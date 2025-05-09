З Днем Європи 2025 — привітання у листівках, віршах і прозі

Акція на підтримку проведення Єврореферендуму в Києві в 2013 році. Фото: Pinterest

Сьогодні, дев’ятого травня 2025 року, в Україні відзначається День Європи, а це чудова нагода привітати рідних і близьких. Дізнайтеся, які приємні слова побажання можна сказати у це важливе свято у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Днем Європи у віршах

Зорі над нами світять ясно,

У Європі день святковий класно.

Ми Єдність та мир відзначаємо,

В цей день разом щиро вітаємо.

Європа — це наш дім, наш край,

Де ми разом, де ми єдині.

Славимо Європу з усіма,

І мир у світі хай буде з нами.

Слава народам, слава країнам,

Що в Європі ми разом ідемо.

Бажаєм щастя, миру й любові,

Світлого майбутнього нам від Бога.

***

У день Європи збираємось ми,

Славлячи спільне, що нас об'єднує тут.

Серця відкриваємо, щоб ділити добро,

Й надію, і мрії, що допоможуть в кроці.

Від Ірландії до України шлях простягається,

І рука в руку, ми усі разом йдемо.

Європа — це місце, де культури зливаються,

Де ми разом — сім'я, на яку завжди покладаємося.

Як можна привітати з Днем Європи у прозі

Від усієї душі вітаю вас із Днем Європи! Сьогодні ми святкуємо нашу єдність з європейською родиною за перемогу і мир, за процвітання і демократію, за спільні цінності та свободу! Нехай цей день зміцнює віру кожного українця у світле майбутнє! Разом до Перемоги! Слава Україні!

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З Днем Європи! Нехай цей день зміцнить нашу європейську ідентичність, додасть сил у наближенні перемоги і надихне на відбудовування процвітаючої країни! Зі святом!

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У День Європи прийміть наші найщиріші привітання! Кожен українець сьогодні робить все, аби наблизити нашу країну до свободи! Нехай це свято надихне кожного на єдність! Разом до перемоги! Слава Україні!

Найкращі привітання з Днем Європи у листівках

Привітання з Днем Європи. Фото: Pinterest

Привітання з Днем Європи. Фото: Pinterest

Привітання з Днем Європи. Фото: Новини.LIVE

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