З Днем ангела Тетяни 12 січня 2026 — щирі побажання, вірші, проза та листівки

День Тетяни 12 січня — щирі привітання та листівки з іменинами
Сьогодні, 12 січня, в Україні відзначають День Тетяни. Це свято присвячене вшануванню великомучениці Тетяни Римської. Саме цієї дати заведено вітати з іменинами усіх, хто має це прекрасне ім'я.
Новини.LIVE ділиться добіркою теплих та душевних привітань у прозі, віршах, листівках з Днем ангела Тетяни.
З Днем ангела Тетяни 2026 — теплі та щирі привітання у прозі
Вітаю з іменинами, Тетяно! У цей святковий день бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч і оберігав тебе від усіх негараздів та печалі.
***
З Днем ангела, Тетянко! Нехай кожна мрія стає реальністю, а життя буде наповнене радістю, успіхами і гармонією.
***
Мила Тетянко, вітаю з іменинами! Залишайся такою ж чарівною, життєрадісною та неповторною. Бажаю тобі щирих друзів і натхнення для великих звершень.
***
Дорога Тетяно, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день наповнить серце теплом, гармонією і жіночим щастям.
***
Мила Таню, вітаємо тебе з іменинами! У цей особливий день бажаю безмежного щастя, щирої любові та здійснення найзаповітніших бажань.
Іменини Тетяни 12 січня — красиві вірші українською мовою
Твоє ім'я Тетяна — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
З днем ангела, Танюша, Таня!
Ти — неймовірна, як завжди.
І мої щирі привітання
У день святковий цей прийми.
Щоб тіло ніжилось від ласки,
А вуха — від приємних слів.
Щоб друзі не вдягали маски,
І щоб не було ворогів.
***
З днем Тетяни, моя люба,
Від душі тебе вітаю!
Миру, злагоди та щастя,
Таня, я тобі бажаю.
Хай свята веде тихенько
До великої удачі,
Допоможе хай завжди
Вирішить усі задачі.
***
З Днем ангела Тетянко я тебе вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю.
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!
Привітання з Днем ангела Тетяни у листівках
