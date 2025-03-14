З Днем українського добровольця 2025 — щирі привітання у віршах, прозі та листівках

День українського добровольця 2025 — привітання для рідних
Сьогодні, 14 березня 2025 року, вся Україна відзначає важливе свято — День українського добровольця, який присвячений всім тим, хто пішов захищати нашу країну від російської навали. Ми розповідаємо, як можна тепло і щиро привітати з цим святом у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Днем українського добровольця у віршах
Зі святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!
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З Днем добровольця!
Нехай сонце буде за віконцем,
А ти завжди мужнім будь,
Честь й відвагу ти здобудь!
Від напасті не ховайся
І всього ти добивайся!
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З відважним Днем тебе вітаю!
Хай всміхнеться тобі доля,
Вдача поряд хай літає,
Буде дім, сім’я і воля.
Як можна привітати з Днем українського добровольця у прозі
Від усього серця вітаємо вас із Днем українського добровольця! Нехай у вашому житті ніколи не буде негативу, а ангел-охоронець завжди оберігає вас від усіх негаразд! Бажаємо вам сил і оптимізму, надійного тилу і міцного здоров’я! Зі святом вас, любі захисники і захисниці України!
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Шановні добровольці! Сьогодні, коли вся країна стійко протистоїть російської агресії, ви хоробро захищаєте кожного її громадянина! У вас вистачило сміливості одягнути військову форму і піти захищати Україну! Тож нехай у вас все завжди буде добре!
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Вітаємо всіх українських добровольців з їхнім святом! Нехай якнайшвидше настане перемога! Слава Україні!
Привітання з Днем українського добровольця — яскраві листівки
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