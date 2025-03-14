С Днем украинского добровольца 2025 — искренние поздравления в стихах, прозе и открытках

Украинец в военной форме. Фото: Freepik

Сегодня, 14 марта 2025 года, вся Украина отмечает важный праздник — День украинского добровольца, который посвящен всем тем, кто пошел защищать нашу страну от российского нашествия. Мы рассказываем, как можно тепло и искренне поздравить с этим праздником в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Днем украинского добровольца в стихах

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

***

З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

***

З відважним Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

Как можно поздравить с Днем украинского добровольца в прозе

От всего сердца поздравляем вас с Днем украинского добровольца! Пусть в вашей жизни никогда не будет негатива, а ангел-хранитель всегда оберегает вас от всех невзгод! Желаем вам сил и оптимизма, надежного тыла и крепкого здоровья! С праздником вас, дорогие защитники и защитницы Украины!

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Уважаемые добровольцы! Сегодня, когда вся страна стойко противостоит российской агрессии, вы храбро защищаете каждого ее гражданина! У вас хватило смелости надеть военную форму и пойти защищать Украину! Пусть у вас все всегда будет хорошо!

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Поздравляем всех украинских добровольцев с их праздником! Пусть как можно быстрее наступит победа! Слава Украине!

Поздравления с Днем украинского добровольца — яркие открытки

Поздравление с Днем украинского добровольца. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем украинского добровольца. Фото: Новини.LIVE

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