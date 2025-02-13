С Днем женской дружбы — красивые открытки, поздравления в стихах и прозе для подруг

День женской дружбы 2025 — красивые открытки для подруг
Каждый год 13 февраля люди в Украине празднуют День женской дружбы, а это прекрасная возможность сказать приятные слова в честь девушек. Мы рассказываем, как можно искренне поздравить всех подруг с этим праздником в теплых стихах, замечательной прозе и ярких открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как можно поздравить подруг с Днем женской дружбы в стихах на украинском
Дружба жіноча різною буває,
Хтось роками дружить, а хтось відразу втрачає,
Тільки у нас вона не така,
Найчистіша, найміцніша в світі, я знаю.
Сьогодні день друзів, тебе, подруго, вітаю,
Від усієї душі тобі бажаю,
Радості, щастя, здоровою бути,
І дружбу, нашу святиню, зберегти і не забути.
***
З Днем подруги щиро вітаю,
Щастя й радості, звісно, бажаю.
Бажаю достатку і море любові,
Щоб всьго у тебе було доволі.
Здоров’я і сили щоб не полишали,
Щоб квіти оселю твою прикрашали,
Щоб в небі безхмарному сяяло сонце
І щиро всміхалось тобі у віконце.
***
Ти, подруго, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
Как поздравить с Днем женской дружбы в прозе
Дорогая подруга! Мы столько пути прошли вместе и столько еще пройдем! В этот замечательный день позволь мне тебя поздравить и пожелать всего самого лучшего. Пусть каждый день будет наполнен радостью, миром, спокойствием, любовью и женским счастьем! С Днем женской дружбы!
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Поздравляю тебя с Днем женской дружбы! Пусть у тебя в жизни все всегда будет хорошо! Желаю тебе мирного неба над головой, крепкого здоровья, чистой любви и настоящего женского счастья! Я тебя люблю! С праздником, подружка!
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Моя подруга! Прими мои самые искренние поздравления в этот замечательный день нашей дружбы! Я всегда знала, что не зря выбрала тебя, ведь ты — самая искренняя, самая добрая и самая смешная девушка в моей жизни! Пусть у тебя все будет хорошо! С праздником тебя, с Днем женской дружбы!
Поздравления с Днем женской дружбы — яркие открытки
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