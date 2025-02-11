С Днем работников органов ЗАГСа — теплые поздравления в стихах, прозе, открытках

Молодожены, которые держат обручальные кольца в руках. Фото: Freepik

Ежегодно 11 февраля украинцы отмечают День работников органов ЗАГСа, а это прекрасная возможность сказать приятные слова в адрес этих людей. Мы рассказываем, как можно тепло поздравить с этим профессиональным праздником в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями пожеланий.

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Скільки щасливих було тут людей,

Скільки тут побувало дітей!

Всі сьогодні вам дякуємо,

Співробітників РАЦСу вітаємо!

Будьте здорові, кохані, багаті,

Щоби були вам всюди раді,

Посмішок більше, доброти і тепла,

Щоб втілились мрії скоріше в життя!

***

В РАЦСі веселощі витають —

Гарне свято тут справляють!

Відзначають торжество —

Хай друзі дарують тепло!

Вам бажаю всім здоров’я,

Мудрості, успіхів, море сили,

Щоби місію важливу

Праця ваша у життя вносила!

***

З днем РАЦСу працівників я вітаю,

Щастя, удачі від душі вам бажаю.

Щоб робота лише радість приносила,

Щоб начальство вас за успіхи хвалило!

Хай буде спокій у домі, на роботі — порядок,

Щоб в родині всі були друг другу раді!

Поздравления с Днем работников органов ЗАГСа — искренняя проза

Поздравляем с Днем работников органов ЗАГСа! Пусть в вашем сердце всегда будет любовь, а молодожены постоянно вдохновляют вас. Желаю, чтобы в ваших глазах всегда были искры, а над вашей головой небо было мирным! С праздником!

***

Сколько людей вы сделали счастливыми, сколько влюбленных сердец объединили в одну семью! Поэтому пусть и в вашей жизни будет настоящая любовь! Желаем вам достатка, процветания, развития и всего наилучшего! С Днем работников органов ЗАГСа!

Самые лучшие поздравления с Днем работников органов ЗАГСа в открытках

Поздравление с Днем работников органов ЗАГСа. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем работников органов ЗАГСа. Фото: Новини.LIVE

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