С Днем пророка Ильи 2025 — душевные поздравления и открытки к празднику

День святого пророка Ильи. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 20 июля, украинцы отмечают важный церковный праздник — День чествования памяти пророка Ильи — одного из самых почитаемых библейских ветхозаветных пророков. Также среди верующих принято поздравлять друг друга, желая мира, добра и согласия.

Новини.LIVE делится поздравлениями ко Дню Ильи 20 июля в прозе, стихах и открытках.

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Поздравления с праздником пророка Ильи в стихах на украинском языке

День Іллі ми відзначаємо,

Літо ніби проводжаємо.

Будинок водою окропляємо,

І злих духів виганяємо.

Керує він дощами,

Грозами та вітрами.

Хай буде урожайним рік,

А ми — щасливими навік!

***

Добрий знак Господь послав

Через пророка передав.

Сьогодні розслабляймось,

З близькими обіймаймось.

З днем Пророка Іллі вітаю

Щастя та добра бажаю!

***

Пророк Ілля всю нечисть з неба проганяє,

І жар вогню він в них кидає,

Блискавка з величезною силою виблискує,

Всіх бісів, демонів вражає.

Сьогодні Ільїн день, вітаємо,

В здоров’ї жити довгі роки бажаємо,

Щоб будинок завжди був повною чашею,

Щоб все відмінно було в житті вашому!

Поздравления с Днем святого пророка Ильи в прозе

Искренне поздравляю с Днем святого пророка Ильи! Пусть этот день принесет в ваш дом мир, спокойствие и ощущение защищенности. Пусть святой оберегает от непогоды — как в небе, так и в сердце.

***

Желаю, чтобы остаток лета прошел в теплой атмосфере, с хорошими событиями и светлыми мыслями. С праздником пророка Ильи!

***

Пусть этот день будет началом чего-то хорошего: хороших новостей, приятных эмоций, внутреннего равновесия. Пусть святой Илья дарит силы и здоровье.

***

Пусть сердце будет спокойным, а мысли — светлыми. Желаю согласия в семье, искренних друзей рядом и тепла в душе. И пусть работа вдохновляет, а новости приносят надежду. С праздником пророка Ильи!

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С праздником святого пророка Ильи! Пусть ваша жизнь будет наполнена благословением, семейным теплом, искренними объятиями и радостными днями.

День пророка Ильи 20 июля — красивые открытки

Открытка с Днем пророка Ильи 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытка с Днем пророка Ильи 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытка с Днем пророка Ильи 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Днем пророка Ильи 2025 года

Ранее мы рассказывали, какие существуют народные традиции и обычаи в День святого Ильи, и что нельзя делать, чтобы избежать несчастий.

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