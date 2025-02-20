Картинки ко Дню памяти Героев Небесной Сотни 2025 — история, которую надо знать

День памяти Героев Небесной Сотни 2025 — подборка картинок
Каждый украинец сегодня знает, что 20 февраля в нашей стране отмечается День памяти Героев Небесной Сотни, который напоминает о настоящей трагедии во время Революции Достоинства 2013-2014 годов. Мы делимся подборкой картинок ко дню памяти этих людей.
Новини.LIVE рассказывает об этом важном дне в истории Украины.
Что известно о Революции Достоинства
Осенью 2013 года в самом центре Киева состоялся массовый гражданский протест под названием Революция Достоинства. Тогда украинцы вышли на масштабную акцию, выступая против тогдашней власти Виктора Януковича и всего того, что в те времена происходило в нашей стране.
Власть всячески пыталась остановить протестующих силовыми методами, что привело к эскалации конфликта и человеческим жертвам. В те времена Киев буквально пылал в прямом смысле этого слова, ведь повсюду был огонь, столкновения и различные лозунги, которые указывали на недовольство украинского народа.
Тогда в центре столицы Украины 20 февраля 2014 года погибло почти 50 человек. Их вместе с другими погибшими и смертельно ранеными, которые в те времена боролись за демократические ценности и территориальную ценность, назвали Героями Небесной Сотни.
С тех пор в Украине 20 февраля на государственном уровне отмечается День памяти Героев Небесной Сотни — тех, кто в 2013-2014 годах непокорно отстаивал права и свободу.
Подборка картинок ко Дню памяти Героев Небесной Сотни
Напомним, мы писали о том, когда в Украине будет Великий пост в 2025 году.
Ранее мы рассказывали о том, кто празднует День ангела в феврале 2025 года.
Также мы сообщали о том, какие праздники отмечают украинцы в феврале 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!