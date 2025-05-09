С Днем Европы 2025 — поздравления в открытках, стихах и прозе

Акция в поддержку проведения Еврореферендума в Киеве в 2013 году. Фото: Pinterest

Сегодня, девятого мая 2025 года, в Украине отмечается День Европы, а это прекрасная возможность поздравить родных и близких. Узнайте, какие приятные слова пожелания можно сказать в этот важный праздник в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Днем Европы в стихах

Зорі над нами світять ясно,

У Європі день святковий класно.

Ми Єдність та мир відзначаємо,

В цей день разом щиро вітаємо.

Європа — це наш дім, наш край,

Де ми разом, де ми єдині.

Славимо Європу з усіма,

І мир у світі хай буде з нами.

Слава народам, слава країнам,

Що в Європі ми разом ідемо.

Бажаєм щастя, миру й любові,

Світлого майбутнього нам від Бога.

***

У день Європи збираємось ми,

Славлячи спільне, що нас об'єднує тут.

Серця відкриваємо, щоб ділити добро,

Й надію, і мрії, що допоможуть в кроці.

Від Ірландії до України шлях простягається,

І рука в руку, ми усі разом йдемо.

Європа — це місце, де культури зливаються,

Де ми разом — сім'я, на яку завжди покладаємося.

Как можно поздравить с Днем Европы в прозе

От всей души поздравляю вас с Днем Европы! Сегодня мы празднуем наше единство с европейской семьей за победу и мир, за процветание и демократию, за общие ценности и свободу! Пусть этот день укрепляет веру каждого украинца в светлое будущее! Вместе к Победе! Слава Украине!

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С Днем Европы! Пусть этот день укрепит нашу европейскую идентичность, придаст сил в приближении победы и вдохновит на восстановление процветающей страны! С праздником!

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В День Европы примите наши самые искренние поздравления! Каждый украинец сегодня делает все, чтобы приблизить нашу страну к свободе! Пусть этот праздник вдохновит каждого на единство! Вместе к победе! Слава Украине!

Самые лучшие поздравления с Днем Европы в открытках

Поздравление с Днем Европы. Фото: Pinterest

Поздравление с Днем Европы. Фото: Pinterest

Поздравление с Днем Европы. Фото: Новини.LIVE

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