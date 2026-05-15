С Днем семьи 15 мая 2026: душевные проза, стихи и красивые открытки

Отец и мать с дочерью гуляют на государственный праздник. Фото: Yana Fedotova

Украина, вместе со многими странами мира, 15 мая отмечает важный праздник — День семьи. Это хороший повод поздравить родителей, детей, супругов и любимых, напомнить им о своей любви и выразить благодарность.

Новини.LIVE подготовили трогательные и душевные поздравления с Днем семьи в прозе, стихах и открытках.

Поздравления с Днем семьи в стихах на украинском языке

Наші милі і любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров'я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

Хай діточок додасться у сім'ї,

На маму і на тата дуже схожих,

Хай їх охороняє Матір Божа,

А над колискою співають солов'ї.

Щоб дружно ви і весело жили,

Мов лебеді — завжди і всюди двоє,

Щоби добробут — повною рікою,

Й життєві радості до вас у дім пливли.

Щоби весна і літо, і зима,

Та осінь з ними тішили вам душу.

Ще побажати хочу я і мушу,

Чого і в світі білому нема.

***

Бажаєм здоров'я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.

Хай довго всміхається сонце і небо,

Нам, окрім вас, більш нічого не треба.

З Днем сім'ї!

Международный день семьи 2026: душевные поздравления в прозе

Искренне поздравляю вас и ваших родных с Днем семьи, любви и верности! Пусть в сердце всегда живет благодарность за тех, кто рядом.

***

Желаю вашей семье тепла, взаимной поддержки и любви, которая будет только крепнуть с годами. Пусть Господь оберегает ваш дом от всех невзгод.

***

С Днем семьи! Пусть ваша семья всегда будет самой большой гордостью и надежной опорой. Мира, здоровья, добра и благополучия вашему дому.

***

Поздравляю с праздником любви и верности! Желаю встретить человека, близкого душой, беречь свои чувства и ценить каждое мгновение рядом с дорогими сердцу людьми. С Днем семьи!

***

Пусть в жизни будет больше света, искреннего тепла, домашнего уюта и настоящего счастья. Искренне поздравляю с Днем семьи!

***

Пусть в вашем доме царят гармония, взаимопонимание и радость. Желаю больших совместных мечтаний, счастливых планов и множества прекрасных моментов вместе. С Международным днем семьи!

***

Самое большое сокровище в жизни — это родные люди. Поздравляю с Днем семьи и искренне желаю теплых отношений, счастья, гармонии и совместных мечтаний, которые непременно сбудутся.

