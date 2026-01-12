Видео
Україна
Видео

День Татьяны 12 января — искренние поздравления и открытки

День Татьяны 12 января — искренние поздравления и открытки

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 07:01
С Днем ангела Татьяны 12 января 2026 — искренние пожелания, стихи, проза и открытки
Улыбающаяся женщина в ярком платке. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 12 января, в Украине отмечают День Татьяны. Этот праздник посвящен чествованию великомученицы Татьяны Римской. Именно в эту дату принято поздравлять с именинами всех, кто имеет это прекрасное имя.

Новини.LIVE делится подборкой теплых и душевных поздравлений в прозе, стихах, открытках с Днем ангела Татьяны.

Читайте также:

С Днем ангела Татьяны 2026 — теплые и искренние поздравления в прозе

Поздравляю с именинами, Татьяна! В этот праздничный день желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом и оберегал тебя от всех невзгод и печали.

***

С Днем ангела, Таня! Пусть каждая мечта становится реальностью, а жизнь будет наполнена радостью, успехами и гармонией.

***

Милая Таня, поздравляю с именинами! Оставайся такой же очаровательной, жизнерадостной и неповторимой. Желаю тебе искренних друзей и вдохновения для великих свершений.

***

Дорогая Татьяна, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день наполнит сердце теплом, гармонией и женским счастьем.

***

Милая Таня, поздравляем тебя с именинами! В этот особенный день желаю безграничного счастья, искренней любви и исполнения самых заветных желаний.

Именины Татьяны 12 января — красивые стихи на украинском языке

Твоє ім'я Тетяна — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

З днем ангела, Танюша, Таня!
Ти — неймовірна, як завжди.
І мої щирі привітання
У день святковий цей прийми.
Щоб тіло ніжилось від ласки,
А вуха — від приємних слів.
Щоб друзі не вдягали маски,
І щоб не було ворогів.

***

З днем Тетяни, моя люба,
Від душі тебе вітаю!
Миру, злагоди та щастя,
Таня, я тобі бажаю.
Хай свята веде тихенько
До великої удачі,
Допоможе хай завжди
Вирішить усі задачі.

***

З Днем ангела Тетянко я тебе вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю.
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!

Поздравления с Днем ангела Татьяны в открытках

Поздравления с Днем ангела Татьяны в открытках
Открытки с Днем ангела 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Именины Татьяны 12 января — красивые открытки
Открытки с Днем ангела 2026. Коллаж: Новини.LIVE
С Днем ангела Татьяны 2026 — открытки
Открытки с Днем ангела 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в День Татьяны, чтобы избежать проблем в жизни.

Также мы писали, какие традиции и обычаи существовали в День Татьяны.

День Татьяны 12 января
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
