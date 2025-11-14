Свято 14 листопада 2025 — що обов'язково слід зробити у день перед Різдвяним постом

День апостола Пилипа. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 листопада, православні віряни в Україні вшановують апостола Пилипа — одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа. У народі ж дату називають Пилиповими заговинами — останнім вечором перед Різдвяним постом, який триватиме 40 днів. Цей день надзвичайно важливий для кожного християнина, сповнений традиціями, молитвами та правилами.

Новини.LIVE розповідає, що обов'язково слід зробити 14 листопада, чому це важливо та яких заборон варто дотримуватися у день перед початком Різдвяного посту.

День апостола Пилипа — значення свята в українській традиції

14 листопада християни східного обряду вшановують апостола Пилипа — одного з дванадцяти учнів Спасителя. Його згадують у всіх чотирьох Євангеліях. Святий Пилип був одним із перших апостолів, хто приєднався до Ісуса, і відразу ж привів до Христа іншого майбутнього учня — Нафанаїла. Після Воскресіння Ісуса, Пилип активно проповідував християнство. Також за переказами, він зціляв хворих та викривав неправду.

Ця дата також особлива тим, що це останній день перед Різдвяним постом — Пилипові заговини. Сьогодні останній раз перед довгими сорокаденними обмеженнями можна їсти скромну їжу. Віряни фізично та духовно готуються до тривалого періоду стриманості: упорядковують думки, вечеряють із родиною та дотримуються давніх традицій.

Зображення апостола Пилипа. Фото: google.com

Що можна їсти на заговини 14 листопада

У цей день дозволені м'ясні страви, молочні продукти, яйця, а також алкоголь у помірній кількості. Проте Церква радить робити перехід плавним:

один або два прийоми їжі можна зробити пісними;

бажано не переїдати й не влаштовувати застіль, які суперечать духовному змісту дня;

пам'ятати, що піст — це не покарання, а шлях до очищення тіла і думок.

Головні справи на Пилипові заговини

Цей день має велике символічне значення, тому до нього ставилися відповідально. Серед важливих справ, до яких закликали традиція і Церква:

Попросити пробачення і вибачити інших. Пост прийнято починати з чистим серцем. Примирення з рідними та знайомими вважалося обов'язковою умовою духовного оновлення. Помолитися про силу пройти піст. Віряни зверталися до Бога з проханням про мудрість, витримку і мир у серці. Зробити добру справу. Допомога ближньому, благодійність, підтримка тих, хто потребує — найкраща підготовка до Різдвяного посту.

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Традиції та звичаї українців на 14 листопада

Українська традиція наповнена символами цього дня. До Пилипівських заговин ставилися з особливою теплотою. Це був останній вечір перед Різдвяним постом, коли готували м'ясні. За один стіл збиралася вся родина:

дочки приходили до батьків із чоловіками;

запрошували кумів;

кликали самотніх сусідів.

На заговини готували ситі, святкові страви: борщ, локшину, пиріжки, вареники, смажену птицю. Стіл мав бути багатим, але без надмірності. Частину їжі завжди віддавали нужденним — вважалося, що це приносить благословення на піст.

У давнину жінки збиралися на прядки: пряли, співали, готувалися до Різдва, ділилися новинами. Це було важливе соціальне та обрядове заняття. Хлопці та дівчата влаштовували спільні вечорниці-складчини, іноді разом із сімейними парами. Це були теплі громади, де готували страви, співали й проводили час у колі односельчан.

Щедрий стіл перед Різдвяним постом. Фото: google.com

Що не можна робити на Пилипові заговини 14 листопада

Щоб правильно ввійти в піст, варто уникати:

надмірного вживання алкоголю;

гучних гулянь та великих вечірок;

сварок, образ і конфліктів;

смутку і нарікань;

негативу в думках і словах.

Цей день має бути спокійним, зібраним, світлим — у тоні подальших сорока днів стриманості.

