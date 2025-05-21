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День Миколи Чудотворця 2025 — заборони, традиції і прикмети

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Дата публікації: 21 травня 2025 11:51
Що категорично не можна робити у День Миколи Чудотворця 2025 — заборони, традиції та прикмети 22 травня
Зображення святого Миколи Чудотворця. Фото: Pinterest

У четвер, 22 травня 2025 року, віряни в церкві вшановують пам’ять святого Миколи Чудотворця, в який існує кілька важливих заборон. Дізнайтеся, чого категорично не можна робити у свято "літнього Миколи", які цікаві традиції та прикмети є цього дня.

Новини.LIVE розповідає про заборони й традиції цього дня.

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Цього дня за старим церковним календарем віряни вшановують перенесення мощей Миколая Чудотворця з Мир Лікійських до Барі, яке сталося в 1087 році. Самого святого вважають покровителем моряків, сиріт, бідняків і мандрівників.

Николай Чудотворец
Святий Микола Чудотворець на іконі. Фото: Pinterest

Що не варто робити у свято "літнього Миколи"

У це велике свято, як і в інші церковні, існують певні заборони, які не варто порушувати, щоб не привернути нещастя до себе. Так, у День Миколи Чудотворця категорично не можна робити такі речі, як:

  • Стригти волосся і нігті
  • Мати справу з гострими предметами
  • Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує
  • Бути комусь винним
  • Ледачити і багато говорити
  • Ображати дітей і людей у літньому віці
  • Вбивати павуків і ображати тварин

Які традиції та народні прикмети існують на Миколая Чудотворця

У це велике церковне свято також існують певні традиції та народні прикмети. Наприклад, на Миколая Чудотворця віряни вмиваються росою і ходять без взуття, щоб відігнати від себе різні захворювання. Молоді дівчата цього дня вмиваються краплями роси, щоб зберегти свою красу на довгі роки.

Також наші предки в давні часи стежили за погодою і розуміли, на що вона вказує. Зокрема, якщо на Миколая Чудотворця ллє дощ, то зерно має гарно вродити, а якщо цього дня грім, то можна чекати на теплу погоду. Також якщо на горобині з’являються квіти, то осінь буде короткою.

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Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
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