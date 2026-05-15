З Днем сім'ї 15 травня 2026: душевні проза, вірші та красиві листівки

Батько та мати з донькою гуляють на державне свято. Фото: Yana Fedotova

Україна, разом із багатьма країнами світу, 15 травня відзначає важливе свято — День сім'ї. Це гарний привід привітати батьків, дітей, подружжя і коханих, нагадати їм про свою любов та висловити вдячність.

Новини.LIVE підготували зворушливі та душевні привітання з Днем сім'ї у прозі, віршах та листівках.

Привітання з Днем сім'ї у віршах українською мовою

Наші милі і любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров'я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

Хай діточок додасться у сім'ї,

На маму і на тата дуже схожих,

Хай їх охороняє Матір Божа,

А над колискою співають солов'ї.

Щоб дружно ви і весело жили,

Мов лебеді — завжди і всюди двоє,

Щоби добробут — повною рікою,

Й життєві радості до вас у дім пливли.

Щоби весна і літо, і зима,

Та осінь з ними тішили вам душу.

Ще побажати хочу я і мушу,

Чого і в світі білому нема.

***

Бажаєм здоров'я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.

Хай довго всміхається сонце і небо,

Нам, окрім вас, більш нічого не треба.

З Днем сім'ї!

Міжнародний день сім'ї 2026: душевні привітання у прозі

Щиро вітаю вас і ваших рідних із Днем сім'ї, любові та вірності! Нехай у серці завжди живе вдячність за тих, хто поруч.

***

Бажаю вашій родині тепла, взаємної підтримки та любові, яка лише міцнішатиме з роками. Нехай Господь оберігає ваш дім від усіх негараздів.

***

З Днем сім'ї! Нехай ваша родина завжди буде найбільшою гордістю і надійною опорою. Миру, здоров'я, добра та добробуту вашому дому.

***

Вітаю зі святом любові та вірності! Бажаю зустріти людину, близьку душею, берегти свої почуття та цінувати кожну мить поруч із дорогими серцю людьми. З Днем сім'ї!

***

Нехай у житті буде більше світла, щирого тепла, домашнього затишку й справжнього щастя. Щиро вітаю з Днем сім'ї!

***

Нехай у вашій оселі панують гармонія, взаєморозуміння та радість. Бажаю великих спільних мрій, щасливих планів і безлічі прекрасних моментів разом. З Міжнародним днем сім'ї!

***

Найбільший скарб у житті — це рідні люди. Вітаю з Днем сім'ї та щиро бажаю теплих стосунків, щастя, гармонії та спільних мрій, які неодмінно здійсняться.

Красиві листівки з побажаннями до Дня сім'ї

Листівки з Днем сім'ї 2026. Колаж: Новини.LIVE

