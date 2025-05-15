Як з'явилася українська вишиванка — історія і цікаві факти

Жінки у вишиванках у стародавні часи. Фото: Pinterest

Сьогодні, 15 травня 2025 року, український народ відзначає таке свято, як День вишиванки, але не всі знають, як взагалі з’явився один із символів нашої країни. Ми розповідаємо, звідки взялася ця сорочка і як вона стала символом української держави.

Новини.LIVE розповідає про історію появи української вишиванки.

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Звідки взялася українська вишиванка

На жаль, невідомо, коли саме з’явилася українська вишиванка, проте, є інформація, що її зачатки існували за кілька тисячоліть до нашої ери. У давні часи археологи знаходили залишки посуду, на якому були візерунки, як на вишиванці.

У Київській Русі почало стрімко розвиватися мистецтво вишиванки, які тоді коштували дуже багато, а носити її могли лише заможні люди. Тоді навіть існували школи вишивальниць, де робили сорочки, здебільшого, на замовлення багатіїв.

Зразок стародавньої української вишиванки. Фото: Pinterest

Починаючи з 17 століття, люди почали активно створювати вишиванки, а робити їх могла кожна українка. Дівчата вишивали рушники на весілля та показували їх родичам своїх наречених. Причому, тоді вважалося, що якщо наречена погано шиє, то вона — невміла господиня.

З часом люди почали частіше використовувати вишиванки в побутових цілях, а згодом з’явилися сорочки не лише для жінок, а й для чоловіків. До слова, українську вишиванку дуже любив свого часу видатний письменник, поет і драматург Іван Франко, який одягав її під піджаки і жупани.

Український поет Іван Франко у вишиванці. Фото: Pinterest

Які вишиванки існують сьогодні

Цікаво, що українська вишиванка має власні особливості в залежності від регіону. Наприклад, на Чернігівщині на вишиванках наносять тонкі та маленькі стебки, а на Закарпатті — яскраві та строкаті малюнки різного кольору.

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