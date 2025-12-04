День святой Варвары 2025 — поздравления с праздником 4 декабря, открытки с именинами

День святой Варвары. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 4 декабря, украинцы чтят память великомученицы Варвары Илиопольской. Святая является покровительницей женщин, военных и защитницей от внезапной смерти. В этот день поздравляют с праздником всех верующих, а также отдельные пожелания добра и мира шлют обладательницам этого прекрасного имени, которое стало символом несокрушимости духа.

Новини.LIVE делится подборкой искренних поздравлений с Днем святой Варвары и с Днем ангела Варвары.

С Днем ангела Варвары 2025 — душевные поздравления своими словами

Искренне поздравляю с Днем ангела! Пусть этот день принесет вам здоровье, гармонию и душевный покой.

***

Поздравляю с Днем ангела Варвары! Пусть этот светлый праздник дарит вам мир в душе, силу в мыслях и благословение на все начинания.

***

Поздравляю с Днем ангела Варвары! Пусть праздник вдохновляет на добрые дела, придает силы для новых свершений и бережет от всяких невзгод. Счастья, любви и уюта вашему дому.

***

Примите искренние поздравления с Днем ангела! Желаю вам стойкости духа, мудрости, спокойствия, уверенности в собственных силах. Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости.

***

Поздравляю с Днем ангела Варвары! Пусть ее сила и вера станут для вас источником вдохновения, а небеса всегда оберегают вас от невзгод. Желаю счастья, гармонии и радости в каждом дне.

Поздравления с Днем святой Варвары в прозе

С Днем святой Варвары! Пусть ваше сердце наполняется светом веры, добром и внутренней силой. Желаю любви, поддержки родных и настоящего счастья.

***

В день святой Варвары желаю вам мира, благополучия и Божьего покровительства. Пусть ее имя хранит вас от беды, а красота мира ежедневно наполняет сердце спокойствием и светом.

***

Примите самые искренние поздравления с праздником Варвары! Желаю мудрости, уверенности, светлого вдохновения и сил для осуществления ваших самых заветных желаний.

***

В День святой Варвары желаю вам тепла, доброты и внутреннего равновесия.

Красивые поздравления с именинами Варвары в стихах на украинском языке

Варваро, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п'янко,

І ангел вбереже від злої долі.

***

Вітаю я тебе, Варваро,

З днем прекрасним іменин.

І досягти тобі бажаю

У житті значних вершин.

Нехай свята допомагає,

По життю хай за руку веде.

Від проблем тебе вкриє,

Допомогу хай тобі дає.

***

Ти Варвара наше диво,

В світі кращої нема.

Добра ти та благородна,

Ще й вродлива і душею молода.

З іменинами вітаєм,

Щастя й радості бажаєм!

***

В день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм:

І щодня, й щомиті

Хай тобі допомагає,

Ангел-покровитель!

***

Варваро наша люба!

Нехай душа співає!

Нехай щодня щось добре

в твоїм житті буває!

В День ангела сьогодні

радій, немов дитина!

Тобою хай пишається

уся твоя родина!

День святой Варвары 4 декабря 2025 — красивые поздравления в открытках

Открытки ко Дню Варвары. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню Варвары. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню Варвары. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню Варвары. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню Варвары. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Варвары 2025

