Праздник 12 января 2026 — что нельзя делать в День Татьяны, чтобы не испортить судьбу

В понедельник, 12 января, украинские верующие вспоминают великомученицу Татьяну Римскую. За свою непоколебимую веру и милосердие она стала одной из самых почитаемых святых. В народе праздник получил название День Татьяны. В этот день придерживаются определенных запретов, чтобы избежать неудач в жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в День Татьяны 12 января.

Праздник 12 января — что известно о Татьяне Римской

Из церковных преданий, которые сохранились до наших дней, известно, что великомученица Татьяна Римская жила в Риме в III веке. Она происходила из состоятельной семьи христиан. Родители с детства воспитывали дочь в вере. Когда Татьяна достигла совершеннолетия, она твердо решила посвятить себя церкви и Богу, полностью отказавшись от мирской жизни. За добродетельную жизнь, милосердие и красноречивые проповеди ее поставили диаконисой.

Однако эпоха, в которую жила святая, была временем жестоких преследований христиан. Римский император Александр Север требовал поклонения языческим богам. Татьяна смело выступала против языческих обычаев, открыто проповедуя христианскую веру. Она вдохновила многих людей обратиться к единому Богу. За это ее схватили язычники и подвергали жестоким пыткам, заставляя поклоняться языческим богам. Но святая не склонила головы и не отреклась от своей веры. По преданию, статуи языческих богов разрушались трижды из-за искренних молитв святой Татьяны. В конце концов великомученицу решили казнить — ей отрубили голову. Вместе со святой Татьяной погиб и ее отец, который также не отрекся от своей веры.

Святая Татьяна Римская. Фото: google.com

День Татьяны 12 января — что нельзя делать в праздник

По наставлениям священнослужителей, праздник требует от верующих чистоты мыслей и поступков. Поэтому нельзя:

проявлять злобу к кому-то;

сплетничать;

завидовать;

конфликтовать;

употреблять бранные слова;

проявлять жадность;

отказывать в помощи нуждающимся.

Все это притягивает в жизнь человека негатив и отдаляет его от Бога.

По народным традициям, День Татьяны также имеет ряд запретов, которые помогают уберечься от несчастий и бед. Наши предки верили, в праздник 12 января категорически нельзя:

заниматься тяжелой физической работой, особенно по дому — время надо посвятить молитвам, добрым делам;

заниматься рукоделием — к несчастью;

заниматься экстремальными видами спорта или рисковать — можно навлечь страшную беду;

много есть;

употреблять алкоголь;

хвастаться;

грустить и плакать — можно поплакать весь год;

тратить много денег, делать дорогие покупки — можно навлечь несчастье или стать жертвой мошенничества;

одевать чужую одежду — можно примерить на себя чужую судьбу;

принимать подарки от малознакомых — вместе с подарками можно испортить собственную судьбу и "принять" чужие проблемы.

Для девушек есть отдельный запрет. Поверья гласят, что в День Татьяны категорически нельзя лениться, а еще носить старую и грязную одежду, ведь это может сулить неудачи в любви.

