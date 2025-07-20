З Днем пророка Іллі 2025 — душевні привітання та листівки до свята

День святого Іллі 2025 — красиві листівки та душевні побажання
Сьогодні, 20 липня, українці відзначають важливе церковне свято — День вшанування пам'яті пророка Іллі — одному з найбільш шанованих біблійних старозавітних пророків. Також серед вірян заведено вітати один одного, бажаючи миру, добра та злагоди.
Новини.LIVE ділиться привітаннями до Дня Іллі 20 липня у прозі, віршах та листівках.
Привітання зі святом пророка Іллі у віршах українською мовою
День Іллі ми відзначаємо,
Літо ніби проводжаємо.
Будинок водою окропляємо,
І злих духів виганяємо.
Керує він дощами,
Грозами та вітрами.
Хай буде урожайним рік,
А ми — щасливими навік!
***
Добрий знак Господь послав
Через пророка передав.
Сьогодні розслабляймось,
З близькими обіймаймось.
З днем Пророка Іллі вітаю
Щастя та добра бажаю!
***
Пророк Ілля всю нечисть з неба проганяє,
І жар вогню він в них кидає,
Блискавка з величезною силою виблискує,
Всіх бісів, демонів вражає.
Сьогодні Ільїн день, вітаємо,
В здоров’ї жити довгі роки бажаємо,
Щоб будинок завжди був повною чашею,
Щоб все відмінно було в житті вашому!
Привітання з Днем святого пророка Іллі у прозі
Щиро вітаю з Днем святого пророка Іллі! Нехай цей день принесе у ваш дім мир, спокій і відчуття захищеності. Нехай святий оберігає від негоди — як у небі, так і в серці.
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Бажаю, щоб залишок літа пройшов у теплій атмосфері, з гарними подіями та світлими думками. Зі святом пророка Іллі!
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Нехай цей день буде початком чогось доброго: добрих новин, приємних емоцій, внутрішньої рівноваги. Нехай святий Ілля дарує сили та здоров'я.
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Нехай серце буде спокійним, а думки — світлими. Бажаю злагоди в родині, щирих друзів поруч і тепла в душі. І нехай робота надихає, а новини приносять надію. Зі святом пророка Іллі!
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Зі святом святого пророка Іллі! Нехай ваше життя буде наповнене благословенням, родинним теплом, щирими обіймами та радісними днями.
День пророка Іллі 20 липня — красиві листівки
Відеопривітання з Днем пророка Іллі 2025 року
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