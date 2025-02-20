Картинки до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні 2025 — історія, яку треба знати

Акція протесту під час Революції Гідності в Києві в 2013-2014 роках. Фото: Contratesolutions

Кожен українець сьогодні знає, що 20 лютого в нашій країні відзначається День пам’яті Героїв Небесної Сотні, який нагадує про справжню трагедію під час Революції Гідності 2013-2014 років. Ми ділимося добіркою картинок до дня пам'яті цих людей.

Новини.LIVE розповідає про цей важливий день в історії України.

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Восени 2013 року в самому центрі Києва відбувся масовий громадянський протест під назвою Революція Гідності. Тоді українці вийшли на масштабну акцію, виступаючи проти тодішньої влади Віктора Януковича та всього того, що в ті часи відбувалося в нашій країні.

Влада всіляко намагалася зупинити учасників протесту силовими методами, що призвело до ескалації конфлікту і людських жертв. У ті часи Київ буквально палав у прямому сенсі цього слова, адже всюди був вогонь, зіткнення і різні гасла, які вказували на незадоволення українського народу.

Тоді в центрі столиці України 20 лютого 2014 року загинуло майже 50 людей. Їх разом з іншими загиблими і смертельно пораненими, які в ті часи боролися за демократичні цінності та територіальну цінність, назвали Героями Небесної Сотні.

З того часу в Україні 20 лютого на державному рівні відзначається День пам’яті Героїв Небесної Сотні — тих, хто в 2013-2014 роках непокірно відстоював права і свободу.

Добірка картинок до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні

Картинка до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Pinterest

Картинка до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Pinterest

Картинка до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Pinterest

Картинка до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Pinterest

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