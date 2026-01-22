С Днем Соборности Украины 2026 — патриотические поздравления, открытки и стихи

Участники акции "Живая цепь Соборности" в Киеве. Фото: РБК-Украина

Ежегодно 22 января украинцы встречают важный государственный праздник — День Соборности Украины. Эта дата призвана напомнить, только вместе мы сильны и способны преодолеть любые вызовы. Сегодня стоит поздравить друг друга и поделиться теплыми словами.

С Днем Соборности Украины 2026 — поздравления в прозе

Поздравляю с Днем Соборности Украины! Пусть гордость за родную землю всегда живет в сердце. Слава Украине!

***

С праздником Соборности! Желаю мирного неба, счастливой жизни и несокрушимой веры в нашу независимую страну.

***

Поздравляю с Днем Соборности Украины! Единство делает нас сильными, а любовь к Украине — несокрушимыми. Желаю мира, силы и веры.

***

Поздравляю с Днем Соборности! Пусть этот день напоминает: мы сильны вместе. Желаю тепла в доме, поддержки близких и веры, которая не угасает.

***

С Днем Соборности! Пусть каждый день дарит тепло, поддержку и веру в лучшее будущее.

Поздравления с Днем Соборности Украины в стихах на украинском языке

В День соборності бажаю

Миру, щастя і тепла,

Щоби єдність українців

Найміцнішою була!

Хай зі святом прийде спокій,

Затишок у кожен дім,

Сили, радості, натхнення

Я бажаю нам усім!

***

З Днем соборності, свободи і єднання!

Кожен день — із вечора до рання

Хай дарує Вам приємні миті,

Будете завжди теплом зігріті.

***

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину

І нам твою історію творить!

***

З Днем Соборності, країно моя,

Незламна, сильна, вільна!

Хай буде мирною твоя земля

І доля світла, гідна!

День Соборности Украины 2026 — красивые открытки

