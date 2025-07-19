Церковне свято 20 липня 2025 — що не можна робити у День пророка Іллі

День святого пророка Іллі. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 липня, Православна церква України вшановує пам'ять святого славного пророка Іллі — одного з найшанованіших святих. Свято об'єднує церковні обряди та давні народні звичаї, що сягають своїм корінням у багатовікову історію й духовну спадщину українського народу.

Новини.LIVE розповідає, які існують народні традиції та звичаї у цю дату та що категорично не можна робити у День святого Іллі, щоб уникнути нещасть.

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Церковне свято 20 липня — що відомо про пророка Іллю

20 липня (за старим стилем 2 серпня) віряни вшановують одного з наймогутніших пророків Старого Завіту — Іллю. Він жив у IX столітті до н.е. на території сучасної Йорданії, з дитинства вирізнявся побожністю й цілковито присвятив себе служінню Богу. Святий виступав проти ідолопоклонства й закликав народ повернутися до віри в Єдиного Бога.

Найвідоміший момент його життя — протистояння з пророками Ваала на горі Кармель, коли Бог явив Свою силу через вогонь із неба. А завершення земного шляху Іллі стало справжнім символом: за біблійними переказами, він був узятий живим на небо у вогняній колісниці. За це його часто називають "громовержцем" і вважають покровителем грому, дощу та блискавок.

Пророк Ілля у вогняній колісниці. Фото: google.com

День святого Іллі — що не можна робити у свято

День пророка Іллі — це не лише велике церковне свято, а й одна з ключових дат у народному календарі. З цим святом пов'язано чимало традицій, вірувань та заборон, які українці дотримуються століттями.

Церква нагадує, що 20 липня варто утриматися від:

лайки;

пліток;

заздрості;

наклепу;

злих думок;

конфліктів;

жадібності;

помсти;

відчаю й безнадії.

Вірянам радять зосередитися на добрих справах, молитві та внутрішньому очищенні.

За народними звичаями у День Іллі не можна:

працювати в полі чи на городі — пророк Ілля не терпить порушення природного спокою, тому міг "наслати" грозу;

шити, в'язати, вишивати;

прати;

займатися домашньою важкою працею — вважалося, що це може накликати хвороби чи невдачі.

рубати дерева — аби не розгнівити духів лісу;

ловити рибу і полювати — день повинен бути мирним;

давати і брати грошей у борг — аби не втратити добробут;

підходити до диких звірів і виганяти домашніх тварин — щоб уникнути небезпеки чи нещастя.

Пророк Ілля в українській культурі вважається повелителем грому, блискавок і дощів. Саме тому головна народна прикмета: не купатися у водоймах, річках, озерах і ставках. За повір'ям, після Іллі "вода стає холодною", а сам пророк "кидає у воду лід".

Люди вірили, що у водоймах з'являється нечиста сила, яка може затягнути людину на дно або спричинити тяжку хворобу. Цей день вважався офіційним завершенням купального сезону.

День святого пророка Іллі. Колаж: Новини.LIVE

Традиції на День святого Іллі — що українці роблять 20 липня

Свято пророка Іллі, яке відзначають 20 липня, в українській традиції має особливе значення. Цей день символізує кінець спекотного літа, початок збору врожаю і час особливих молитов. З покоління в покоління зберігаються як церковні, так і народні звичаї, які надають цьому святу особливої атмосфери.

Церковні традиції

У день вшанування пам'яті святого Іллі в храмах відбуваються урочисті літургії, акафісти та молебні. Віряни приходять до церкви, щоб помолитися пророкові — за мир, здоров'я, врожай і захист від негоди. Здавна незаміжні дівчата в цей день молилися про щасливу долю, подружжя та майбутніх дітей.

У багатьох регіонах України цього дня освячують воду, мед і плоди нового врожаю. Пророка Іллю вважають покровителем хліборобів і бджолярів, тож у молитвах просять благословення для землі та пасіки.

Ікона святого пророка Іллі. Фото: google.com

Народні звичаї у День Іллі

Наші предки наділяли Іллю рисами бога Перуна, повелителя грому, блискавки, дощу і покровителя врожаю. Тож, коли в цей час йшли грози, казали, що це Ілля гуркоче Чумацьким шляхом на своїй колісниці.

До свята намагалися впорядкувати дім і господарство, щоб уберегти його від блискавки, граду та грози. У деяких регіонах перед іконою пророка запалювали свічку — це вважалося надійним захистом від стихійного лиха.

Цього дня господині випікали хліб із зерна нового врожаю — його ділили з родиною та сусідами. Обов'язково готували страви з медом, адже вірили, що саме Ілля "приносить перший мед". Люди прикрашали столи дарами літа — ягодами, фруктами, цілющими травами.

У деяких селах було заведено запалювати багаття — як оберіг від злих сил і символ очищення. А ще люди йшли до джерел або річок, щоб набрати води, адже вірили, що 20 липня вона має особливу силу.

Гроза у літній день. Фото: pixabay.com

Народні прикмети та традиції на 20 липня

Вважалося, що весілля, зігране на Іллю, принесе щасливе і заможне життя. Молоді подружні пари приходили до храму, щоб отримати благословення на міцний шлюб.

Також за прикметами 20 липня судять, якою буде погода та врожай:

Якщо у День Іллі почути грім, найближчим часом дощу не буде.

Якщо у свято на вулиці злива, наступного року слід чекати багато пожеж.

Спекотна погода 20 липня — осінь буде сухою.

Немає дощу на Іллю, не слід чекати ще шість тижнів.

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