справжнього жіночого щастя! Я тебе люблю! Зі святом, подружко!
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Моя подруго! Прийми мої найщиріші привітання у цей чудовий день нашої дружби! Я завжди знала, що не дарма обрала тебе, адже ти — найщиріша, найдобріша і найсмішніша дівчина у моєму житті! Нехай у тебе все буде добре! Зі святом тебе, з Днем жіночої дружби!
Привітання з Днем жіночої дружби — яскраві листівки
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