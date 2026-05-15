Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята День сім'ї 2026: душевні привітання та листівки для найрідніших

День сім'ї 2026: душевні привітання та листівки для найрідніших

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 06:32
З Днем сім'ї 15 травня 2026: душевні проза, вірші та красиві листівки
Батько та мати з донькою гуляють на державне свято. Фото: Yana Fedotova

Україна, разом із багатьма країнами світу, 15 травня відзначає важливе свято — День сім'ї. Це гарний привід привітати батьків, дітей, подружжя і коханих, нагадати їм про свою любов та висловити вдячність. 

Новини.LIVE підготували зворушливі та душевні привітання з Днем сім'ї у прозі, віршах та листівках.

Привітання з Днем сім'ї у віршах українською мовою

Наші милі і любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров'я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.

***

Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
Хай діточок додасться у сім'ї,
На маму і на тата дуже схожих,
Хай їх охороняє Матір Божа,
А над колискою співають солов'ї.
Щоб дружно ви і весело жили,
Мов лебеді — завжди і всюди двоє,
Щоби добробут — повною рікою,
Й життєві радості до вас у дім пливли.
Щоби весна і літо, і зима,
Та осінь з ними тішили вам душу.
Ще побажати хочу я і мушу,
Чого і в світі білому нема.

Читайте також:

***

Бажаєм здоров'я багато-багато, 
Хай щастя і мир залишаються в хаті, 
Хай горе обходить завжди стороною, 
А радість приходить і ллється рікою. 
Хай довго всміхається сонце і небо, 
Нам, окрім вас, більш нічого не треба.
З Днем сім'ї!

Міжнародний день сім'ї 2026: душевні привітання у прозі

Щиро вітаю вас і ваших рідних із Днем сім'ї, любові та вірності! Нехай у серці завжди живе вдячність за тих, хто поруч. 

***

Бажаю вашій родині тепла, взаємної підтримки та любові, яка лише міцнішатиме з роками. Нехай Господь оберігає ваш дім від усіх негараздів.

***

З Днем сім'ї! Нехай ваша родина завжди буде найбільшою гордістю і надійною опорою. Миру, здоров'я, добра та добробуту вашому дому.

***

Вітаю зі святом любові та вірності! Бажаю зустріти людину, близьку душею, берегти свої почуття та цінувати кожну мить поруч із дорогими серцю людьми. З Днем сім'ї!

***

Нехай у житті буде більше світла, щирого тепла, домашнього затишку й справжнього щастя. Щиро вітаю з Днем сім'ї! 

***

Нехай у вашій оселі панують гармонія, взаєморозуміння та радість. Бажаю великих спільних мрій, щасливих планів і безлічі прекрасних моментів разом. З Міжнародним днем сім'ї! 

***

Найбільший скарб у житті — це рідні люди. Вітаю з Днем сім'ї та щиро бажаю теплих стосунків, щастя, гармонії та спільних мрій, які неодмінно здійсняться.

Красиві листівки з побажаннями до Дня сім'ї

Красиві листівки з побажаннями до Дня сім'ї
Листівки з Днем сім'ї 2026. Колаж: Новини.LIVE
Листівки з Днем сім'ї 2026
Листівки з Днем сім'ї 2026. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем сім'ї
Листівки з Днем сім'ї 2026. Колаж: Новини.LIVE
Красиві привітання з Днем сім'ї 2026 у листівках
Листівки з Днем сім'ї 2026. Колаж: Новини.LIVE
Листівки з Днем сім'ї 15 травня 2026
Листівки з Днем сім'ї 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше Новини.LIVE ділилися православним календарем свят на травень 2026, який допоможе вам не пропустити головні події останнього місяця весни.

Також дізнавайтесь, у яку нову дату ми зустрінемо День вишиванки у 2026 році.

День сім'ї привітання зі святом листівки до свята
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації