День святої Варвари 2025 — привітання зі святом 4 грудня, листівки з іменинами

День святої Варвари. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 грудня, українці вшановують пам'ять великомучениці Варвари Іліопольської. Свята є покровителькою жінок, військових та захисницею від раптової смерті. Цього дня вітають зі святом усіх вірян, а також окремі побажання добра та миру шлють власницям цього прекрасного імені, яке стало символом незламності духу.

Новини.LIVE ділиться добіркою щирих привітань з Днем святої Варвари та з Днем ангела Варвари.

З Днем ангела Варвари 2025 — душевні привітання своїми словами

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе вам здоров'я, гармонію й душевний спокій.

***

Вітаю з Днем ангела Варвари! Нехай це світле свято дарує вам мир у душі, силу в думках і благословення на всі починання.

***

Вітаю з Днем ангела Варвари! Нехай свята надихає на добрі справи, додає сили для нових звершень і береже від усяких негараздів. Щастя, любові й затишку вашому дому.

***

Прийміть щирі вітання з Днем ангела! Бажаю вам стійкості духу, мудрості, спокою, впевненості у власних силах. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості.

***

Вітаю з Днем ангела Варвари! Нехай її сила та віра стануть для вас джерелом натхнення, а небеса завжди оберігають вас від негараздів. Бажаю щастя, гармонії та радості в кожному дні.

Привітання з Днем святої Варвари у прозі

З Днем святої Варвари! Хай ваше серце наповнюється світлом віри, добром та внутрішньою силою. Бажаю любові, підтримки рідних і справжнього щастя.

***

У день святої Варвари бажаю вам миру, добробуту та Божого заступництва. Нехай її ім'я береже вас від лиха, а краса світу щодня наповнює серце спокоєм і світлом.

***

Прийміть найщиріші вітання зі святом Варвари! Бажаю мудрості, впевненості, світлого натхнення й сил для здійснення ваших найзаповітніших мрій.

***

У День святої Варвари бажаю вам тепла, доброти та внутрішньої рівноваги.

Красиві привітання з іменинами Варвари у віршах українською мовою

Варваро, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п'янко,

І ангел вбереже від злої долі.

***

Вітаю я тебе, Варваро,

З днем прекрасним іменин.

І досягти тобі бажаю

У житті значних вершин.

Нехай свята допомагає,

По життю хай за руку веде.

Від проблем тебе вкриє,

Допомогу хай тобі дає.

***

Ти Варвара наше диво,

В світі кращої нема.

Добра ти та благородна,

Ще й вродлива і душею молода.

З іменинами вітаєм,

Щастя й радості бажаєм!

***

В день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм:

І щодня, й щомиті

Хай тобі допомагає,

Ангел-покровитель!

***

Варваро наша люба!

Нехай душа співає!

Нехай щодня щось добре

в твоїм житті буває!

В День ангела сьогодні

радій, немов дитина!

Тобою хай пишається

уся твоя родина!

День святої Варвари 4 грудня 2025 — красиві привітання у листівках

Листівки до Дня Варвари. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Варвари 2025

