Свято 12 січня 2026 — що не можна робити у День Тетяни, щоб не зіпсувати долю

День святої мучениці Тетяни в Україні.

У понеділок, 12 січня, українські віряни згадують великомученицю Тетяну Римську. За свою непохитну віру та милосердя вона стала однією з найшанованіших святих. В народі свято отримало назву День Тетяни. Цього дня дотримуються певних заборон, щоб уникнути невдач у житті та не наврочити.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити у День Тетяни 12 січня.

Свято 12 січня — що відомо про Тетяну Римську

З церковних переказів, які збереглися до наших днів, відомо, що великомучениця Тетяна Римська жила в Римі у III столітті. Вона походила з заможної родини християн. Батьки з малечку виховували доньку у вірі. Коли Тетяна досягла повноліття, вона твердо вирішила присвятити себе церкві та Богу, повністю відмовившись від мирського життя. За доброчесне життя, милосердя та промовисті проповіді її поставили дияконисою.

Однак епоха, в яку жила свята, була часом жорстоких переслідувань християн. Римський імператор Олександр Север вимагав поклоніння язичницьким богам. Тетяна сміливо виступала проти язичницьких звичаїв, відкрито проповідуючи християнську віру. Вона надихнула багатьох людей обернутися до єдиного Бога. За це її схопили язичники та піддавали жорстоким тортурам, змушуючи поклонятися язичницьким богам. Та свята не схилила голови й не відреклася від своєї віри. За переказами, статуї язичницьких богів руйнувалися тричі через щирі молитви святої Тетяни. Врешті решт великомученицю вирішили стратити — їй відрубали голову. Разом зі святою Тетяною загинув і її батько, який також не зрікся своєї віри.

День Тетяни 12 січня — що не можна робити у свято

За настановами священнослужителів, свято вимагає ід вірян чистоти думок і вчинків. Тому не можна:

проявляти злість до когось;

пліткувати;

заздрити;

конфліктувати;

вживати лайливі слова;

проявляти жадібність;

відмовляти в допомозі нужденним.

Все це притягує у життя людини негатив та віддаляє її від Бога.

За народними традиціями, День Тетяни також має ряд заборон, які допомагають вберегтись від нещасть та бід. Наші предки вірили, у свято 12 січня категорично не можна:

займатися важкою фізичною роботою, особливо по дому — час треба присвятити молитвам, добрим справам;

займатися рукоділлям — до нещастя;

займатися екстремальними видами спорту або ризикувати — можна накликати страшну біду;

багато їсти;

вживати алкоголь;

вихвалятися;

сумувати та плакати — можна поплакати увесь рік;

витрачати багато грошей, робити дорогі покупки — можна накликати нещастя або стати жертвою шахрайства;

одягати чужий одяг — можна приміряти на себе чужу долю;

приймати подарунки від малознайомих — разом із подарунками можна зіпсувати власну долю та "прийняти" чужі проблеми.

Для дівчат є окрема заборона. Повір'я свідчать, що в День Тетяни категорично не можна лінуватися, а ще носити старий і брудний одяг, адже це може обіцяти невдачі в коханні.

