День Татьяны 12 января 2026 — что сделать каждой женщине, чтобы привлечь счастье

Сегодня, 12 января, украинцы отмечают День Татьяны. Этот праздник посвящен святой великомученице Татьяне Римской. В Украине издавна считали эту дату особенной и придерживались определенных обычаев. Верили, так можно привлечь удачу и счастье на целый год.

Новини.LIVE рассказывает, какие особые традиции существуют в День Татьяны и что стоит сделать каждой женщине 12 января.

День Татьяны 12 января — какие традиции существуют и что стоит сделать в праздник

В этот день верующие посещают церковь и молятся святой Татьяне Римской. Ее просят о здоровье, душевном спокойствии и защите от невзгод.

В День Татьяны обязательно поздравляют всех женщин с этим именем с именинами. Считается, что теплые слова и искренние пожелания возвращаются сторицей тому, кто их дарит.

Еще одна из важных традиций — собираться в семейном кругу. Раньше хозяйки готовили щедрый обед и обязательно делали вкусную выпечку, пряники или хлеб в форме солнца. Верили, что такая выпечка приносит в дом свет, уют и достаток.

По народным верованиям, 12 января каждой женщине стоит повернуться лицом к солнцу и загадать желание. Считалось, что если просьба искренняя и идет от сердца, она обязательно исполнится.

Девушка повернулась к солнцу. Фото: flickr.com

Какие существуют приметы на День Татьяны 12 января

Считалось, что девочка, рожденная 12 января, будет иметь хороший характер, ум и трудолюбие. Также в древности для тех, кто родился в этот день, пекли каравай. Если он выходил ровным и красивым, это считали знаком счастливой и здоровой жизни.

Наши предки внимательно наблюдали за погодой в этот день, ведь верили, что она подсказывает, каким будет год:

Если 12 января идет снег, лето будет дождливым.

Ясная и морозная погода в этот день обещает будущий щедрый урожай.

Тепло и идет снег — год будет неурожайным.

Большое количество сосулек в День Татьяны предвещает весенние разливы воды.

Если в этот день громко каркают вороны, весна будет ранней.

Яркое солнце — к скорому возвращению птиц и тепла.

Ясно и прохладно — к хорошему урожаю.

