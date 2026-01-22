З Днем Соборності України 2026 — патріотичні привітання, листівки та вірші

День Соборності України 2026 — патріотичні листівки та привітання
Щороку 22 січня українці зустрічають важливе державне свято — День Соборності України. Ця дата покликана нагадати, тільки разом ми сильні та здатні подолати будь-які виклики. Сьогодні варто привітати один одного й поділитися теплими словами.
Новини.LIVE ділиться з вами красивими та патріотичними привітаннями з Днем Соборності України у прозі, віршах та листівках.
З Днем Соборності України 2026 — привітання у прозі
Вітаю з Днем Соборності України! Нехай гордість за рідну землю завжди живе у серці. Слава Україні!
***
Зі святом Соборності! Бажаю мирного неба, щасливого життя і незламної віри в нашу незалежну країну.
***
Вітаю з Днем Соборності України! Єдність робить нас сильними, а любов до України — незламними. Бажаю миру, сили та віри.
***
Вітаю з Днем Соборності! Нехай цей день нагадує: ми сильні разом. Бажаю тепла в домі, підтримки близьких і віри, що не згасає.
***
З Днем Соборності! Нехай кожен день дарує тепло, підтримку та віру у краще майбутнє.
Привітання з Днем Соборності України у віршах українською мовою
В День соборності бажаю
Миру, щастя і тепла,
Щоби єдність українців
Найміцнішою була!
Хай зі святом прийде спокій,
Затишок у кожен дім,
Сили, радості, натхнення
Я бажаю нам усім!
***
З Днем соборності, свободи і єднання!
Кожен день — із вечора до рання
Хай дарує Вам приємні миті,
Будете завжди теплом зігріті.
***
Велична і свята, моя ти Україно,
Лише тобі карать нас і судить
Нам берегти тебе, Соборну і єдину
І нам твою історію творить!
***
З Днем Соборності, країно моя,
Незламна, сильна, вільна!
Хай буде мирною твоя земля
І доля світла, гідна!
День Соборності України 2026 — красиві листівки
