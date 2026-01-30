Що зробити у Свято Трьох Святих 2026 — традиції, обряди та прикмети на щастя

Дівчина зі свічкою у церкві. Фото: google.com

Щорічно 30 січня віряни в Україні відзначають одне з важливих зимових церковних свят — Собор Трьох Святителів, або День Трьох Святих, яке присвячене Василю Великому, Григорію Богослову та Івану Золотоустому. Ця дата сповнена особливих традицій та народних обрядів.

Новини.LIVE розповідає, як варто провести велике свято, про що молитися святим та що зробити на щастя.

Як провести Свято Трьох Святих 30 січня — головні традиції

Звичайно, як і будь-яке церковне свято, День Трьох Святих починається з відвідування храму або ж, якщо немає такої змоги, щирої молитви вдома.

Зазвичай, віряни приходять на святкове богослужіння, де моляться одразу трьом Святителям: Василю Великому, Григорію Богослову та Івану Золотоустому. До святого Григорія звертаються з проханням про зміцнення віри, у святого Івана просять зцілення душі й тіла, а Василя — мудрості та про заступництво у навчанні. Ще у молитвах до них звертаються з проханнями про мир, витримку й захист для воїнів, зцілення для хворих, підтримку для вдів і сиріт.

Після церкви день заведено проводити спокійно, у родинному колі. Часто родини збираються за святковим столом, запрошують близьких, друзів, діляться теплими спогадами. В народі вірили, що атмосфера, яка панує в оселі цього дня, закладає настрій на весь рік. Особливе місце в традиціях займає примирення. Вірили, що у Свято Трьох Святих потрібно намагатися залагодити конфлікти, помирити тих, хто у сварці, відновити зруйновані сімейні стосунки.

Також у народній традиції 30 січня був символічним днем підготовки до весни. Жінки переглядали насіння, готуючись до майбутньої сівби, а чоловіки оглядали сільськогосподарське знаряддя. Такі дії вважалися символом порядку та гарного майбутнього врожаю. Дата вважалася сприятливою для планування майбутніх справ — усе задумане мало шанс на успіх.

Молоді дівчата вперше в році співали веснянки, закликаючи тепло та сонце. Вважалося, що так можна прискорити прихід весни й пробудження природи. Існували й інші особливі дівочі обряди. За повір'ям, цього дня можна було привернути увагу коханого. Для цього прикрашали дерева кольоровими стрічками та промовляли ім'я хлопця, якого хотіли вразити. Такі дії сприймалися не як магія, а як символ надії та віри в щасливу долю.

Усміхнена дівчина у хустці. Фото: pereiaslav.city

Народні прикмети 30 січня

З Днем Трьох Святих пов'язано чимало погодних прикмет. Наші предки уважно спостерігали за природою й вірили, що вона шле підказки:

Якщо цього дня відлига, морози вже скоро повернуться з новою силою.

Чисте, безхмарне небо — до хуртовини.

Яскраві зірки вночі — знак морозного дня.

Якщо у Свято Трьох Святих гучно карають ворони — слід чекати на завірюху.

Йде лапатий сніг — до швидкої відлиги.

Іній на деревах — скоро потепліє.

