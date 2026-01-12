Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники День Татьяны 2026 — что должна сделать каждая женщина 12 января

День Татьяны 2026 — что должна сделать каждая женщина 12 января

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 06:01
День Татьяны 12 января 2026 — что сделать каждой женщине, чтобы привлечь счастье
Девушка со свечой и икона святой. Фото: АІ/Новини.LIVE

Сегодня, 12 января, украинцы отмечают День Татьяны. Этот праздник посвящен святой великомученице Татьяне Римской. В Украине издавна считали эту дату особенной и придерживались определенных обычаев. Верили, так можно привлечь удачу и счастье на целый год.

Новини.LIVE рассказывает, какие особые традиции существуют в День Татьяны и что стоит сделать каждой женщине 12 января.

Реклама
Читайте также:

День Татьяны 12 января — какие традиции существуют и что стоит сделать в праздник

В этот день верующие посещают церковь и молятся святой Татьяне Римской. Ее просят о здоровье, душевном спокойствии и защите от невзгод.

В День Татьяны обязательно поздравляют всех женщин с этим именем с именинами. Считается, что теплые слова и искренние пожелания возвращаются сторицей тому, кто их дарит.

Еще одна из важных традиций — собираться в семейном кругу. Раньше хозяйки готовили щедрый обед и обязательно делали вкусную выпечку, пряники или хлеб в форме солнца. Верили, что такая выпечка приносит в дом свет, уют и достаток.

По народным верованиям, 12 января каждой женщине стоит повернуться лицом к солнцу и загадать желание. Считалось, что если просьба искренняя и идет от сердца, она обязательно исполнится.

 

День Татьяны 12 января — какие традиции существуют и что стоит сделать в праздник
Девушка повернулась к солнцу. Фото: flickr.com

Какие существуют приметы на День Татьяны 12 января

Считалось, что девочка, рожденная 12 января, будет иметь хороший характер, ум и трудолюбие. Также в древности для тех, кто родился в этот день, пекли каравай. Если он выходил ровным и красивым, это считали знаком счастливой и здоровой жизни.

Наши предки внимательно наблюдали за погодой в этот день, ведь верили, что она подсказывает, каким будет год:

  • Если 12 января идет снег, лето будет дождливым.
  • Ясная и морозная погода в этот день обещает будущий щедрый урожай.
  • Тепло и идет снег — год будет неурожайным.
  • Большое количество сосулек в День Татьяны предвещает весенние разливы воды.
  • Если в этот день громко каркают вороны, весна будет ранней.
  • Яркое солнце — к скорому возвращению птиц и тепла.
  • Ясно и прохладно — к хорошему урожаю.

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в День Татьяны, чтобы избежать несчастий.

Также мы писали, в какую дату будут праздновать Пасху 2026 года православные верующие.

праздники приметы традиции День Татьяны 12 января
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации