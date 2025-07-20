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Главная Праздники День святого Ильи 2025 — красивые открытки и душевные пожелания

День святого Ильи 2025 — красивые открытки и душевные пожелания

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 05:42
С Днем пророка Ильи 2025 — душевные поздравления и открытки к празднику
День святого пророка Ильи. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 20 июля, украинцы отмечают важный церковный праздник — День чествования памяти пророка Ильи — одного из самых почитаемых библейских ветхозаветных пророков. Также среди верующих принято поздравлять друг друга, желая мира, добра и согласия.

Новини.LIVE делится поздравлениями ко Дню Ильи 20 июля в прозе, стихах и открытках.

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Поздравления с праздником пророка Ильи в стихах на украинском языке

День Іллі ми відзначаємо,
Літо ніби проводжаємо.
Будинок водою окропляємо,
І злих духів виганяємо.
Керує він дощами,
Грозами та вітрами.
Хай буде урожайним рік,
А ми — щасливими навік!

***

Добрий знак Господь послав
Через пророка передав.
Сьогодні розслабляймось,
З близькими обіймаймось.
З днем Пророка Іллі вітаю
Щастя та добра бажаю!

***

Пророк Ілля всю нечисть з неба проганяє,
І жар вогню він в них кидає,
Блискавка з величезною силою виблискує,
Всіх бісів, демонів вражає.
Сьогодні Ільїн день, вітаємо,
В здоров’ї жити довгі роки бажаємо,
Щоб будинок завжди був повною чашею,
Щоб все відмінно було в житті вашому!

Поздравления с Днем святого пророка Ильи в прозе

Искренне поздравляю с Днем святого пророка Ильи! Пусть этот день принесет в ваш дом мир, спокойствие и ощущение защищенности. Пусть святой оберегает от непогоды — как в небе, так и в сердце.

***

Желаю, чтобы остаток лета прошел в теплой атмосфере, с хорошими событиями и светлыми мыслями. С праздником пророка Ильи!

***

Пусть этот день будет началом чего-то хорошего: хороших новостей, приятных эмоций, внутреннего равновесия. Пусть святой Илья дарит силы и здоровье.

***

Пусть сердце будет спокойным, а мысли — светлыми. Желаю согласия в семье, искренних друзей рядом и тепла в душе. И пусть работа вдохновляет, а новости приносят надежду. С праздником пророка Ильи!

***

С праздником святого пророка Ильи! Пусть ваша жизнь будет наполнена благословением, семейным теплом, искренними объятиями и радостными днями.

День пророка Ильи 20 июля — красивые открытки

День пророка Илии 20 июля — красивые открытки
Открытка с Днем пророка Ильи 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Поздравления с Днем святого пророка Илии в открытках
Открытка с Днем пророка Ильи 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Поздравление с праздником пророка Ильи
Открытка с Днем пророка Ильи 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Днем пророка Ильи 2025 года

 

 

 

Ранее мы рассказывали, какие существуют народные традиции и обычаи в День святого Ильи, и что нельзя делать, чтобы избежать несчастий.

Также делимся с Вами новым церковным календарем праздников на июль 2025 года, который напомнит вам обо всех важных религиозных событиях.

поздравления открытки пожелания 20 июля День пророка Ильи праздник
Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
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