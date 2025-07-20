С Днем пророка Ильи 2025 — душевные поздравления и открытки к празднику

День святого Ильи 2025 — красивые открытки и душевные пожелания
Сегодня, 20 июля, украинцы отмечают важный церковный праздник — День чествования памяти пророка Ильи — одного из самых почитаемых библейских ветхозаветных пророков. Также среди верующих принято поздравлять друг друга, желая мира, добра и согласия.
Новини.LIVE делится поздравлениями ко Дню Ильи 20 июля в прозе, стихах и открытках.
Поздравления с праздником пророка Ильи в стихах на украинском языке
День Іллі ми відзначаємо,
Літо ніби проводжаємо.
Будинок водою окропляємо,
І злих духів виганяємо.
Керує він дощами,
Грозами та вітрами.
Хай буде урожайним рік,
А ми — щасливими навік!
***
Добрий знак Господь послав
Через пророка передав.
Сьогодні розслабляймось,
З близькими обіймаймось.
З днем Пророка Іллі вітаю
Щастя та добра бажаю!
***
Пророк Ілля всю нечисть з неба проганяє,
І жар вогню він в них кидає,
Блискавка з величезною силою виблискує,
Всіх бісів, демонів вражає.
Сьогодні Ільїн день, вітаємо,
В здоров’ї жити довгі роки бажаємо,
Щоб будинок завжди був повною чашею,
Щоб все відмінно було в житті вашому!
Поздравления с Днем святого пророка Ильи в прозе
Искренне поздравляю с Днем святого пророка Ильи! Пусть этот день принесет в ваш дом мир, спокойствие и ощущение защищенности. Пусть святой оберегает от непогоды — как в небе, так и в сердце.
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Желаю, чтобы остаток лета прошел в теплой атмосфере, с хорошими событиями и светлыми мыслями. С праздником пророка Ильи!
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Пусть этот день будет началом чего-то хорошего: хороших новостей, приятных эмоций, внутреннего равновесия. Пусть святой Илья дарит силы и здоровье.
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Пусть сердце будет спокойным, а мысли — светлыми. Желаю согласия в семье, искренних друзей рядом и тепла в душе. И пусть работа вдохновляет, а новости приносят надежду. С праздником пророка Ильи!
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С праздником святого пророка Ильи! Пусть ваша жизнь будет наполнена благословением, семейным теплом, искренними объятиями и радостными днями.
День пророка Ильи 20 июля — красивые открытки
Видеопоздравление с Днем пророка Ильи 2025 года
Ранее мы рассказывали, какие существуют народные традиции и обычаи в День святого Ильи, и что нельзя делать, чтобы избежать несчастий.
Также делимся с Вами новым церковным календарем праздников на июль 2025 года, который напомнит вам обо всех важных религиозных событиях.
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