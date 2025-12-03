Праздник 4 декабря 2025 — что нельзя делать на Варвару, чтобы избежать несчастий

День святой Варвары 4 декабря — почему нельзя долго спать
В четверг, 4 декабря, украинские верующие чтят святую Варвару Илиопольскую. В народе же праздник назвали просто — День Варвары. Дата соединила в себе важные религиозные традиции и народные обычаи, которых многие придерживаются и сегодня. Считается, от того, как вы проведете день, зависит достаток, здоровье и настроение на весь следующий год.
Новини.LIVE рассказывает, кем была святая Варвара, какие традиции существуют в эту дату, и что нельзя делать 4 декабря, чтобы избежать несчастий.
Кто такая святая Варвара
Святая Варвара Илиопольская родилась в Римской империи в знатной языческой семье. Ее мать умерла рано, поэтому воспитанием маленькой девочки занимался отец. Он так любил свою дочь, что для того, чтобы уберечь ее от соблазнов и бед, спрятал от мира в высокой башне. Несмотря на это, Варвара выросла умной и жаждущей знаний.
Позже она тайно приняла христианство и противостояла суровым запретам того времени. Но когда отец узнал о ее вере, не смог смириться с выбором дочери. Разъяренный мужчина осудил Варвару, подверг пыткам за ее нежелание отказаться от единого Бога, а затем лично казнил.
После смерти Варвары христиане похоронили ее, и у могилы произошли первые чудеса: больные исцелялись, а скорбящие находили утешение. В Украине святая Варвара считается покровительницей женщин, военных и моряков, а также защитницей от грома, взрывов и внезапной смерти.
День святой Варвары — главные украинские традиции 4 декабря
В День Варвары верующие традиционно посещают церковь, молятся о здоровье детей, счастье в семье и успехе в делах. Женщины обращаются к святой, прося об удачном замужестве, легких родах и защите от болезней.
В древности девушки гадали в этот день на своего суженого: ставили веточку вишни в воду — если зацветала до Рождества, это предвещало скорый брак. Если же нет — сидеть и на следующий год в девках. Также в этот день делали маленькие обереги: красные нити, ленты, крестики из тонких веток.
Еще одна интересная традиция — в праздник готовили вареники с маком или творогом, среди них обязательно должны были быть "пирхуны" — вареники, начиненные мукой. Варениками девушки угощали парней. Неудачника, который вытащил "особый" вареник, долгое время так и дразнили — "пирхун".
Что стоит сделать на Варвару
В этот день разрешено и даже рекомендовано:
- посетить церковь и помолиться о здоровье семьи, счастье и благословении для детей;
- вышивать и вязать — святая Варвара считалась мастерицей рукоделия, а сделанные в этот день изделия считались оберегом;
- готовить постные блюда и угощать близких и семью;
- проводить гадания и обряды на счастье и замужество — особенно для девушек, которые стремятся узнать свое будущее (важно: несмотря на древние украинские обычаи, церковь осуждает такие действия).
Праздник 4 декабря — что нельзя делать в День Варвары
День святой Варвары традиционно сопровождается строгими запретами. Одно из главных наставлений — нельзя спать допоздна — считалось, кто долго спит, рискует остаться сонным и вялым в течение всего следующего года.
Также в праздник 4 декабря нельзя:
- заниматься тяжелым физическим трудом — копать землю, делать генеральную уборку;
- ссориться;
- сквернословить;
- сплетничать — несчастья и семейные конфликты будут преследовать год;
- желать зла — плохие слова и зависть возвращались сторицей;
- употреблять алкоголь, мясные или молочные продукты — продолжается Рождественский пост, поэтому пища должна быть постной.
Народные приметы 4 декабря
По приметам этого дня наши предки определяли будущую погоду и урожай:
- Звездное небо — ожидаются морозы; тусклое небо — оттепель.
- Яркий закат — день будет ясный; облачный закат — приближается снег.
- Морозная погода — холод будет держаться долго.
- Теплый день — щедрый урожай льна.
- Иней на деревьях — богатый урожай фруктов.
- Воробьи стаями на деревьях — будет теплая зима.
