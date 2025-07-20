З Днем пророка Іллі 2025 — душевні привітання та листівки до свята

День святого пророка Іллі. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 липня, українці відзначають важливе церковне свято — День вшанування пам'яті пророка Іллі — одному з найбільш шанованих біблійних старозавітних пророків. Також серед вірян заведено вітати один одного, бажаючи миру, добра та злагоди.

Новини.LIVE ділиться привітаннями до Дня Іллі 20 липня у прозі, віршах та листівках.

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Привітання зі святом пророка Іллі у віршах українською мовою

День Іллі ми відзначаємо,

Літо ніби проводжаємо.

Будинок водою окропляємо,

І злих духів виганяємо.

Керує він дощами,

Грозами та вітрами.

Хай буде урожайним рік,

А ми — щасливими навік!

***

Добрий знак Господь послав

Через пророка передав.

Сьогодні розслабляймось,

З близькими обіймаймось.

З днем Пророка Іллі вітаю

Щастя та добра бажаю!

***

Пророк Ілля всю нечисть з неба проганяє,

І жар вогню він в них кидає,

Блискавка з величезною силою виблискує,

Всіх бісів, демонів вражає.

Сьогодні Ільїн день, вітаємо,

В здоров’ї жити довгі роки бажаємо,

Щоб будинок завжди був повною чашею,

Щоб все відмінно було в житті вашому!

Привітання з Днем святого пророка Іллі у прозі

Щиро вітаю з Днем святого пророка Іллі! Нехай цей день принесе у ваш дім мир, спокій і відчуття захищеності. Нехай святий оберігає від негоди — як у небі, так і в серці.

***

Бажаю, щоб залишок літа пройшов у теплій атмосфері, з гарними подіями та світлими думками. Зі святом пророка Іллі!

***

Нехай цей день буде початком чогось доброго: добрих новин, приємних емоцій, внутрішньої рівноваги. Нехай святий Ілля дарує сили та здоров'я.

***

Нехай серце буде спокійним, а думки — світлими. Бажаю злагоди в родині, щирих друзів поруч і тепла в душі. І нехай робота надихає, а новини приносять надію. Зі святом пророка Іллі!

***

Зі святом святого пророка Іллі! Нехай ваше життя буде наповнене благословенням, родинним теплом, щирими обіймами та радісними днями.

День пророка Іллі 20 липня — красиві листівки

Листівка з Днем пророка Іллі 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівка з Днем пророка Іллі 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівка з Днем пророка Іллі 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем пророка Іллі 2025 року

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