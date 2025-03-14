С Днем украинского добровольца 2025 — искренние поздравления в стихах, прозе и открытках

День украинского добровольца 2025 — поздравления для родных
Сегодня, 14 марта 2025 года, вся Украина отмечает важный праздник — День украинского добровольца, который посвящен всем тем, кто пошел защищать нашу страну от российского нашествия. Мы рассказываем, как можно тепло и искренне поздравить с этим праздником в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Днем украинского добровольца в стихах
Зі святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!
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З Днем добровольця!
Нехай сонце буде за віконцем,
А ти завжди мужнім будь,
Честь й відвагу ти здобудь!
Від напасті не ховайся
І всього ти добивайся!
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З відважним Днем тебе вітаю!
Хай всміхнеться тобі доля,
Вдача поряд хай літає,
Буде дім, сім’я і воля.
Как можно поздравить с Днем украинского добровольца в прозе
От всего сердца поздравляем вас с Днем украинского добровольца! Пусть в вашей жизни никогда не будет негатива, а ангел-хранитель всегда оберегает вас от всех невзгод! Желаем вам сил и оптимизма, надежного тыла и крепкого здоровья! С праздником вас, дорогие защитники и защитницы Украины!
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Уважаемые добровольцы! Сегодня, когда вся страна стойко противостоит российской агрессии, вы храбро защищаете каждого ее гражданина! У вас хватило смелости надеть военную форму и пойти защищать Украину! Пусть у вас все всегда будет хорошо!
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Поздравляем всех украинских добровольцев с их праздником! Пусть как можно быстрее наступит победа! Слава Украине!
Поздравления с Днем украинского добровольца — яркие открытки
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