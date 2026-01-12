День Тетяни 12 січня 2026 — що варто зробити кожній жінці, щоб привабити щастя

Дівчина зі свічкою та ікона святої. Фото: АІ/Новини.LIVE

Сьогодні, 12 січня, українці відзначають День Тетяни. Це свято присвячене святій великомучениці Тетяні Римській. В Україні здавна вважали цю дату особливою та дотримувались певних звичаїв. Вірили, так можна привабити удачу та щастя на цілий рік.

Новини.LIVE розповідає, які особливі традиції існують у День Тетяни та що варто зробити кожній жінці 12 січня.

День Тетяни 12 січня — які традиції існують та що варто зробити у свято

У цей день віряни відвідують церкву та моляться святій Тетяні Римській. Її просять про здоров'я, душевний спокій та захист від негараздів.

У День Тетяни обов'язково вітають усіх жінок із цим іменем з іменинами. Вважається, що теплі слова та щирі побажання повертаються сторицею тому, хто їх дарує.

Ще одна з важливих традицій — збиратися у родинному колі. Раніше господині готували щедрий обід і обов'язково робили смачну випічку, пряники або хліб у формі сонця. Вірили, що така випічка приносить у дім світло, затишок і достаток.

За народними віруваннями, 12 січня кожній жінці варто повернутися обличчям до сонця та загадати бажання. Вважалося, що якщо прохання щире й іде від серця, воно обов'язково здійсниться.

Дівчина повернулася до сонця. Фото: flickr.com

Які існують прикмети на День Тетяни 12 січня

Вважалося, що дівчинка, народжена 12 січня, матиме добрий характер, розум і працьовитість. Також у давнину для тих, хто народився цього дня, пекли коровай. Якщо він виходив рівним і гарним, це вважали знаком щасливого та здорового життя.

Наші предки уважно спостерігали за погодою цього дня, адже вірили, що вона підказує, яким буде рік:

Якщо 12 січня йде сніг, літо буде дощовим.

Ясна та морозна погода цього дня обіцяє майбутній щедрий урожай.

Тепло та йде сніг — рік буде неврожайним.

Велика кількість бурульок у День Тетяни віщує весняні розливи води.

Якщо цього дня голосно каркають ворони, весна буде ранньою.

Яскраве сонце — до швидкого повернення птахів і тепла.

Ясно та прохолодно — до гарного врожаю.

