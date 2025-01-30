Праздник Трех Святых 30 января 2025 — что категорически нельзя делать, сильная молитва

Женщина со свечами в церкви. Фото: pomisna.info

Сегодня, 30 января 2025 года, по новому церковному календарю, православные христиане отмечают важное событие — Трисвятие или Праздник Трех Святых — день памяти трех великих отцов Церкви: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Они были учителями Православной Церкви и внесли значительный вклад в развитие христианской веры.

Что категорически нельзя делать в Праздник Трех Святых 30 января и какую молитву прочитать, чтобы защититься от зла и бед, узнавайте далее в нашей статье.

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Праздник Трех Святых 30 января — что запрещено делать

В этот день верующие придерживаются определенных запретов и предостережений. В частности, церковь отмечает, как в большой праздник, так и в любую другую дату, нельзя проявлять злости к другим людям, конфликтовать, ругаться и сплетничать.

В День Трех Святых также считается плохим поступком отказ в милостыне или помощи тем, кто в этом больше всего нуждается.

Верующие в церкви перед иконами. Фото: pomisna.info

В народе с давних времен также придерживались определенных запретов на этот праздник. Считалось, что их нарушение может привлечь зло и навлечь беду на человека.

Так, на Праздник Трех Святых категорически нельзя:

тяжело работать физически — по приметам это приведет к боли в теле и недугам, а по церковным традициям, тяжелый труд под запретом, поскольку день надо посвятить молитвам;

убирать и заниматься домашними делами — можно нарушить мир и гармонию в доме, это необходимо делать до праздника;

шить, вязать, вышивать, прясть — будут болеть руки;

ссориться — если произошла ссора, надо как можно быстрее помириться, чтобы вражда не растянулась на год;

наказывать и ругать детей — будут всегда непослушными;

занимать деньги или отдавать долги — это может привести к финансовым потерям;

выходить на охоту — считалось, что в лесу в этот день происходят звериные свадьбы и битвы самцов за самок;

ходить в лес — можно попасть под влияние начисти;

подковывать лошадей — будут болеть ноги и руки;

надевать красную одежду — этот цвет считается символом злости, и проявление ее в этот день является неблагоприятным.

Собор Трех Святых. Фото: zn.ua

Молитва на Праздник Трех Святых

Верующие этот день обязательно посвящают молитвам, ведь верят, что слово к святым может исцелить, защитить от зла, подарить благополучие и согласие в семье.

30 января перед иконой обязательно молятся трем святым — Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту.

У Василия Великого просят избавить от зла и соблазна и укрепить дух. Иоанну Златоусту молятся, чтобы он уберег от обмана, мошенничества и злых сил, а Григорию Богослову — о наставлении на праведный путь.

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