С Днем ангела Татьяны 12 января 2026 — искренние пожелания, стихи, проза и открытки

Сегодня, 12 января, в Украине отмечают День Татьяны. Этот праздник посвящен чествованию великомученицы Татьяны Римской. Именно в эту дату принято поздравлять с именинами всех, кто имеет это прекрасное имя.

Новини.LIVE делится подборкой теплых и душевных поздравлений в прозе, стихах, открытках с Днем ангела Татьяны.

С Днем ангела Татьяны 2026 — теплые и искренние поздравления в прозе

Поздравляю с именинами, Татьяна! В этот праздничный день желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом и оберегал тебя от всех невзгод и печали.

С Днем ангела, Таня! Пусть каждая мечта становится реальностью, а жизнь будет наполнена радостью, успехами и гармонией.

Милая Таня, поздравляю с именинами! Оставайся такой же очаровательной, жизнерадостной и неповторимой. Желаю тебе искренних друзей и вдохновения для великих свершений.

Дорогая Татьяна, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день наполнит сердце теплом, гармонией и женским счастьем.

Милая Таня, поздравляем тебя с именинами! В этот особенный день желаю безграничного счастья, искренней любви и исполнения самых заветных желаний.

Именины Татьяны 12 января — красивые стихи на украинском языке

Твоє ім'я Тетяна — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

З днем ангела, Танюша, Таня!

Ти — неймовірна, як завжди.

І мої щирі привітання

У день святковий цей прийми.

Щоб тіло ніжилось від ласки,

А вуха — від приємних слів.

Щоб друзі не вдягали маски,

І щоб не було ворогів.

З днем Тетяни, моя люба,

Від душі тебе вітаю!

Миру, злагоди та щастя,

Таня, я тобі бажаю.

Хай свята веде тихенько

До великої удачі,

Допоможе хай завжди

Вирішить усі задачі.

З Днем ангела Тетянко я тебе вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю.

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

Поздравления с Днем ангела Татьяны в открытках

Открытки с Днем ангела 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела 2026. Коллаж: Новини.LIVE

