Татьянин день 12 января 2025 года — что нельзя делать, как провести праздник

День Татьяны 2025 — что нельзя делать, чтобы не потерять счастье
В Украине по новому церковному календарю в это воскресенье, 12 января, православные украинцы чтят память святой великомученицы Татьяны Римской, которая стала примером преданности христианской вере и символом духовной стойкости. В народе праздник называют День Татьяны. Конечно, в этот день существуют важные традиции и запреты, которых верующие придерживаются.
Новини.LIVE расскажет, что категорически нельзя делать в Татьянин день 12 января и как стоит провести праздник, чтобы привлечь счастье и благополучие.
Праздник 12 января — кем была Татьяна Римская
Татьяна Римская жила в Риме в III веке и происходила из богатой семьи христиан. Поэтому родители с детства воспитывали дочь в вере. Когда девушка достигла совершеннолетия, то приняла решение отказаться от замужества и посвятить себя служению церкви. Вскоре за добродетельную жизнь ее поставили диаконисой.
Но однажды Татьяну схватили язычники. Приведя ее к храму Аполлона, они заставили диаконису поклониться языческой статуе. Татьяна же стала молиться к Иисусу, в тот же миг произошло землетрясение, которое обрушило часть храма. По преданию, статуи языческих богов разрушались трижды из-за искренних молитв святой Татьяны.
Женщину подвергали страшным пыткам, однако те либо не причиняли вреда, либо же раны заживали за ночь. В конце концов великомученицу решили казнить — ей отрубили голову. Вместе со святой Татьяной погиб и ее отец, который также не отрекся от своей веры.
Что нельзя делать в Татьянин день 12 января
Священнослужители подчеркивают, в этот день категорически нельзя проявлять злобу к кому-то, сплетничать, завидовать, конфликтовать или же ругаться. Праздник требует чистоты мыслей и поступков.
Ни в коем случае нельзя проявлять жадность и отказывать в помощи нуждающимся. Иначе человек рискует сам потерять счастье и попасть в беду.
По народным традициям, в праздник Татьяны категорически нельзя:
- заниматься тяжелыми хозяйственными делами или работой по дому — время надо посвятить молитвам, добрым делам;
- шить, вязать, вышивать и заниматься рукоделием;
- заниматься экстремальными видами спорта или рисковать;
- много есть;
- употреблять алкоголь;
- хвастаться;
- грустить и плакать;
- надевать одежду с чужого плеча — иначе можно примерить на себя чужую судьбу.
Также к празднику необходимо убрать в доме, нельзя оставлять беспорядок. Ведь это может привести к бедам и несчастьям, которые будут сопровождать целый год.
Татьянин день 12 января — какие существуют традиции празднования
Верующие в этот день обязательно посещают храмы, где молятся святой мученице Татьяне за здоровье, успех в учебе и защиту от невзгод.
Праздник проводят в семейном кругу. Хозяйки готовят угощения, среди которых должна быть выпечка. Обязательно нужно приготовить вкусный обед и накормить всех членов семьи, даже тех, кого нет рядом, нужно оставить для них тарелку с едой на столе. А также обязательно поздравляют с именинами всех, кто носит имя Татьяна.
Существует поверье, по которому на Татьянин день нужно найти высокое место в округе и загадать желание, глядя на солнышко. Если сделать это от всего сердца, то загаданное обязательно сбудется.
Приметы Татьяниного дня
Приметы праздника чаще всего связаны с погодой и урожаем:
- Если 12 января идет снег, следует ожидать дождливого лета.
- Если в Татьянин день морозная и солнечная погода, урожай в этом году будет щедрым.
- А если тепло, но бушует метель, к неурожайному году.
- Если на праздник много сосулек, то весна будет с большим разливом воды.
- Если услышали громкое карканье в этот день, ждите ранней весны.
- Если в День Татьяны увидели аиста, то это счастливый знак.
Ранее мы рассказывали, когда будем праздновать Пасху в 2025 году.
Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на январь 2025 года, чтобы не пропустить важные религиозные события этого месяца.
Читайте Новини.LIVE!