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Главная Праздники День святого Ильи 2025 — что нельзя делать, чтобы избежать беды

День святого Ильи 2025 — что нельзя делать, чтобы избежать беды

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Дата публикации 19 июля 2025 16:53
Церковный праздник 20 июля 2025 — что нельзя делать в День пророка Ильи
День святого пророка Ильи. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 20 июля, Православная церковь Украины чтит память святого славного пророка Ильи — одного из самых почитаемых святых. Праздник объединяет церковные обряды и древние народные обычаи, уходящие своими корнями в многовековую историю и духовное наследие украинского народа.

Новини.LIVE рассказывает, какие существуют народные традиции и обычаи в эту дату и что категорически нельзя делать в День святого Ильи, чтобы избежать несчастий.

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Церковный праздник 20 июля — что известно о пророке Илье

20 июля (по старому стилю 2 августа) верующие чтят одного из самых могущественных пророков Ветхого Завета — Илью. Он жил в IX веке до н.э. на территории современной Иордании, с детства отличался набожностью и полностью посвятил себя служению Богу. Святой выступал против идолопоклонства и призывал народ вернуться к вере в Единого Бога.

Самый известный момент его жизни — противостояние с пророками Ваала на горе Кармель, когда Бог явил Свою силу через огонь с неба. А завершение земного пути Ильи стало настоящим символом: по библейским преданиям, он был взят живым на небо в огненной колеснице. За это его часто называют "громовержцем" и считают покровителем грома, дождя и молний.

 

Церковный праздник 20 июля — что известно о пророке Илье
Пророк Илья в огненной колеснице. Фото: google.com

День святого Ильи — что нельзя делать в праздник

День пророка Ильи — это не только большой церковный праздник, но и одна из ключевых дат в народном календаре. С этим праздником связано немало традиций, верований и запретов, которые украинцы придерживаются веками.

Церковь напоминает, что 20 июля стоит воздержаться от:

  • ругани;
  • сплетен;
  • зависти;
  • клеветы;
  • злых мыслей;
  • конфликтов;
  • жадности;
  • мести;
  • отчаяния и безнадежности.

Верующим советуют сосредоточиться на добрых делах, молитве и внутреннем очищении.

По народным обычаям в День Ильи нельзя:

  • работать в поле или на огороде — пророк Илья не терпит нарушения природного покоя, поэтому мог "наслать" грозу;
  • шить, вязать, вышивать;
  • стирать;
  • заниматься домашним тяжелым трудом — считалось, что это может навлечь болезни или неудачи.
  • рубить деревья — чтобы не разгневать духов леса;
  • ловить рыбу и охотиться — день должен быть мирным;
  • давать и брать денег в долг — чтобы не потерять благосостояние;
  • подходить к диким зверям и выгонять домашних животных — чтобы избежать опасности или несчастья.

Пророк Илья в украинской культуре считается повелителем грома, молний и дождей. Именно поэтому главная народная примета: не купаться в водоемах, реках, озерах и прудах. По поверью, после Ильи "вода становится холодной", а сам пророк "бросает в воду лед".

Люди верили, что в водоемах появляется нечистая сила, которая может затянуть человека на дно или вызвать тяжелую болезнь. Этот день считался официальным завершением купального сезона.

 

Традиции в День святого Ильи — что украинцы делают 20 июля
День святого пророка Ильи. Коллаж: Новини.LIVE

Традиции в День святого Ильи — что украинцы делают 20 июля

Праздник пророка Ильи, который отмечают 20 июля, в украинской традиции имеет особое значение. Этот день символизирует конец жаркого лета, начало сбора урожая и время особых молитв. Из поколения в поколение сохраняются как церковные, так и народные обычаи, которые придают этому празднику особую атмосферу.

Церковные традиции

В день чествования памяти святого Ильи в храмах совершаются торжественные литургии, акафисты и молебны. Верующие приходят в церковь, чтобы помолиться пророку — за мир, здоровье, урожай и защиту от непогоды. Издавна незамужние девушки в этот день молились о счастливой судьбе, супружестве и будущих детях.

Во многих регионах Украины в этот день освящают воду, мед и плоды нового урожая. Пророка Илью считают покровителем земледельцев и пчеловодов, поэтому в молитвах просят благословения для земли и пасеки.

 

День святого Ильи — что нельзя делать в праздник
Икона святого пророка Ильи. Фото: google.com

Народные обычаи в День Ильи

Наши предки наделяли Илью чертами бога Перуна, повелителя грома, молнии, дождя и покровителя урожая. Поэтому, когда в это время шли грозы, говорили, что это Илья грохочет по Млечному пути на своей колеснице.

К празднику пытались упорядочить дом и хозяйство, чтобы уберечь его от молнии, града и грозы. В некоторых регионах перед иконой пророка зажигали свечу — это считалось надежной защитой от стихийного бедствия.

В этот день хозяйки выпекали хлеб из зерна нового урожая — его делили с семьей и соседями. Обязательно готовили блюда с медом, ведь верили, что именно Илья "приносит первый мед". Люди украшали столы дарами лета — ягодами, фруктами, целебными травами.

В некоторых селах было принято зажигать костры — как оберег от злых сил и символ очищения. А еще люди шли к источникам или рекам, чтобы набрать воды, ведь верили, что 20 июля она обладает особой силой.

 

Народные приметы и традиции на 20 июля
Гроза в летний день. Фото: pixabay.com

Народные приметы и традиции на 20 июля

Считалось, что свадьба, сыгранная на Илью, принесет счастливую и богатую жизнь. Молодые супружеские пары приходили в храм, чтобы получить благословение на крепкий брак.

Также по приметам 20 июля судят, какой будет погода и урожай:

  • Если в День Ильи услышать гром, в ближайшее время дождя не будет.
  • Если в праздник на улице ливень, в следующем году следует ждать много пожаров.
  • Жаркая погода 20 июля — осень будет сухой.
  • Нет дождя на Илью, не следует ждать еще шесть недель.

Также делимся с Вами новым церковным календарем праздников на июль 2025 года, который напомнит вам обо всех важных религиозных событиях.

праздники традиции запрет 20 июля День пророка Ильи
Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
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