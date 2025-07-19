Церковне свято 20 липня 2025 — що не можна робити у День пророка Іллі

День святого Іллі 2025 — що не можна робити, щоб уникнути біди
Сьогодні, 20 липня, Православна церква України вшановує пам'ять святого славного пророка Іллі — одного з найшанованіших святих. Свято об'єднує церковні обряди та давні народні звичаї, що сягають своїм корінням у багатовікову історію й духовну спадщину українського народу.
Новини.LIVE розповідає, які існують народні традиції та звичаї у цю дату та що категорично не можна робити у День святого Іллі, щоб уникнути нещасть.
Церковне свято 20 липня — що відомо про пророка Іллю
20 липня (за старим стилем 2 серпня) віряни вшановують одного з наймогутніших пророків Старого Завіту — Іллю. Він жив у IX столітті до н.е. на території сучасної Йорданії, з дитинства вирізнявся побожністю й цілковито присвятив себе служінню Богу. Святий виступав проти ідолопоклонства й закликав народ повернутися до віри в Єдиного Бога.
Найвідоміший момент його життя — протистояння з пророками Ваала на горі Кармель, коли Бог явив Свою силу через вогонь із неба. А завершення земного шляху Іллі стало справжнім символом: за біблійними переказами, він був узятий живим на небо у вогняній колісниці. За це його часто називають "громовержцем" і вважають покровителем грому, дощу та блискавок.
День святого Іллі — що не можна робити у свято
День пророка Іллі — це не лише велике церковне свято, а й одна з ключових дат у народному календарі. З цим святом пов'язано чимало традицій, вірувань та заборон, які українці дотримуються століттями.
Церква нагадує, що 20 липня варто утриматися від:
- лайки;
- пліток;
- заздрості;
- наклепу;
- злих думок;
- конфліктів;
- жадібності;
- помсти;
- відчаю й безнадії.
Вірянам радять зосередитися на добрих справах, молитві та внутрішньому очищенні.
За народними звичаями у День Іллі не можна:
- працювати в полі чи на городі — пророк Ілля не терпить порушення природного спокою, тому міг "наслати" грозу;
- шити, в'язати, вишивати;
- прати;
- займатися домашньою важкою працею — вважалося, що це може накликати хвороби чи невдачі.
- рубати дерева — аби не розгнівити духів лісу;
- ловити рибу і полювати — день повинен бути мирним;
- давати і брати грошей у борг — аби не втратити добробут;
- підходити до диких звірів і виганяти домашніх тварин — щоб уникнути небезпеки чи нещастя.
Пророк Ілля в українській культурі вважається повелителем грому, блискавок і дощів. Саме тому головна народна прикмета: не купатися у водоймах, річках, озерах і ставках. За повір'ям, після Іллі "вода стає холодною", а сам пророк "кидає у воду лід".
Люди вірили, що у водоймах з'являється нечиста сила, яка може затягнути людину на дно або спричинити тяжку хворобу. Цей день вважався офіційним завершенням купального сезону.
Традиції на День святого Іллі — що українці роблять 20 липня
Свято пророка Іллі, яке відзначають 20 липня, в українській традиції має особливе значення. Цей день символізує кінець спекотного літа, початок збору врожаю і час особливих молитов. З покоління в покоління зберігаються як церковні, так і народні звичаї, які надають цьому святу особливої атмосфери.
Церковні традиції
У день вшанування пам'яті святого Іллі в храмах відбуваються урочисті літургії, акафісти та молебні. Віряни приходять до церкви, щоб помолитися пророкові — за мир, здоров'я, врожай і захист від негоди. Здавна незаміжні дівчата в цей день молилися про щасливу долю, подружжя та майбутніх дітей.
У багатьох регіонах України цього дня освячують воду, мед і плоди нового врожаю. Пророка Іллю вважають покровителем хліборобів і бджолярів, тож у молитвах просять благословення для землі та пасіки.
Народні звичаї у День Іллі
Наші предки наділяли Іллю рисами бога Перуна, повелителя грому, блискавки, дощу і покровителя врожаю. Тож, коли в цей час йшли грози, казали, що це Ілля гуркоче Чумацьким шляхом на своїй колісниці.
До свята намагалися впорядкувати дім і господарство, щоб уберегти його від блискавки, граду та грози. У деяких регіонах перед іконою пророка запалювали свічку — це вважалося надійним захистом від стихійного лиха.
Цього дня господині випікали хліб із зерна нового врожаю — його ділили з родиною та сусідами. Обов'язково готували страви з медом, адже вірили, що саме Ілля "приносить перший мед". Люди прикрашали столи дарами літа — ягодами, фруктами, цілющими травами.
У деяких селах було заведено запалювати багаття — як оберіг від злих сил і символ очищення. А ще люди йшли до джерел або річок, щоб набрати води, адже вірили, що 20 липня вона має особливу силу.
Народні прикмети та традиції на 20 липня
Вважалося, що весілля, зігране на Іллю, принесе щасливе і заможне життя. Молоді подружні пари приходили до храму, щоб отримати благословення на міцний шлюб.
Також за прикметами 20 липня судять, якою буде погода та врожай:
- Якщо у День Іллі почути грім, найближчим часом дощу не буде.
- Якщо у свято на вулиці злива, наступного року слід чекати багато пожеж.
- Спекотна погода 20 липня — осінь буде сухою.
- Немає дощу на Іллю, не слід чекати ще шість тижнів.
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