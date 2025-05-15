С Днем вышиванки 2025 — искренние поздравления в открытках, стихах и прозе

Празднование Дня Киева на Майдане Независимости в 2017 году. Фото: УНІАН

Сегодня, 15 мая 2025 года, вся Украина отмечает важный для всей страны праздник — День вышиванки, которая является одним из символов нашего государства. Узнайте, как можно тепло и искренне поздравить родных и близких с этим днем в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Днем вышиванки в стихах

Вишиванка — душа України,

Символ сили, любові й тепла.

Хай лунає у кожній родині

Пісня вільна, як рідна земля!

Вишиванко, оберіг мій з роду,

Символ ти єднання і свободи.

Носимо тебе ми з честю й шаною,

З вірою, надією, любов'ю незламною!

***

Зранку встали до світанку,

Одягнули вишиванку.

Вийшли так на світ, у люди:

Показать, як Неньку любим.

Розказати, як шануєм,

Захищаєм і цінуєм.

***

Сорочку мати синові вишивала

І душу, і серце у вишивку вкладала.

Як пам’ять народної відголоски,

На полотні з’являлися візерунки,

Де кожен хрестик — це життєві миті.

Мережила по білому блакить,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо.

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками матері вишита сорочка.

Как можно поздравить с Днем вышиванки в прозе

Вышиванка — это отражение души каждого украинца, его силы, мужества и связи с родным государством. Пусть этот день объединит весь украинский народ в любви к культуре и традициям! С Днем вышиванки!

***

По случаю Дня вышиванки примите мои искренние поздравления! Вышиванка — это символ украинского народа, его стойкости и свободы, а в ее узорах отчеканена душа наших людей. Желаю вам здоровья, терпения, мира и света! Пусть этот день напомнит каждому о тяжелом прошлом нашей страны и о светлом будущем ее граждан! С праздником!

Самые лучшие поздравления с Днем вышиванки в открытках

Поздравление с Днем вышиванки. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем вышиванки. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем вышиванки. Фото иллюстративное: Pinterest

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