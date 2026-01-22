Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята День Соборності України 2026 — патріотичні листівки та привітання

День Соборності України 2026 — патріотичні листівки та привітання

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 06:01
З Днем Соборності України 2026 — патріотичні привітання, листівки та вірші
Учасники акції "Живий ланцюг Соборності" у Києві. Фото: РБК-Україна

Щороку 22 січня українці зустрічають важливе державне свято — День Соборності України. Ця дата покликана нагадати, тільки разом ми сильні та здатні подолати будь-які виклики. Сьогодні варто привітати один одного й поділитися теплими словами.

Новини.LIVE ділиться з вами красивими та патріотичними привітаннями з Днем Соборності України у прозі, віршах та листівках.

Реклама
Читайте також:

З Днем Соборності України 2026 — привітання у прозі

Вітаю з Днем Соборності України! Нехай гордість за рідну землю завжди живе у серці. Слава Україні!

***

Зі святом Соборності! Бажаю мирного неба, щасливого життя і незламної віри в нашу незалежну країну.

***

Вітаю з Днем Соборності України! Єдність робить нас сильними, а любов до України — незламними. Бажаю миру, сили та віри.

***

Вітаю з Днем Соборності! Нехай цей день нагадує: ми сильні разом. Бажаю тепла в домі, підтримки близьких і віри, що не згасає.

***

З Днем Соборності! Нехай кожен день дарує тепло, підтримку та віру у краще майбутнє. 

Привітання з Днем Соборності України у віршах українською мовою

В День соборності бажаю
Миру, щастя і тепла,
Щоби єдність українців
Найміцнішою була!
Хай зі святом прийде спокій,
Затишок у кожен дім,
Сили, радості, натхнення
Я бажаю нам усім!

***

З Днем соборності, свободи і єднання!
Кожен день — із вечора до рання
Хай дарує Вам приємні миті,
Будете завжди теплом зігріті.

***

Велична і свята, моя ти Україно,
Лише тобі карать нас і судить
Нам берегти тебе, Соборну і єдину
І нам твою історію творить!

***

З Днем Соборності, країно моя,
Незламна, сильна, вільна!
Хай буде мирною твоя земля
І доля світла, гідна!

День Соборності України 2026 — красиві листівки

Привітання з Днем Соборності України
Привітання з Днем Соборності України. Колаж: Новини.LIVE
День Соборності України 2026 — красиві листівки
Привітання з Днем Соборності України. Колаж: Новини.LIVE
З Днем Соборності України 2026 — привітання
Привітання з Днем Соборності України. Колаж: Новини.LIVE
День Соборності України 2026 — патріотичні листівки
Привітання з Днем Соборності України. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми ділилися з вами календарем свят на лютий 2026 року.

Також ми розповідали, коли відзначатимемо Вознесіння Господнє 2026 року та яке значення має свято.

привітання листівки День Соборності України побажання свято
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації