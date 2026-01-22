З Днем Соборності України 2026 — патріотичні привітання, листівки та вірші

Учасники акції "Живий ланцюг Соборності" у Києві. Фото: РБК-Україна

Щороку 22 січня українці зустрічають важливе державне свято — День Соборності України. Ця дата покликана нагадати, тільки разом ми сильні та здатні подолати будь-які виклики. Сьогодні варто привітати один одного й поділитися теплими словами.

Новини.LIVE ділиться з вами красивими та патріотичними привітаннями з Днем Соборності України у прозі, віршах та листівках.

З Днем Соборності України 2026 — привітання у прозі

Вітаю з Днем Соборності України! Нехай гордість за рідну землю завжди живе у серці. Слава Україні!

***

Зі святом Соборності! Бажаю мирного неба, щасливого життя і незламної віри в нашу незалежну країну.

***

Вітаю з Днем Соборності України! Єдність робить нас сильними, а любов до України — незламними. Бажаю миру, сили та віри.

***

Вітаю з Днем Соборності! Нехай цей день нагадує: ми сильні разом. Бажаю тепла в домі, підтримки близьких і віри, що не згасає.

***

З Днем Соборності! Нехай кожен день дарує тепло, підтримку та віру у краще майбутнє.

Привітання з Днем Соборності України у віршах українською мовою

В День соборності бажаю

Миру, щастя і тепла,

Щоби єдність українців

Найміцнішою була!

Хай зі святом прийде спокій,

Затишок у кожен дім,

Сили, радості, натхнення

Я бажаю нам усім!

***

З Днем соборності, свободи і єднання!

Кожен день — із вечора до рання

Хай дарує Вам приємні миті,

Будете завжди теплом зігріті.

***

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину

І нам твою історію творить!

***

З Днем Соборності, країно моя,

Незламна, сильна, вільна!

Хай буде мирною твоя земля

І доля світла, гідна!

День Соборності України 2026 — красиві листівки

Привітання з Днем Соборності України. Колаж: Новини.LIVE

