Татьянин день 12 января 2025 года — что нельзя делать, как провести праздник

День святой мученицы Татьяны в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине по новому церковному календарю в это воскресенье, 12 января, православные украинцы чтят память святой великомученицы Татьяны Римской, которая стала примером преданности христианской вере и символом духовной стойкости. В народе праздник называют День Татьяны. Конечно, в этот день существуют важные традиции и запреты, которых верующие придерживаются.

Новини.LIVE расскажет, что категорически нельзя делать в Татьянин день 12 января и как стоит провести праздник, чтобы привлечь счастье и благополучие.

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Праздник 12 января — кем была Татьяна Римская

Татьяна Римская жила в Риме в III веке и происходила из богатой семьи христиан. Поэтому родители с детства воспитывали дочь в вере. Когда девушка достигла совершеннолетия, то приняла решение отказаться от замужества и посвятить себя служению церкви. Вскоре за добродетельную жизнь ее поставили диаконисой.

Но однажды Татьяну схватили язычники. Приведя ее к храму Аполлона, они заставили диаконису поклониться языческой статуе. Татьяна же стала молиться к Иисусу, в тот же миг произошло землетрясение, которое обрушило часть храма. По преданию, статуи языческих богов разрушались трижды из-за искренних молитв святой Татьяны.

Женщину подвергали страшным пыткам, однако те либо не причиняли вреда, либо же раны заживали за ночь. В конце концов великомученицу решили казнить — ей отрубили голову. Вместе со святой Татьяной погиб и ее отец, который также не отрекся от своей веры.

Икона Великомученицы Татьяны Римской. Фото: google.com

Что нельзя делать в Татьянин день 12 января

Священнослужители подчеркивают, в этот день категорически нельзя проявлять злобу к кому-то, сплетничать, завидовать, конфликтовать или же ругаться. Праздник требует чистоты мыслей и поступков.

Ни в коем случае нельзя проявлять жадность и отказывать в помощи нуждающимся. Иначе человек рискует сам потерять счастье и попасть в беду.

По народным традициям, в праздник Татьяны категорически нельзя:

заниматься тяжелыми хозяйственными делами или работой по дому — время надо посвятить молитвам, добрым делам;

шить, вязать, вышивать и заниматься рукоделием;

заниматься экстремальными видами спорта или рисковать;

много есть;

употреблять алкоголь;

хвастаться;

грустить и плакать;

надевать одежду с чужого плеча — иначе можно примерить на себя чужую судьбу.

Также к празднику необходимо убрать в доме, нельзя оставлять беспорядок. Ведь это может привести к бедам и несчастьям, которые будут сопровождать целый год.

Женщина молится в церкви. Фото: freepik.com

Татьянин день 12 января — какие существуют традиции празднования

Верующие в этот день обязательно посещают храмы, где молятся святой мученице Татьяне за здоровье, успех в учебе и защиту от невзгод.

Праздник проводят в семейном кругу. Хозяйки готовят угощения, среди которых должна быть выпечка. Обязательно нужно приготовить вкусный обед и накормить всех членов семьи, даже тех, кого нет рядом, нужно оставить для них тарелку с едой на столе. А также обязательно поздравляют с именинами всех, кто носит имя Татьяна.

Существует поверье, по которому на Татьянин день нужно найти высокое место в округе и загадать желание, глядя на солнышко. Если сделать это от всего сердца, то загаданное обязательно сбудется.

Девушка в украинском платке. Фото: google.com

Приметы Татьяниного дня

Приметы праздника чаще всего связаны с погодой и урожаем:

Если 12 января идет снег, следует ожидать дождливого лета.

Если в Татьянин день морозная и солнечная погода, урожай в этом году будет щедрым.

А если тепло, но бушует метель, к неурожайному году.

Если на праздник много сосулек, то весна будет с большим разливом воды.

Если услышали громкое карканье в этот день, ждите ранней весны.

Если в День Татьяны увидели аиста, то это счастливый знак.

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