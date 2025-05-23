С Днем Героев Украины 2025 — искренние поздравления в стихах, прозе и открытках

День Героев Украины 2025 — теплые поздравления для защитников
Сегодня, 23 мая 2025 года, в Украине отмечают важный праздник — День Героев, а это хороший повод поблагодарить всех защитников за все, что они делают для нашей страны. Узнайте, как можно искренне и тепло поздравить всех украинских воинов с этим днем в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Днем Героев Украины в стихах
Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім святим,
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби Янгол закрив от біди,
Над тобою розправивши крила,
І щоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.
Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу у синєє небо:
Повертайся, будь ласка, живим,
Батьківщина чекає на тебе.
***
Нехай сім'я пишається тобою,
А небо буде мирним, голубим.
Ти завжди йди своєю дорогою,
Бо ти — герой, незламний, молодий!
***
Рідні, незламнії, мужні й хоробрі,
Найсміливіші, відважні та добрі,
Люблячі, милії, ніжні й кохані,
Вмілі, упевнені та незрівняні.
Щира подяка вам, наші герої!
Ворога знищете ви у двобої.
Вами пишаємось й вірим безмежно!
Будемо вільні ми і незалежні!
Как можно поздравить с Днем Героев Украины в прозе
Сегодня вы отдаем дань уважения всем тем, кто является настоящим примером мужества и преданности своей стране. Тем, кто не побоялся стать на защиту Украины и стойко защищать ее, особенно в такие тяжелые для нашего народа времена. Пусть каждый Герой вернется в свою семью! С праздником вас, дорогие украинские защитники!
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Уважаемые Герои, с праздником вас! Пусть небо будет мирным, а каждый враг, который пытается сломать украинцев, будет наказан! Желаем вам стального здоровья, выдержки, сил и вдохновения! С Днем Героев Украины!
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Сегодня каждый украинец страдает от российской агрессии, но наши Герои стойко защищают свое государство! Поэтому поздравляем вас, дорогие защитники, с Днем Героев Украины! Желаем вам здоровья, выдержки, силы духа, вдохновения и скорейшего возвращения домой! С праздником вас!
Самые лучшие поздравления с Днем Героев Украины в открытках
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