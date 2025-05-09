С Днем Европы 2025 — поздравления в открытках, стихах и прозе

День Европы 2025 в Украине — красивые открытки к празднику
Сегодня, девятого мая 2025 года, в Украине отмечается День Европы, а это прекрасная возможность поздравить родных и близких. Узнайте, какие приятные слова пожелания можно сказать в этот важный праздник в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Днем Европы в стихах
Зорі над нами світять ясно,
У Європі день святковий класно.
Ми Єдність та мир відзначаємо,
В цей день разом щиро вітаємо.
Європа — це наш дім, наш край,
Де ми разом, де ми єдині.
Славимо Європу з усіма,
І мир у світі хай буде з нами.
Слава народам, слава країнам,
Що в Європі ми разом ідемо.
Бажаєм щастя, миру й любові,
Світлого майбутнього нам від Бога.
***
У день Європи збираємось ми,
Славлячи спільне, що нас об'єднує тут.
Серця відкриваємо, щоб ділити добро,
Й надію, і мрії, що допоможуть в кроці.
Від Ірландії до України шлях простягається,
І рука в руку, ми усі разом йдемо.
Європа — це місце, де культури зливаються,
Де ми разом — сім'я, на яку завжди покладаємося.
Как можно поздравить с Днем Европы в прозе
От всей души поздравляю вас с Днем Европы! Сегодня мы празднуем наше единство с европейской семьей за победу и мир, за процветание и демократию, за общие ценности и свободу! Пусть этот день укрепляет веру каждого украинца в светлое будущее! Вместе к Победе! Слава Украине!
***
С Днем Европы! Пусть этот день укрепит нашу европейскую идентичность, придаст сил в приближении победы и вдохновит на восстановление процветающей страны! С праздником!
***
В День Европы примите наши самые искренние поздравления! Каждый украинец сегодня делает все, чтобы приблизить нашу страну к свободе! Пусть этот праздник вдохновит каждого на единство! Вместе к победе! Слава Украине!
Самые лучшие поздравления с Днем Европы в открытках
Напомним, мы писали о том, когда украинцы будут праздновать Троицу в 2025 году.
Ранее мы рассказывали о том, кто отмечает свои именины в мае 2025 года.
Также мы сообщали о том, что интересного можно подарить маме на День матери.
Читайте Новини.LIVE!