Что сделать в Праздник Трех Святых 2026 — традиции, обряды и приметы на счастье

День Трех Святых 2026 — как встретить праздник и о чем молиться

День Трех Святых 2026 — как встретить праздник и о чем молиться

30 января 2026
Ежегодно 30 января верующие в Украине отмечают один из важных зимних церковных праздников — Собор Трех Святителей, или День Трех Святых, который посвящен Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому. Эта дата полна особых традиций и народных обрядов.

Новини.LIVE рассказывает, как стоит провести большой праздник, о чем молиться святым и что сделать на счастье.

Как провести Праздник Трех Святых 30 января — главные традиции

Конечно, как и любой церковный праздник, День Трех Святых начинается с посещения храма или же, если нет такой возможности, искренней молитвы дома.

Обычно, верующие приходят на праздничное богослужение, где молятся сразу трем Святителям: Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту. К святому Григорию обращаются с просьбой об укреплении веры, у святого Иоанна просят исцеления души и тела, а Василия — мудрости и о покровительстве в учении. Еще в молитвах к ним обращаются с просьбами о мире, выдержке и защите для воинов, исцелении для больных, поддержке для вдов и сирот.

После церкви день принято проводить спокойно, в семейном кругу. Часто семьи собираются за праздничным столом, приглашают близких, друзей, делятся теплыми воспоминаниями. В народе верили, что атмосфера, которая царит в доме в этот день, закладывает настроение на весь год. Особое место в традициях занимает примирение. Верили, что в Праздник Трех Святых нужно пытаться уладить конфликты, помирить тех, кто в ссоре, восстановить разрушенные семейные отношения.

Также в народной традиции 30 января был символическим днем подготовки к весне. Женщины просматривали семена, готовясь к предстоящему севу, а мужчины осматривали сельскохозяйственные орудия. Такие действия считались символом порядка и хорошего будущего урожая. Дата считалась особенно благоприятной для планирования будущих дел — все задуманное имело шанс на успех.

Молодые девушки впервые в году пели веснянки, призывая тепло и солнце. Считалось, что так можно ускорить приход весны и пробуждение природы. Существовали и другие особые девичьи обряды. По поверью, в этот день можно было привлечь внимание любимого. Для этого украшали деревья цветными лентами и проговаривали имя парня, которого хотели поразить. Такие действия воспринимались не как магия, а как символ надежды и веры в счастливую судьбу.

 

Народные приметы 30 января

С Днем Трех Святых связано немало погодных примет. Наши предки внимательно наблюдали за природой и верили, что она шлет подсказки:

  • Если в этот день оттепель, морозы уже скоро вернутся с новой силой.
  • Чистое, безоблачное небо — к метели.
  • Яркие звезды ночью — знак морозного дня.
  • Если в Праздник Трех Святых громко караулят вороны — следует ждать метель.
  • Идет лапатый снег — к скорой оттепели.
  • Иней на деревьях — скоро потеплеет.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в Праздник Трех Святых, чтобы избежать несчастий, тревог и печали.

Также делимся с вами искренними и добрыми поздравлениями с Праздником Трех Святых, которые подарят улыбку родным людям.

