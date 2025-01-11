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День Татьяны 2025 — что нельзя делать, чтобы не потерять счастье

11 января 2025 19:53
Светлана Конюшенко - Редактор
Татьянин день 12 января 2025 года — что нельзя делать, как провести праздник
День святой мученицы Татьяны в Украине. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Конюшенко - Редактор

В Украине по новому церковному календарю в это воскресенье, 12 января, православные украинцы чтят память святой великомученицы Татьяны Римской, которая стала примером преданности христианской вере и символом духовной стойкости. В народе праздник называют День Татьяны. Конечно, в этот день существуют важные традиции и запреты, которых верующие придерживаются.

Новини.LIVE расскажет, что категорически нельзя делать в Татьянин день 12 января и как стоит провести праздник, чтобы привлечь счастье и благополучие.

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Праздник 12 января — кем была Татьяна Римская

Татьяна Римская жила в Риме в III веке и происходила из богатой семьи христиан. Поэтому родители с детства воспитывали дочь в вере. Когда девушка достигла совершеннолетия, то приняла решение отказаться от замужества и посвятить себя служению церкви. Вскоре за добродетельную жизнь ее поставили диаконисой.

Но однажды Татьяну схватили язычники. Приведя ее к храму Аполлона, они заставили диаконису поклониться языческой статуе. Татьяна же стала молиться к Иисусу, в тот же миг произошло землетрясение, которое обрушило часть храма. По преданию, статуи языческих богов разрушались трижды из-за искренних молитв святой Татьяны.

Женщину подвергали страшным пыткам, однако те либо не причиняли вреда, либо же раны заживали за ночь. В конце концов великомученицу решили казнить — ей отрубили голову. Вместе со святой Татьяной погиб и ее отец, который также не отрекся от своей веры.

 

Праздник 12 января - кем была Татьяна Римская
Икона Великомученицы Татьяны Римской. Фото: google.com

Что нельзя делать в Татьянин день 12 января

Священнослужители подчеркивают, в этот день категорически нельзя проявлять злобу к кому-то, сплетничать, завидовать, конфликтовать или же ругаться. Праздник требует чистоты мыслей и поступков. 

Ни в коем случае нельзя проявлять жадность и отказывать в помощи нуждающимся. Иначе человек рискует сам потерять счастье и попасть в беду.

По народным традициям, в праздник Татьяны категорически нельзя:

  • заниматься тяжелыми хозяйственными делами или работой по дому — время надо посвятить молитвам, добрым делам;
  • шить, вязать, вышивать и заниматься рукоделием;
  • заниматься экстремальными видами спорта или рисковать;
  • много есть;
  • употреблять алкоголь;
  • хвастаться;
  • грустить и плакать;
  • надевать одежду с чужого плеча — иначе можно примерить на себя чужую судьбу.

Также к празднику необходимо убрать в доме, нельзя оставлять беспорядок. Ведь это может привести к бедам и несчастьям, которые будут сопровождать целый год.

 

Что нельзя делать в Татьянин день 12 января
Женщина молится в церкви. Фото: freepik.com

Татьянин день 12 января — какие существуют традиции празднования 

Верующие в этот день обязательно посещают храмы, где молятся святой мученице Татьяне за здоровье, успех в учебе и защиту от невзгод.

Праздник проводят в семейном кругу. Хозяйки готовят угощения, среди которых должна быть выпечка. Обязательно нужно приготовить вкусный обед и накормить всех членов семьи, даже тех, кого нет рядом, нужно оставить для них тарелку с едой на столе. А также обязательно поздравляют с именинами всех, кто носит имя Татьяна.

Существует поверье, по которому на Татьянин день нужно найти высокое место в округе и загадать желание, глядя на солнышко. Если сделать это от всего сердца, то загаданное обязательно сбудется.

 

Татьянин день 12 января - какие существуют традиции празднования
Девушка в украинском платке. Фото: google.com

Приметы Татьяниного дня

Приметы праздника чаще всего связаны с погодой и урожаем:

  • Если 12 января идет снег, следует ожидать дождливого лета.
  • Если в Татьянин день морозная и солнечная погода, урожай в этом году будет щедрым.
  • А если тепло, но бушует метель, к неурожайному году.
  • Если на праздник много сосулек, то весна будет с большим разливом воды.
  • Если услышали громкое карканье в этот день, ждите ранней весны.
  • Если в День Татьяны увидели аиста, то это счастливый знак.

Ранее мы рассказывали, когда будем праздновать Пасху в 2025 году.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на январь 2025 года, чтобы не пропустить важные религиозные события этого месяца.

праздники приметы традиции запреты День Татьяны 12 января

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19:58 В Страсбурге столкнулись два трамвая — десятки раненых

19:54 Воин заявил, что ВСУ могли войти в Донецк еще летом 2023 года

19:41 Выборы в Германии — будет ли бороться Шольц за пост канцлера

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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