С Днем семьи 15 мая 2026: душевные проза, стихи и красивые открытки

День семьи 2026: душевные поздравления и открытки для самых родных
Украина, вместе со многими странами мира, 15 мая отмечает важный праздник — День семьи. Это хороший повод поздравить родителей, детей, супругов и любимых, напомнить им о своей любви и выразить благодарность.
Новини.LIVE подготовили трогательные и душевные поздравления с Днем семьи в прозе, стихах и открытках.
Поздравления с Днем семьи в стихах на украинском языке
Наші милі і любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров'я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
***
Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
Хай діточок додасться у сім'ї,
На маму і на тата дуже схожих,
Хай їх охороняє Матір Божа,
А над колискою співають солов'ї.
Щоб дружно ви і весело жили,
Мов лебеді — завжди і всюди двоє,
Щоби добробут — повною рікою,
Й життєві радості до вас у дім пливли.
Щоби весна і літо, і зима,
Та осінь з ними тішили вам душу.
Ще побажати хочу я і мушу,
Чого і в світі білому нема.
***
Бажаєм здоров'я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Нам, окрім вас, більш нічого не треба.
З Днем сім'ї!
Международный день семьи 2026: душевные поздравления в прозе
Искренне поздравляю вас и ваших родных с Днем семьи, любви и верности! Пусть в сердце всегда живет благодарность за тех, кто рядом.
***
Желаю вашей семье тепла, взаимной поддержки и любви, которая будет только крепнуть с годами. Пусть Господь оберегает ваш дом от всех невзгод.
***
С Днем семьи! Пусть ваша семья всегда будет самой большой гордостью и надежной опорой. Мира, здоровья, добра и благополучия вашему дому.
***
Поздравляю с праздником любви и верности! Желаю встретить человека, близкого душой, беречь свои чувства и ценить каждое мгновение рядом с дорогими сердцу людьми. С Днем семьи!
***
Пусть в жизни будет больше света, искреннего тепла, домашнего уюта и настоящего счастья. Искренне поздравляю с Днем семьи!
***
Пусть в вашем доме царят гармония, взаимопонимание и радость. Желаю больших совместных мечтаний, счастливых планов и множества прекрасных моментов вместе. С Международным днем семьи!
***
Самое большое сокровище в жизни — это родные люди. Поздравляю с Днем семьи и искренне желаю теплых отношений, счастья, гармонии и совместных мечтаний, которые непременно сбудутся.
