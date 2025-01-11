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День Тетяни 2025 — що не можна робити, щоб не втратити щастя

11 січня 2025 19:53
Світлана Конюшенко - Редактор
Тетянин день 12 січня 2025 року — що не можна робити, як провести свято
День святої мучениці Тетяни в Україні. Колаж: Новини.LIVE
Світлана Конюшенко - Редактор

В Україні за новим церковним календарем у цю неділю, 12 січня, православні українці вшановують пам'ять святої великомучениці Тетяни Римської, яка стала прикладом відданості християнській вірі та символом духовної стійкості. В народі свято називають День Тетяни. Звичайно, цього дня існують важливі традиції та заборони, яких віряни дотримуються. 

Новини.LIVE розповість, що категорично не можна робити у Тетянин день 12 січня та як варто провести свято, щоб залучити щастя та добробут. 

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Свято 12 січна — ким була Тетяна Римська

Тетяна Римська жила в Римі у III столітті й походила з заможної сім'ї християн. Тож батьки з малечку виховували доньку у вірі. Коли дівчина досягла повноліття, то прийняла рішення відмовитися від заміжжя і присвятити себе служінню церкві. Незабаром за доброчесне життя її поставили дияконисою.

Проте одного разу Тетяну схопили язичники. Привівши її до храму Аполлона, вони змусили дияконису поклонитися язичницькій статуї. Тетяна ж стала молитися до Ісуса, тієї ж миті стався землетрус, який обвалив частину храму. За переказами, статуї язичницьких богів руйнувалися тричі через щирі молитви святої Тетяни. 

Жінку піддавали страшним тортурам, проте ті або не завдавали шкоди, або ж рани гоїлися за ніч. Врешті решт великомученицю вирішили стратити — їй відрубали голову. Разом зі святою Тетяною загинув і її батько, який також не зрікся своєї віри.  

 

Свято 12 січна — ким була Тетяна Римська
Ікона Великомучениці Тетяни Римської. Фото: google.com

Що не можна робити у Тетянин день 12 січня

Священнослужителі наголошують, цього дня категорично не можна проявляти злість до когось, пліткувати, заздрити, конфліктувати або ж лаятися. Свято вимагає чистоти думок і вчинків. 

У жодному разі не можна проявляти жадібність та відмовляти в допомозі нужденним. Інакше людина ризикує сама втратити щастя та потрапити у біду. 

За народними традиціями, у свято Тетяни категорично не можна:

  • займатися важкими господарськими справами чи роботою по дому — час треба присвятити молитвам, добрим справам;
  • шити, в'язати, вишивати та займатися рукоділлям;
  • займатися екстремальними видами спорту або ризикувати;
  • багато їсти;
  • вживати алкоголь;
  • вихвалятися;
  • сумувати та плакати;
  • надягати одяг з чужого плеча — інакше можна приміряти на себе чужу долю. 

Також до свята необхідно прибрати в домі, не можна залишати безлад. Адже це може призвести до бід та нещасть, які супроводжуватимуть цілий рік. 

 

Що не можна робити у Тетянин день 12 січня
Жінка молиться у церкві. Фото: freepik.com

Тетянин день 12 січня — які існують традиції святкування 

Віряни цього дня обов'язково відвідують храми, де моляться святій мучениці Тетяні за здоров'я, успіх у навчанні та захист від негараздів.

Свято проводять у родинному колі. Господині готують частування, серед яких має бути випічка. Обов'язково потрібно приготувати смачний обід і нагодувати всіх членів сім'ї, навіть тих, кого немає поруч, потрібно залишити для них тарілку з їжею на столі. А також обов'язково вітають з іменинами всіх, хто має ім'я Тетяна.

Існує повір'я, за яким на Тетянин день потрібно знайти високе місце в окрузі та загадати бажання, дивлячись на сонечко. Якщо зробити це від щирого серця, то загадане обов'язково збудеться.

 

Тетянин день 12 січня — які існують традиції святкування
Дівчина в українській хустині. Фото: google.com

Прикмети Тетяниного дня

Прикмети свята найчастіше пов'язані з погодою та врожаєм: 

  • Якщо 12 січня йде сніг, слід очікувати дощового літа.
  • Якщо у Тетянин день морозна та сонячна погода, врожай цього року буде щедрим.
  • А якщо тепло, але вирує заметіль, до неврожайного року.
  • Якщо на свято багато бурульок, то весна буде з великим розливом води.
  • Якщо почули голосне каркання цього дня, чекайте ранньої весни. 
  • Якщо у День Тетяни побачили лелеку, то це щасливий знак. 

Раніше ми розповідали, коли святкуватимемо Великдень 2025 року. 

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на січень 2025 року, щоб не пропустити важливі релігійні події цього місяця.

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20:00 Переміщення військового під час ВЛК — чи законно це

19:58 У Страсбурзі зіткнулись два трамваї — десятки поранених

19:54 Воїн заявив, що ЗСУ могли увійти в Донецьк ще влітку 2023 року

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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