С Днем вышиванки 2025 — искренние поздравления в открытках, стихах и прозе

День вышиванки 2025 в Украине — теплые поздравления к празднику
Сегодня, 15 мая 2025 года, вся Украина отмечает важный для всей страны праздник — День вышиванки, которая является одним из символов нашего государства. Узнайте, как можно тепло и искренне поздравить родных и близких с этим днем в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Днем вышиванки в стихах
Вишиванка — душа України,
Символ сили, любові й тепла.
Хай лунає у кожній родині
Пісня вільна, як рідна земля!
Вишиванко, оберіг мій з роду,
Символ ти єднання і свободи.
Носимо тебе ми з честю й шаною,
З вірою, надією, любов'ю незламною!
***
Зранку встали до світанку,
Одягнули вишиванку.
Вийшли так на світ, у люди:
Показать, як Неньку любим.
Розказати, як шануєм,
Захищаєм і цінуєм.
***
Сорочку мати синові вишивала
І душу, і серце у вишивку вкладала.
Як пам’ять народної відголоски,
На полотні з’являлися візерунки,
Де кожен хрестик — це життєві миті.
Мережила по білому блакить,
Лягала ниточка до ниточки мрійливо.
Дитині б долю вишити щасливу,
Щоб оберегом стала для синочка
Руками матері вишита сорочка.
Как можно поздравить с Днем вышиванки в прозе
Вышиванка — это отражение души каждого украинца, его силы, мужества и связи с родным государством. Пусть этот день объединит весь украинский народ в любви к культуре и традициям! С Днем вышиванки!
***
По случаю Дня вышиванки примите мои искренние поздравления! Вышиванка — это символ украинского народа, его стойкости и свободы, а в ее узорах отчеканена душа наших людей. Желаю вам здоровья, терпения, мира и света! Пусть этот день напомнит каждому о тяжелом прошлом нашей страны и о светлом будущем ее граждан! С праздником!
Самые лучшие поздравления с Днем вышиванки в открытках
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