Как появилась украинская вышиванка — история и интересные факты

Женщины в вышиванках в древние времена. Фото: Pinterest

Сегодня, 15 мая 2025 года, украинский народ отмечает такой праздник, как День вышиванки, но не все знают, как вообще появился один из символов нашей страны. Мы рассказываем, откуда взялась эта рубашка и как она стала символом украинского государства.

Новини.LIVE рассказывает об истории появления украинской вышиванки.

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Откуда взялась украинская вышиванка

К сожалению, неизвестно, когда именно появилась украинская вышиванка, однако, есть информация, что ее зачатки существовали за несколько тысячелетий до нашей эры. В давние времена археологи находили остатки посуды, на которой были узоры, как на вышиванке.

В Киевской Руси начало стремительно развиваться искусство вышиванки, которые тогда стоили очень много, а носить ее могли только состоятельные люди. Тогда даже существовали школы вышивальщиц, где делали рубашки, в основном, на заказ богачей.

Образец древней украинской вышиванки. Фото: Pinterest

Начиная с 17 века, люди начали активно создавать вышиванки, а делать их могла каждая украинка. Девушки вышивали рушники на свадьбу и показывали их родственникам своих женихов. Причем, тогда считалось, что если невеста плохо шьет, то она — неумелая хозяйка.

Со временем люди стали чаще использовать вышиванки в бытовых целях, а впоследствии появились рубашки не только для женщин, но и для мужчин. К слову, украинскую вышиванку очень любил в свое время выдающийся писатель, поэт и драматург Иван Франко, который надевал ее под пиджаки и жупаны.

Украинский поэт Иван Франко в вышиванке. Фото: Pinterest

Какие вышиванки существуют сегодня

Интересно, что украинская вышиванка имеет собственные особенности в зависимости от региона. Например, на Черниговщине на вышиванках наносят тонкие и маленькие стебельки, а на Закарпатье — яркие и пестрые рисунки разного цвета.

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