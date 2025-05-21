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День Николая Чудотворца 2025 — запреты, традиции и приметы

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Дата публикации 21 мая 2025 11:51
Что категорически нельзя делать в День Николая Чудотворца 2025 — запреты, традиции и приметы 22 мая
Изображение святого Николая Чудотворца. Фото: Pinterest

В четверг, 22 мая 2025 года, верующие в церкви чтят память святого Николая Чудотворца, в который существует несколько важных запретов. Узнайте, что категорически нельзя делать в праздник "летнего Николая", какие интересные традиции и приметы есть в этот день.

Новини.LIVE рассказывает о запретах и традициях этого дня.

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В этот день по старому церковному календарю верующие чтят перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари, которое произошло в 1087 году. Самого святого считают покровителем моряков, сирот, бедняков и путешественников.

Николай Чудотворец
Святой Николай Чудотворец на иконе. Фото: Pinterest

Что не стоит делать в праздник "летнего Николая"

В этот большой праздник, как и в другие церковные, существуют определенные запреты, которые не стоит нарушать, чтобы не привлечь несчастье к себе. Так, в День Николая Чудотворца категорически нельзя делать такие вещи, как:

  • Стричь волосы и ногти
  • Иметь дело с острыми предметами
  • Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается
  • Быть кому-то виноватым
  • Лениться и много говорить
  • Оскорблять детей и людей в пожилом возрасте
  • Убивать пауков и оскорблять животных

Какие традиции и народные приметы существуют на Николая Чудотворца

В этот большой церковный праздник также существуют определенные традиции и народные приметы. Например, на Николая Чудотворца верующие люди умываются росой и ходят без обуви, чтобы отогнать от себя различные заболевания. Молодые девушки в этот день умываются каплями росы, чтобы сохранить свою красоту на долгие годы.

Также наши предки в давние времена следили за погодой и понимали, на что она указывает. В частности, если на Николая Чудотворца льет дождь, то зерно должно хорошо уродиться, а если в этот день гром, то можно ждать теплую погоду. Также если на рябине появляются цветы, то осень будет короткой.

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Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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