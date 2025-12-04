День святої Варвари 2025 — привітання зі святом 4 грудня, листівки з іменинами

День Варвари 2025 — побажання і листівки, що зігрівають серце
Сьогодні, 4 грудня, українці вшановують пам'ять великомучениці Варвари Іліопольської. Свята є покровителькою жінок, військових та захисницею від раптової смерті. Цього дня вітають зі святом усіх вірян, а також окремі побажання добра та миру шлють власницям цього прекрасного імені, яке стало символом незламності духу.
Новини.LIVE ділиться добіркою щирих привітань з Днем святої Варвари та з Днем ангела Варвари.
З Днем ангела Варвари 2025 — душевні привітання своїми словами
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе вам здоров'я, гармонію й душевний спокій.
***
Вітаю з Днем ангела Варвари! Нехай це світле свято дарує вам мир у душі, силу в думках і благословення на всі починання.
***
Вітаю з Днем ангела Варвари! Нехай свята надихає на добрі справи, додає сили для нових звершень і береже від усяких негараздів. Щастя, любові й затишку вашому дому.
***
Прийміть щирі вітання з Днем ангела! Бажаю вам стійкості духу, мудрості, спокою, впевненості у власних силах. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості.
***
Вітаю з Днем ангела Варвари! Нехай її сила та віра стануть для вас джерелом натхнення, а небеса завжди оберігають вас від негараздів. Бажаю щастя, гармонії та радості в кожному дні.
Привітання з Днем святої Варвари у прозі
З Днем святої Варвари! Хай ваше серце наповнюється світлом віри, добром та внутрішньою силою. Бажаю любові, підтримки рідних і справжнього щастя.
***
У день святої Варвари бажаю вам миру, добробуту та Божого заступництва. Нехай її ім'я береже вас від лиха, а краса світу щодня наповнює серце спокоєм і світлом.
***
Прийміть найщиріші вітання зі святом Варвари! Бажаю мудрості, впевненості, світлого натхнення й сил для здійснення ваших найзаповітніших мрій.
***
У День святої Варвари бажаю вам тепла, доброти та внутрішньої рівноваги.
Красиві привітання з іменинами Варвари у віршах українською мовою
Варваро, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п'янко,
І ангел вбереже від злої долі.
***
Вітаю я тебе, Варваро,
З днем прекрасним іменин.
І досягти тобі бажаю
У житті значних вершин.
Нехай свята допомагає,
По життю хай за руку веде.
Від проблем тебе вкриє,
Допомогу хай тобі дає.
***
Ти Варвара наше диво,
В світі кращої нема.
Добра ти та благородна,
Ще й вродлива і душею молода.
З іменинами вітаєм,
Щастя й радості бажаєм!
***
В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм:
І щодня, й щомиті
Хай тобі допомагає,
Ангел-покровитель!
***
Варваро наша люба!
Нехай душа співає!
Нехай щодня щось добре
в твоїм житті буває!
В День ангела сьогодні
радій, немов дитина!
Тобою хай пишається
уся твоя родина!
День святої Варвари 4 грудня 2025 — красиві привітання у листівках
Відеопривітання з Днем Варвари 2025
