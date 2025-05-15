З Днем вишиванки 2025 — щирі привітання у листівках, віршах і прозі

Святкування Дня Києва на Майдані Незалежності в 2017 році. Фото: УНІАН

Сьогодні, 15 травня 2025 року, вся Україна відзначає важливе для всієї країни свято — День вишиванки, яка є одним із символів нашої держави. Дізнайтеся, як можна тепло і щиро привітати рідних і близьких з цим днем у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Днем вишиванки у віршах

Вишиванка — душа України,

Символ сили, любові й тепла.

Хай лунає у кожній родині

Пісня вільна, як рідна земля!

Вишиванко, оберіг мій з роду,

Символ ти єднання і свободи.

Носимо тебе ми з честю й шаною,

З вірою, надією, любов'ю незламною!

***

Зранку встали до світанку,

Одягнули вишиванку.

Вийшли так на світ, у люди:

Показать, як Неньку любим.

Розказати, як шануєм,

Захищаєм і цінуєм.

***

Сорочку мати синові вишивала

І душу, і серце у вишивку вкладала.

Як пам’ять народної відголоски,

На полотні з’являлися візерунки,

Де кожен хрестик — це життєві миті.

Мережила по білому блакить,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо.

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками матері вишита сорочка.

Як можна привітати з Днем вишиванки у прозі

Вишиванка — це відображення душі кожного українця, його сили, мужності та зв’язку з рідною державою. Тож нехай цей день об’єднає весь український народ у любові до культури і традицій! З Днем вишиванки!

***

З нагоди Дня вишиванки прийміть мої щирі привітання! Вишиванка — це символ українського народу, його стійкості та свободи, а в її візерунках викарбувана душа наших людей. Бажаю вам здоров’я, терпіння, миру і світла! Нехай цей день нагадає кожному про важке минуле нашої країни та про світле майбутнє її громадян! Зі святом!

Найкращі привітання з Днем вишиванки у листівках

Привітання з Днем вишиванки. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем вишиванки. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем вишиванки. Фото ілюстративне: Pinterest

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