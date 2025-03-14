З Днем українського добровольця 2025 — щирі привітання у віршах, прозі та листівках

Українець у військовій формі. Фото: Freepik

Сьогодні, 14 березня 2025 року, вся Україна відзначає важливе свято — День українського добровольця, який присвячений всім тим, хто пішов захищати нашу країну від російської навали. Ми розповідаємо, як можна тепло і щиро привітати з цим святом у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Днем українського добровольця у віршах

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

***

З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

***

З відважним Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

Як можна привітати з Днем українського добровольця у прозі

Від усього серця вітаємо вас із Днем українського добровольця! Нехай у вашому житті ніколи не буде негативу, а ангел-охоронець завжди оберігає вас від усіх негаразд! Бажаємо вам сил і оптимізму, надійного тилу і міцного здоров’я! Зі святом вас, любі захисники і захисниці України!

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Шановні добровольці! Сьогодні, коли вся країна стійко протистоїть російської агресії, ви хоробро захищаєте кожного її громадянина! У вас вистачило сміливості одягнути військову форму і піти захищати Україну! Тож нехай у вас все завжди буде добре!

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Вітаємо всіх українських добровольців з їхнім святом! Нехай якнайшвидше настане перемога! Слава Україні!

Привітання з Днем українського добровольця — яскраві листівки

Привітання з Днем українського добровольця. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем українського добровольця. Фото: Новини.LIVE

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