З Днем Героїв України 2025 — щирі привітання у віршах, прозі та листівках

День Героїв України 2025 — теплі привітання для захисників
Сьогодні, 23 травня 2025 року, в Україні відзначають важливе свято — День Героїв, а це гарна нагода подякувати всім захисникам за все, що вони роблять для нашої країни. Дізнайтеся, як можна щиро і тепло привітати всіх українських воїнів із цим днем у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Днем Героїв України у віршах
Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім святим,
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби Янгол закрив от біди,
Над тобою розправивши крила,
І щоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.
Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу у синєє небо:
Повертайся, будь ласка, живим,
Батьківщина чекає на тебе.
***
Нехай сім'я пишається тобою,
А небо буде мирним, голубим.
Ти завжди йди своєю дорогою,
Бо ти — герой, незламний, молодий!
***
Рідні, незламнії, мужні й хоробрі,
Найсміливіші, відважні та добрі,
Люблячі, милії, ніжні й кохані,
Вмілі, упевнені та незрівняні.
Щира подяка вам, наші герої!
Ворога знищете ви у двобої.
Вами пишаємось й вірим безмежно!
Будемо вільні ми і незалежні!
Як можна привітати із Днем Героїв України у прозі
Сьогодні ви віддаємо шану всім тим, хто є справжнім прикладом мужності та відданості своїй країні. Тим, хто не побоявся стати на захист України і стійко боронити її, особливо в такі важкі для нашого народу часи. Нехай кожен Герой повернеться до своєї сім’ї! Зі святом вас, дорогі українські захисники!
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Шановні Герої, зі святом вас! Нехай небо буде мирним, а кожен ворог, який намагається зламати українців, буде покараний! Бажаємо вам сталевого здоров’я, витримки, сил і наснаги! З Днем Героїв України!
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Сьогодні кожен українець потерпає від російської агресії, але наші Герої стійко боронять свою державу! Тож вітаємо вас, любі захисники, із Днем Героїв України! Бажаємо вам здоров’я, витримки, сили духу, наснаги і якнайшвидшого повернення додому! Зі святом вас!
Найкращі привітання з Днем Героїв України у листівках
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