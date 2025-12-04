Відео
Головна Свята День Варвари 2025 — побажання і листівки, що зігрівають серце

День Варвари 2025 — побажання і листівки, що зігрівають серце

Дата публікації: 4 грудня 2025 07:15
День святої Варвари 2025 — привітання зі святом 4 грудня, листівки з іменинами
День святої Варвари. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 грудня, українці вшановують пам'ять великомучениці Варвари Іліопольської. Свята є покровителькою жінок, військових та захисницею від раптової смерті. Цього дня вітають зі святом усіх вірян, а також окремі побажання добра та миру шлють власницям цього прекрасного імені, яке стало символом незламності духу.

Новини.LIVE ділиться добіркою щирих привітань з Днем святої Варвари та з Днем ангела Варвари.

Читайте також:

З Днем ангела Варвари 2025 — душевні привітання своїми словами 

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе вам здоров'я, гармонію й душевний спокій.

***

Вітаю з Днем ангела Варвари! Нехай це світле свято дарує вам мир у душі, силу в думках і благословення на всі починання.

***

Вітаю з Днем ангела Варвари! Нехай свята надихає на добрі справи, додає сили для нових звершень і береже від усяких негараздів. Щастя, любові й затишку вашому дому.

***

Прийміть щирі вітання з Днем ангела! Бажаю вам стійкості духу, мудрості, спокою, впевненості у власних силах. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості.

***

Вітаю з Днем ангела Варвари! Нехай її сила та віра стануть для вас джерелом натхнення, а небеса завжди оберігають вас від негараздів. Бажаю щастя, гармонії та радості в кожному дні.

Привітання з Днем святої Варвари у прозі

З Днем святої Варвари! Хай ваше серце наповнюється світлом віри, добром та внутрішньою силою. Бажаю любові, підтримки рідних і справжнього щастя.

***

У день святої Варвари бажаю вам миру, добробуту та Божого заступництва. Нехай її ім'я береже вас від лиха, а краса світу щодня наповнює серце спокоєм і світлом.

***

Прийміть найщиріші вітання зі святом Варвари! Бажаю мудрості, впевненості, світлого натхнення й сил для здійснення ваших найзаповітніших мрій.

***

У День святої Варвари бажаю вам тепла, доброти та внутрішньої рівноваги.

Красиві привітання з іменинами Варвари у віршах українською мовою 

Варваро, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п'янко,
І ангел вбереже від злої долі.

***

Вітаю я тебе, Варваро,
З днем прекрасним іменин.
І досягти тобі бажаю
У житті значних вершин.
Нехай свята допомагає,
По життю хай за руку веде.
Від проблем тебе вкриє,
Допомогу хай тобі дає.

***

Ти Варвара наше диво,
В світі кращої нема.
Добра ти та благородна,
Ще й вродлива і душею молода.
З іменинами вітаєм,
Щастя й радості бажаєм!

***

В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм:
І щодня, й щомиті
Хай тобі допомагає,
Ангел-покровитель!

***

Варваро наша люба!
Нехай душа співає!
Нехай щодня щось добре
в твоїм житті буває!
В День ангела сьогодні
радій, немов дитина!
Тобою хай пишається
уся твоя родина!

День святої Варвари 4 грудня 2025 — красиві привітання у листівках

Красиві привітання з іменинами Варвари
Листівки до Дня Варвари. Колаж: Новини.LIVE
День святої Варвари 4 грудня 2025 — красиві привітання
Листівки до Дня Варвари. Колаж: Новини.LIVE
День святої Варвари 4 грудня 2025 — листівки
Листівки до Дня Варвари. Колаж: Новини.LIVE
З Днем Варвари 2025 — душевні привітання
Листівки до Дня Варвари. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем святої Варвари
Листівки до Дня Варвари. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Варвари 2025

 

 

 

Раніше ми розповідали про важливі традиції та заборони у День Варвари, які допоможуть провести свято вдало.

Також ділимося з Вами церковним календарем свят на грудень 2025.

свята привітання листівки побажання 4 грудня
Софія Сурай - Редактор
Автор:
Софія Сурай
