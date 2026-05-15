З Днем сім'ї 15 травня 2026: душевні проза, вірші та красиві листівки

День сім'ї 2026: душевні привітання та листівки для найрідніших
Україна, разом із багатьма країнами світу, 15 травня відзначає важливе свято — День сім'ї. Це гарний привід привітати батьків, дітей, подружжя і коханих, нагадати їм про свою любов та висловити вдячність.
Новини.LIVE підготували зворушливі та душевні привітання з Днем сім'ї у прозі, віршах та листівках.
Привітання з Днем сім'ї у віршах українською мовою
Наші милі і любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров'я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
***
Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
Хай діточок додасться у сім'ї,
На маму і на тата дуже схожих,
Хай їх охороняє Матір Божа,
А над колискою співають солов'ї.
Щоб дружно ви і весело жили,
Мов лебеді — завжди і всюди двоє,
Щоби добробут — повною рікою,
Й життєві радості до вас у дім пливли.
Щоби весна і літо, і зима,
Та осінь з ними тішили вам душу.
Ще побажати хочу я і мушу,
Чого і в світі білому нема.
***
Бажаєм здоров'я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Нам, окрім вас, більш нічого не треба.
З Днем сім'ї!
Міжнародний день сім'ї 2026: душевні привітання у прозі
Щиро вітаю вас і ваших рідних із Днем сім'ї, любові та вірності! Нехай у серці завжди живе вдячність за тих, хто поруч.
***
Бажаю вашій родині тепла, взаємної підтримки та любові, яка лише міцнішатиме з роками. Нехай Господь оберігає ваш дім від усіх негараздів.
***
З Днем сім'ї! Нехай ваша родина завжди буде найбільшою гордістю і надійною опорою. Миру, здоров'я, добра та добробуту вашому дому.
***
Вітаю зі святом любові та вірності! Бажаю зустріти людину, близьку душею, берегти свої почуття та цінувати кожну мить поруч із дорогими серцю людьми. З Днем сім'ї!
***
Нехай у житті буде більше світла, щирого тепла, домашнього затишку й справжнього щастя. Щиро вітаю з Днем сім'ї!
***
Нехай у вашій оселі панують гармонія, взаєморозуміння та радість. Бажаю великих спільних мрій, щасливих планів і безлічі прекрасних моментів разом. З Міжнародним днем сім'ї!
***
Найбільший скарб у житті — це рідні люди. Вітаю з Днем сім'ї та щиро бажаю теплих стосунків, щастя, гармонії та спільних мрій, які неодмінно здійсняться.
Красиві листівки з побажаннями до Дня сім'ї
