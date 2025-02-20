Картинки ко Дню памяти Героев Небесной Сотни 2025 — история, которую надо знать

Акция протеста во время Революции Достоинства в Киеве в 2013-2014 годах. Фото: Contratesolutions

Каждый украинец сегодня знает, что 20 февраля в нашей стране отмечается День памяти Героев Небесной Сотни, который напоминает о настоящей трагедии во время Революции Достоинства 2013-2014 годов. Мы делимся подборкой картинок ко дню памяти этих людей.

Новини.LIVE рассказывает об этом важном дне в истории Украины.

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Осенью 2013 года в самом центре Киева состоялся массовый гражданский протест под названием Революция Достоинства. Тогда украинцы вышли на масштабную акцию, выступая против тогдашней власти Виктора Януковича и всего того, что в те времена происходило в нашей стране.

Власть всячески пыталась остановить протестующих силовыми методами, что привело к эскалации конфликта и человеческим жертвам. В те времена Киев буквально пылал в прямом смысле этого слова, ведь повсюду был огонь, столкновения и различные лозунги, которые указывали на недовольство украинского народа.

Тогда в центре столицы Украины 20 февраля 2014 года погибло почти 50 человек. Их вместе с другими погибшими и смертельно ранеными, которые в те времена боролись за демократические ценности и территориальную ценность, назвали Героями Небесной Сотни.

С тех пор в Украине 20 февраля на государственном уровне отмечается День памяти Героев Небесной Сотни — тех, кто в 2013-2014 годах непокорно отстаивал права и свободу.

Подборка картинок ко Дню памяти Героев Небесной Сотни

Картинка ко Дню памяти Героев Небесной Сотни. Фото: Pinterest

Картинка ко Дню памяти Героев Небесной Сотни. Фото: Pinterest

Картинка ко Дню памяти Героев Небесной Сотни. Фото: Pinterest

Картинка ко Дню памяти Героев Небесной Сотни. Фото: Pinterest

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