С Днем женской дружбы — красивые открытки, поздравления в стихах и прозе для подруг

Две счастливые подружки в кофейне. Фото: Freepik

Каждый год 13 февраля люди в Украине празднуют День женской дружбы, а это прекрасная возможность сказать приятные слова в честь девушек. Мы рассказываем, как можно искренне поздравить всех подруг с этим праздником в теплых стихах, замечательной прозе и ярких открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Дружба жіноча різною буває,

Хтось роками дружить, а хтось відразу втрачає,

Тільки у нас вона не така,

Найчистіша, найміцніша в світі, я знаю.

Сьогодні день друзів, тебе, подруго, вітаю,

Від усієї душі тобі бажаю,

Радості, щастя, здоровою бути,

І дружбу, нашу святиню, зберегти і не забути.

***

З Днем подруги щиро вітаю,

Щастя й радості, звісно, бажаю.

Бажаю достатку і море любові,

Щоб всьго у тебе було доволі.

Здоров’я і сили щоб не полишали,

Щоб квіти оселю твою прикрашали,

Щоб в небі безхмарному сяяло сонце

І щиро всміхалось тобі у віконце.

***

Ти, подруго, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я у Тебе було.

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра Тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба.

Как поздравить с Днем женской дружбы в прозе

Дорогая подруга! Мы столько пути прошли вместе и столько еще пройдем! В этот замечательный день позволь мне тебя поздравить и пожелать всего самого лучшего. Пусть каждый день будет наполнен радостью, миром, спокойствием, любовью и женским счастьем! С Днем женской дружбы!

***

Поздравляю тебя с Днем женской дружбы! Пусть у тебя в жизни все всегда будет хорошо! Желаю тебе мирного неба над головой, крепкого здоровья, чистой любви и настоящего женского счастья! Я тебя люблю! С праздником, подружка!

***

Моя подруга! Прими мои самые искренние поздравления в этот замечательный день нашей дружбы! Я всегда знала, что не зря выбрала тебя, ведь ты — самая искренняя, самая добрая и самая смешная девушка в моей жизни! Пусть у тебя все будет хорошо! С праздником тебя, с Днем женской дружбы!

Поздравления с Днем женской дружбы — яркие открытки

Поздравление с Днем женской дружбы. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем женской дружбы. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем женской дружбы. Фото иллюстративное: Pinterest

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