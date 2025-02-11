З Днем працівників органів РАЦСу — теплі привітання у віршах, прозі, листівках

Молодята, які тримають обручки у руках. Фото: Freepik

Щороку 11 лютого українці відзначають День працівників органів РАЦСу, а це чудова нагода сказати приємні слова на адресу цих людей. Ми розповідаємо, як можна тепло привітати з цим професійним святом у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями побажань.

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Як можна привітати з Днем працівників органів РАЦСу у віршах

Скільки щасливих було тут людей,

Скільки тут побувало дітей!

Всі сьогодні вам дякуємо,

Співробітників РАЦСу вітаємо!

Будьте здорові, кохані, багаті,

Щоби були вам всюди раді,

Посмішок більше, доброти і тепла,

Щоб втілились мрії скоріше в життя!

***

В РАЦСі веселощі витають —

Гарне свято тут справляють!

Відзначають торжество —

Хай друзі дарують тепло!

Вам бажаю всім здоров’я,

Мудрості, успіхів, море сили,

Щоби місію важливу

Праця ваша у життя вносила!

***

З днем РАЦСу працівників я вітаю,

Щастя, удачі від душі вам бажаю.

Щоб робота лише радість приносила,

Щоб начальство вас за успіхи хвалило!

Хай буде спокій у домі, на роботі — порядок,

Щоб в родині всі були друг другу раді!

Привітання з Днем працівників органів РАЦСу — щира проза

Вітаємо з Днем працівників органів РАЦСу! Нехай у вашому серці завжди буде кохання, а молодята постійно надихають вас. Бажаю, щоб у ваших очах завжди були іскри, а над вашою головою небо було мирним! Зі святом!

***

Скільки людей ви зробили щасливими, скільки закоханих сердець об’єднали в одну сім’ю! Тож, нехай і у вашому житті буде справжнє кохання! Бажаємо вам достатку, процвітання, розвитку і всього найкращого! З Днем працівників органів РАЦСу!

Найкращі привітання з Днем працівників органів РАЦСу у листівках

Привітання з Днем працівників органів РАЦСу. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем працівників органів РАЦСу. Фото: Новини.LIVE

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