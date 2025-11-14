Видео
День перед Рождественским постом — что обязательно нужно сделать

Дата публикации 14 ноября 2025 07:53
обновлено: 07:53
Праздник 14 ноября 2025 — что нужно сделать в день перед Рождественским постом
День апостола Филиппа. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 14 ноября, православные верующие в Украине чествуют апостола Филиппа — одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. В народе же дату называют Филипповыми заговеньями — последним вечером перед Рождественским постом, который продлится 40 дней. Этот день чрезвычайно важен для каждого христианина, наполненный традициями, молитвами и правилами.

Новини.LIVE рассказывает, что обязательно нужно сделать 14 ноября, почему это важно и какие запреты стоит соблюдать в день перед началом Рождественского поста.

Читайте также:

День апостола Филиппа — значение праздника в украинской традиции

14 ноября христиане восточного обряда чествуют апостола Филиппа — одного из двенадцати учеников Спасителя. Его упоминают во всех четырех Евангелиях. Святой Филипп был одним из первых апостолов, кто присоединился к Иисусу, и сразу же привел ко Христу другого будущего ученика — Нафанаила. После Воскресения Иисуса, Филипп активно проповедовал христианство. Также по преданию, он исцелял больных и разоблачал неправду.

Эта дата также особенна тем, что это последний день перед Рождественским постом — Филипповы заговенья. Сегодня последний раз перед долгими сорокадневными ограничениями можно есть скромную пищу. Верующие физически и духовно готовятся к длительному периоду воздержания: упорядочивают мысли, ужинают с семьей и придерживаются древних традиций.

 

Изображение апостола Филиппа. Фото: google.com

Что можно есть на заговенье 14 ноября

В этот день разрешены мясные блюда, молочные продукты, яйца, а также алкоголь в умеренном количестве. Однако Церковь советует делать переход плавным:

  • один или два приема пищи можно сделать постными;
  • желательно не переедать и не устраивать застолий, которые противоречат духовному содержанию дня;
  • помнить, что пост — это не наказание, а путь к очищению тела и мыслей.

Главные дела на Филипповы заговенья

Этот день имеет большое символическое значение, поэтому к нему относились ответственно. Среди важных дел, к которым призывали традиция и Церковь:

  1. Попросить прощения и простить других. Пост принято начинать с чистым сердцем. Примирение с родными и знакомыми считалось обязательным условием духовного обновления.
  2. Помолиться о силе пройти пост. Верующие обращались к Богу с просьбой о мудрости, выдержке и мире в сердце.
  3. Сделать доброе дело: помощь ближнему, благотворительность, поддержка нуждающихся — лучшая подготовка к Рождественскому посту.

 

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Традиции и обычаи украинцев на 14 ноября

Украинская традиция наполнена символами этого дня. К Филипповским заговорам относились с особой теплотой. Это был последний вечер перед Рождественским постом, когда готовили мясные блюда. За один стол собиралась вся семья:

  • дочери приходили к родителям с мужьями;
  • приглашали кумовьев;
  • звали одиноких соседей.

На заговенье готовили сытые, праздничные блюда: борщ, лапшу, пирожки, вареники, жареную птицу. Стол должен был быть богатым, но без излишеств. Часть еды всегда отдавали нуждающимся — считалось, что это приносит благословение на пост.

В древности женщины собирались на прялки: пряли, пели, готовились к Рождеству, делились новостями. Это было важное социальное и обрядовое занятие. Парни и девушки устраивали совместные вечерницы-складчины, иногда вместе с семейными парами. Это были теплые общины, где готовили блюда, пели и проводили время в кругу односельчан.

 

Щедрый стол перед Рождественским постом. Фото: google.com

Что нельзя делать на Филипповы заговенье 14 ноября

Чтобы правильно войти в пост, следует избегать:

  • чрезмерного употребления алкоголя;
  • шумных гуляний и больших вечеринок;
  • ссор, обид и конфликтов;
  • грусти и сетований;
  • негатива в мыслях и словах.

Этот день должен быть спокойным, собранным, светлым — в тоне последующих сорока дней воздержания.

Ранее мы писали, какую особую молитву следует прочитать в первый день Рождественского поста.

Напомним, мы делились сильной молитвой к Богу, которую следует читать для исцеления души и тела.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года.

традиции церковь Рождественский пост запреты праздник 14 ноября
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
