З Днем вишиванки 2025 — щирі привітання у листівках, віршах і прозі

День вишиванки 2025 в Україні — теплі привітання до свята
Сьогодні, 15 травня 2025 року, вся Україна відзначає важливе для всієї країни свято — День вишиванки, яка є одним із символів нашої держави. Дізнайтеся, як можна тепло і щиро привітати рідних і близьких з цим днем у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Днем вишиванки у віршах
Вишиванка — душа України,
Символ сили, любові й тепла.
Хай лунає у кожній родині
Пісня вільна, як рідна земля!
Вишиванко, оберіг мій з роду,
Символ ти єднання і свободи.
Носимо тебе ми з честю й шаною,
З вірою, надією, любов'ю незламною!
***
Зранку встали до світанку,
Одягнули вишиванку.
Вийшли так на світ, у люди:
Показать, як Неньку любим.
Розказати, як шануєм,
Захищаєм і цінуєм.
***
Сорочку мати синові вишивала
І душу, і серце у вишивку вкладала.
Як пам’ять народної відголоски,
На полотні з’являлися візерунки,
Де кожен хрестик — це життєві миті.
Мережила по білому блакить,
Лягала ниточка до ниточки мрійливо.
Дитині б долю вишити щасливу,
Щоб оберегом стала для синочка
Руками матері вишита сорочка.
Як можна привітати з Днем вишиванки у прозі
Вишиванка — це відображення душі кожного українця, його сили, мужності та зв’язку з рідною державою. Тож нехай цей день об’єднає весь український народ у любові до культури і традицій! З Днем вишиванки!
***
З нагоди Дня вишиванки прийміть мої щирі привітання! Вишиванка — це символ українського народу, його стійкості та свободи, а в її візерунках викарбувана душа наших людей. Бажаю вам здоров’я, терпіння, миру і світла! Нехай цей день нагадає кожному про важке минуле нашої країни та про світле майбутнє її громадян! Зі святом!
Найкращі привітання з Днем вишиванки у листівках
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