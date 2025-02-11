З Днем працівників органів РАЦСу — теплі привітання у віршах, прозі, листівках

День працівників органів РАЦСу — як привітати зі святом
Щороку 11 лютого українці відзначають День працівників органів РАЦСу, а це чудова нагода сказати приємні слова на адресу цих людей. Ми розповідаємо, як можна тепло привітати з цим професійним святом у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями побажань.
Як можна привітати з Днем працівників органів РАЦСу у віршах
Скільки щасливих було тут людей,
Скільки тут побувало дітей!
Всі сьогодні вам дякуємо,
Співробітників РАЦСу вітаємо!
Будьте здорові, кохані, багаті,
Щоби були вам всюди раді,
Посмішок більше, доброти і тепла,
Щоб втілились мрії скоріше в життя!
***
В РАЦСі веселощі витають —
Гарне свято тут справляють!
Відзначають торжество —
Хай друзі дарують тепло!
Вам бажаю всім здоров’я,
Мудрості, успіхів, море сили,
Щоби місію важливу
Праця ваша у життя вносила!
***
З днем РАЦСу працівників я вітаю,
Щастя, удачі від душі вам бажаю.
Щоб робота лише радість приносила,
Щоб начальство вас за успіхи хвалило!
Хай буде спокій у домі, на роботі — порядок,
Щоб в родині всі були друг другу раді!
Привітання з Днем працівників органів РАЦСу — щира проза
Вітаємо з Днем працівників органів РАЦСу! Нехай у вашому серці завжди буде кохання, а молодята постійно надихають вас. Бажаю, щоб у ваших очах завжди були іскри, а над вашою головою небо було мирним! Зі святом!
***
Скільки людей ви зробили щасливими, скільки закоханих сердець об’єднали в одну сім’ю! Тож, нехай і у вашому житті буде справжнє кохання! Бажаємо вам достатку, процвітання, розвитку і всього найкращого! З Днем працівників органів РАЦСу!
Найкращі привітання з Днем працівників органів РАЦСу у листівках
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