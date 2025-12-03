Свято 4 грудня 2025 — що не можна робити на Варвару, щоб уникнути нещасть

Дівчина у церкві зі свічкою. Фото: google.com

У четвер, 4 грудня, українські віряни вшановують святу Варвару Іліопольську. В народі ж свято назвали просто — День Варвари. Дата поєднала у собі важливі релігійні традиції та народні звичаї, яких багато хто дотримується і сьогодні. Вважається, від того, як ви проведете день, залежить добробут, здоров'я та настрій на весь наступний рік.

розповідає, ким була свята Варвара, які традиції існують у цю дату, та що не можна робити 4 грудня, щоб уникнути нещасть.

Хто така свята Варвара

Свята Варвара Іліопольська народилася в Римській імперії у знатній язичницькій родині. Її мати померла рано, тож вихованням маленької дівчинки займався батько. Він так любив свою доньку, що для того, щоб уберегти її від спокус та бід, сховав від світу у високій вежі. Попри це, Варвара виросла розумною і спраглою до знань.

Пізніше вона таємно прийняла християнство та протистояла суворим заборонам того часу. Але коли батько дізнався про її віру, не зміг змиритися з вибором доньки. Розлючений чоловік засудив Варвару, піддав тортурам за її небажання відмовитися від єдиного Бога, а потім особисто стратив.

Після смерті Варвари християни поховали її, і біля могили сталися перші чудеса: хворі зцілялися, а скорботні знаходили розраду. В Україні свята Варвара вважається покровителькою жінок, військових та моряків, а також захисницею від грому, вибухів і раптової смерті.

Зображення святої Варвари. Фото: google.com

День святої Варвари — головні українські традиції 4 грудня

У День Варвари віряни традиційно відвідують церкву, моляться про здоров'я дітей, щастя в родині та успіх у справах. Жінки звертаються до святої, просячи про вдале заміжжя, легкі пологи та захист від хвороб.

В давнину дівчата ворожили цього дня на свого судженого: ставили гілочку вишні у воду — якщо зацвітала до Різдва, це віщувало швидкий шлюб. Якщо ж ні – сидіти й наступного року в дівках. Також цього дня робили маленькі обереги: червоні нитки, стрічки, хрестики з тонких гілок.

Ще одна цікава традиція — у свято готували вареники з маком чи сиром, серед них обов'язково мали бути "пірхуни" — вареники, начинені борошном. Варениками дівчата частували хлопців. Невдаху, який витяг "особливого" вареника, довгий час так і дражнили — "пірхун".

Дівчина з мискою вареників. Фото: УНІАН

Що варто зробити на Варвару

У цей день дозволено і навіть рекомендовано:

відвідати церкву та помолитися про здоров'я родини, щастя та благословення для дітей;

вишивати та в'язати — свята Варвара вважалася майстринею рукоділля, а зроблені в цей день вироби вважалися оберегом;

готувати пісні страви й пригощати близьких й родину;

проводити ворожіння та обряди на щастя і заміжжя — особливо для дівчат, які прагнуть дізнатися своє майбутнє (важливо: попри давні українські звичаї, церква засуджує такі дії).

Свято 4 грудня — що не можна робити у День Варвари

День святої Варвари традиційно супроводжується суворими заборонами. Одна з головних настанов — не можна спати допізна — вважалося, хто довго спить, ризикує залишитися сонним і млявим протягом усього наступного року.

Також у свято 4 грудня не можна:

займатися важкою фізичною працею — копати землю, робити генеральне прибирання;

сваритися;

лихословити;

пліткувати — нещастя та сімейні конфлікти будуть переслідувати рік;

бажати зла — погані слова та заздрість поверталися сторицею;

вживати алкоголь, м'ясні чи молочні продукти — триває Різдвяний піст, тому їжа має бути пісною.

Жінка у церкві ставить свічку. Фото: google.com

Народні прикмети 4 грудня

За прикметами цього дня наші предки визначали майбутню погоду та врожай:

Зоряне небо — очікуються морози; тьмяне небо — відлига.

Яскравий захід сонця — день буде ясний; хмарний захід — наближається сніг.

Морозна погода — холод триматиметься довго.

Теплий день — щедрий врожай льону.

Іній на деревах — багатий урожай фруктів.

Горобці зграями на деревах — буде тепла зима.

Також ділимося з Вами церковним календарем свят на грудень 2025, який стане вашим незамінним помічником та допоможе не пропусти важливі події у перший зимовий місяць.