День святой Варвары 2025 — поздравления с праздником 4 декабря, открытки с именинами

День Варвары 2025 — пожелания и открытки, согревающие сердце
Сегодня, 4 декабря, украинцы чтят память великомученицы Варвары Илиопольской. Святая является покровительницей женщин, военных и защитницей от внезапной смерти. В этот день поздравляют с праздником всех верующих, а также отдельные пожелания добра и мира шлют обладательницам этого прекрасного имени, которое стало символом несокрушимости духа.
Новини.LIVE делится подборкой искренних поздравлений с Днем святой Варвары и с Днем ангела Варвары.
С Днем ангела Варвары 2025 — душевные поздравления своими словами
Искренне поздравляю с Днем ангела! Пусть этот день принесет вам здоровье, гармонию и душевный покой.
***
Поздравляю с Днем ангела Варвары! Пусть этот светлый праздник дарит вам мир в душе, силу в мыслях и благословение на все начинания.
***
Поздравляю с Днем ангела Варвары! Пусть праздник вдохновляет на добрые дела, придает силы для новых свершений и бережет от всяких невзгод. Счастья, любви и уюта вашему дому.
***
Примите искренние поздравления с Днем ангела! Желаю вам стойкости духа, мудрости, спокойствия, уверенности в собственных силах. Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости.
***
Поздравляю с Днем ангела Варвары! Пусть ее сила и вера станут для вас источником вдохновения, а небеса всегда оберегают вас от невзгод. Желаю счастья, гармонии и радости в каждом дне.
Поздравления с Днем святой Варвары в прозе
С Днем святой Варвары! Пусть ваше сердце наполняется светом веры, добром и внутренней силой. Желаю любви, поддержки родных и настоящего счастья.
***
В день святой Варвары желаю вам мира, благополучия и Божьего покровительства. Пусть ее имя хранит вас от беды, а красота мира ежедневно наполняет сердце спокойствием и светом.
***
Примите самые искренние поздравления с праздником Варвары! Желаю мудрости, уверенности, светлого вдохновения и сил для осуществления ваших самых заветных желаний.
***
В День святой Варвары желаю вам тепла, доброты и внутреннего равновесия.
Красивые поздравления с именинами Варвары в стихах на украинском языке
Варваро, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п'янко,
І ангел вбереже від злої долі.
***
Вітаю я тебе, Варваро,
З днем прекрасним іменин.
І досягти тобі бажаю
У житті значних вершин.
Нехай свята допомагає,
По життю хай за руку веде.
Від проблем тебе вкриє,
Допомогу хай тобі дає.
***
Ти Варвара наше диво,
В світі кращої нема.
Добра ти та благородна,
Ще й вродлива і душею молода.
З іменинами вітаєм,
Щастя й радості бажаєм!
***
В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм:
І щодня, й щомиті
Хай тобі допомагає,
Ангел-покровитель!
***
Варваро наша люба!
Нехай душа співає!
Нехай щодня щось добре
в твоїм житті буває!
В День ангела сьогодні
радій, немов дитина!
Тобою хай пишається
уся твоя родина!
День святой Варвары 4 декабря 2025 — красивые поздравления в открытках
Видеопоздравления с Днем Варвары 2025
Ранее мы рассказывали о важных традициях и запретах в День Варвары, которые помогут провести праздник удачно.
Также делимся с Вами церковным календарем праздников на декабрь 2025.
