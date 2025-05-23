З Днем Героїв України 2025 — щирі привітання у віршах, прозі та листівках

Український військовий з квіткою в руках. Фото: Newsge

Сьогодні, 23 травня 2025 року, в Україні відзначають важливе свято — День Героїв, а це гарна нагода подякувати всім захисникам за все, що вони роблять для нашої країни. Дізнайтеся, як можна щиро і тепло привітати всіх українських воїнів із цим днем у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Днем Героїв України у віршах

Повертайся, будь ласка, живим.

Я прошу не багато, й не мало.

Кожен вечір молюсь всім святим,

Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив от біди,

Над тобою розправивши крила,

І щоб куля лихої орди

Не побачила, не зачепила.

Ясним ранком, та днем дощовим,

Я шепочу у синєє небо:

Повертайся, будь ласка, живим,

Батьківщина чекає на тебе.

***

Нехай сім'я пишається тобою,

А небо буде мирним, голубим.

Ти завжди йди своєю дорогою,

Бо ти — герой, незламний, молодий!

***

Рідні, незламнії, мужні й хоробрі,

Найсміливіші, відважні та добрі,

Люблячі, милії, ніжні й кохані,

Вмілі, упевнені та незрівняні.

Щира подяка вам, наші герої!

Ворога знищете ви у двобої.

Вами пишаємось й вірим безмежно!

Будемо вільні ми і незалежні!

Як можна привітати із Днем Героїв України у прозі

Сьогодні ви віддаємо шану всім тим, хто є справжнім прикладом мужності та відданості своїй країні. Тим, хто не побоявся стати на захист України і стійко боронити її, особливо в такі важкі для нашого народу часи. Нехай кожен Герой повернеться до своєї сім’ї! Зі святом вас, дорогі українські захисники!

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Шановні Герої, зі святом вас! Нехай небо буде мирним, а кожен ворог, який намагається зламати українців, буде покараний! Бажаємо вам сталевого здоров’я, витримки, сил і наснаги! З Днем Героїв України!

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Сьогодні кожен українець потерпає від російської агресії, але наші Герої стійко боронять свою державу! Тож вітаємо вас, любі захисники, із Днем Героїв України! Бажаємо вам здоров’я, витримки, сили духу, наснаги і якнайшвидшого повернення додому! Зі святом вас!

Найкращі привітання з Днем Героїв України у листівках

Привітання з Днем Героїв України. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем Героїв України. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем Героїв України. Фото ілюстративне: Pinterest

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