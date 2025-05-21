Що категорично не можна робити у День Миколи Чудотворця 2025 — заборони, традиції та прикмети 22 травня

День Миколи Чудотворця 2025 — заборони, традиції і прикмети
У четвер, 22 травня 2025 року, віряни в церкві вшановують пам’ять святого Миколи Чудотворця, в який існує кілька важливих заборон. Дізнайтеся, чого категорично не можна робити у свято "літнього Миколи", які цікаві традиції та прикмети є цього дня.
Новини.LIVE розповідає про заборони й традиції цього дня.
Цього дня за старим церковним календарем віряни вшановують перенесення мощей Миколая Чудотворця з Мир Лікійських до Барі, яке сталося в 1087 році. Самого святого вважають покровителем моряків, сиріт, бідняків і мандрівників.
Що не варто робити у свято "літнього Миколи"
У це велике свято, як і в інші церковні, існують певні заборони, які не варто порушувати, щоб не привернути нещастя до себе. Так, у День Миколи Чудотворця категорично не можна робити такі речі, як:
- Стригти волосся і нігті
- Мати справу з гострими предметами
- Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує
- Бути комусь винним
- Ледачити і багато говорити
- Ображати дітей і людей у літньому віці
- Вбивати павуків і ображати тварин
Які традиції та народні прикмети існують на Миколая Чудотворця
У це велике церковне свято також існують певні традиції та народні прикмети. Наприклад, на Миколая Чудотворця віряни вмиваються росою і ходять без взуття, щоб відігнати від себе різні захворювання. Молоді дівчата цього дня вмиваються краплями роси, щоб зберегти свою красу на довгі роки.
Також наші предки в давні часи стежили за погодою і розуміли, на що вона вказує. Зокрема, якщо на Миколая Чудотворця ллє дощ, то зерно має гарно вродити, а якщо цього дня грім, то можна чекати на теплу погоду. Також якщо на горобині з’являються квіти, то осінь буде короткою.
Нагадаємо, ми писали про те, коли українці святкуватимуть День батька в 2025 році.
Раніше ми розповідали про те, коли буде Трійця в Україні за новим церковним календарем.
Також ми повідомляли про те, які церковні свята відзначають українці в травні 2025 року.
Читайте Новини.LIVE!