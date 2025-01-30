Свято Трьох Святих 30 січня 2025 — що категорично не можна робити, сильна молитва

Жінка зі свічками у церкві. Фото: pomisna.info

Сьогодні, 30 січня 2025 року, за новим церковним календарем, православні християни відзначають важливу подію — Трисвяття або Свято Трьох Святих — день пам'яті трьох великих отців Церкви: Василя Великого, Григорія Богослова та Івана Златоуста. Вони були вчителями Православної Церкви та зробили значний внесок у розвиток християнської віри.

Що категорично не можна робити у Свято Трьох Святих 30 січня та яку молитву прочитати, щоб захиститися від зла та бід, дізнавайтесь далі у нашій статті.

Читайте також:

Свято Трьох Святих 30 січня — що заборонено робити

Цього дня віряни дотримуються певних заборон та застережень. Зокрема, церква наголошує, як у велике свято, так і в будь-яку іншу дату, не можна проявляти злості до інших людей, конфліктувати, лаятися та пліткувати.

У День Трьох Святих також вважається поганим вчинком відмова у милостині або допомозі тим, хто цього найбільше потребує.

Віряни у церкві перед іконами. Фото: pomisna.info

В народі з давніх-давен також дотримувалися певних заборон на це свято. Вважалось, що їх порушення може привабити зло та накликати біду на людину.

Так, на Свято Трьох Святих категорично не можна:

важко працювати фізично — за прикметами це призведе до болі в тілі та недуг, а за церковними традиціями, важка праця під забороною, оскільки день треба присвятити молитвам;

прибирати та займатися хатніми справами — можна порушити мир і гармонію у домі, це необхідно робити до свята;

шити, в'язати, вишивати, прясти — будуть боліти руки;

сваритися — якщо сталася сварка, треба якнайшвидше помиритися, щоб ворожнеча не розтягнулася на рік;

карати та сварити дітей — будуть завжди неслухняними;

позичати гроші або віддавати борги — це може призвести до фінансових втрат;

виходити на полювання — вважалося, що у лісі цього дня відбуваються звірині весілля та битви самців за самок;

вирушати до лісу — можна потрапити під вплив нечисті;

підковувати коней — будуть боліти ноги та руки;

вдягати червоний одяг — цей колір вважається символом злості, і виявлення її у цей день є несприятливим.

Собор Трьох Святих. Фото: zn.ua

Молитва на Свято Трьох Святих

Віряни цей день обов'язково присвячують молитвам, адже вірять, що слово до святих може зцілити, захистити від зла, подарувати добробут та злагоду в родині.

30 січня перед іконою обов'язково моляться трьом святим — Василю Великому, Григорію Богослову та Івану Златоусту.

У Василя Великого просять позбавити зла і спокуси та зміцнити дух. Івану Златоусту моляться, щоб він уберіг від обману, шахрайства та злих сил, а Григорію Богослову — про настанову на праведний шлях.

Раніше ми ділилися красивими привітаннями та листівками зі Святом Трьох Святих.

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на лютий 2025 року, щоб не пропустити важливі релігійні події.