З Днем ангела Тетяни 12 січня 2026 — щирі побажання, вірші, проза та листівки

Усміхнена жінка у яскравій хустці. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 січня, в Україні відзначають День Тетяни. Це свято присвячене вшануванню великомучениці Тетяни Римської. Саме цієї дати заведено вітати з іменинами усіх, хто має це прекрасне ім'я.

Новини.LIVE ділиться добіркою теплих та душевних привітань у прозі, віршах, листівках з Днем ангела Тетяни.

Реклама

Читайте також:

З Днем ангела Тетяни 2026 — теплі та щирі привітання у прозі

Вітаю з іменинами, Тетяно! У цей святковий день бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч і оберігав тебе від усіх негараздів та печалі.

***

З Днем ангела, Тетянко! Нехай кожна мрія стає реальністю, а життя буде наповнене радістю, успіхами і гармонією.

***

Мила Тетянко, вітаю з іменинами! Залишайся такою ж чарівною, життєрадісною та неповторною. Бажаю тобі щирих друзів і натхнення для великих звершень.

***

Дорога Тетяно, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день наповнить серце теплом, гармонією і жіночим щастям.

***

Мила Таню, вітаємо тебе з іменинами! У цей особливий день бажаю безмежного щастя, щирої любові та здійснення найзаповітніших бажань.

Іменини Тетяни 12 січня — красиві вірші українською мовою

Твоє ім'я Тетяна — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

З днем ангела, Танюша, Таня!

Ти — неймовірна, як завжди.

І мої щирі привітання

У день святковий цей прийми.

Щоб тіло ніжилось від ласки,

А вуха — від приємних слів.

Щоб друзі не вдягали маски,

І щоб не було ворогів.

***

З днем Тетяни, моя люба,

Від душі тебе вітаю!

Миру, злагоди та щастя,

Таня, я тобі бажаю.

Хай свята веде тихенько

До великої удачі,

Допоможе хай завжди

Вирішить усі задачі.

***

З Днем ангела Тетянко я тебе вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю.

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

Привітання з Днем ангела Тетяни у листівках

Листівки з Днем ангела 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем ангела 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем ангела 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити у День Тетяни, щоб уникнути негараздів у житті.

Також ми писали, які традиції та звичаї існували у День Тетяни.