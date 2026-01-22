С Днем Соборности Украины 2026 — патриотические поздравления, открытки и стихи

День Соборности Украины 2026: патриотические открытки и пожелания
Ежегодно 22 января украинцы встречают важный государственный праздник — День Соборности Украины. Эта дата призвана напомнить, только вместе мы сильны и способны преодолеть любые вызовы. Сегодня стоит поздравить друг друга и поделиться теплыми словами.
Новини.LIVE делится с вами красивыми и патриотическими поздравлениями с Днем Соборности Украины в прозе, стихах и открытках.
С Днем Соборности Украины 2026 — поздравления в прозе
Поздравляю с Днем Соборности Украины! Пусть гордость за родную землю всегда живет в сердце. Слава Украине!
***
С праздником Соборности! Желаю мирного неба, счастливой жизни и несокрушимой веры в нашу независимую страну.
***
Поздравляю с Днем Соборности Украины! Единство делает нас сильными, а любовь к Украине — несокрушимыми. Желаю мира, силы и веры.
***
Поздравляю с Днем Соборности! Пусть этот день напоминает: мы сильны вместе. Желаю тепла в доме, поддержки близких и веры, которая не угасает.
***
С Днем Соборности! Пусть каждый день дарит тепло, поддержку и веру в лучшее будущее.
Поздравления с Днем Соборности Украины в стихах на украинском языке
В День соборності бажаю
Миру, щастя і тепла,
Щоби єдність українців
Найміцнішою була!
Хай зі святом прийде спокій,
Затишок у кожен дім,
Сили, радості, натхнення
Я бажаю нам усім!
***
З Днем соборності, свободи і єднання!
Кожен день — із вечора до рання
Хай дарує Вам приємні миті,
Будете завжди теплом зігріті.
***
Велична і свята, моя ти Україно,
Лише тобі карать нас і судить
Нам берегти тебе, Соборну і єдину
І нам твою історію творить!
***
З Днем Соборності, країно моя,
Незламна, сильна, вільна!
Хай буде мирною твоя земля
І доля світла, гідна!
День Соборности Украины 2026 — красивые открытки
Раньше мы делились с вами календарем праздников на февраль 2026 года.
Также мы рассказывали, когда будем отмечать Вознесение Господне 2026 года и какое значение имеет праздник.
Читайте Новини.LIVE!