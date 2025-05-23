С Днем Героев Украины 2025 — искренние поздравления в стихах, прозе и открытках

Украинский военный с цветком в руках. Фото: Newsge

Сегодня, 23 мая 2025 года, в Украине отмечают важный праздник — День Героев, а это хороший повод поблагодарить всех защитников за все, что они делают для нашей страны. Узнайте, как можно искренне и тепло поздравить всех украинских воинов с этим днем в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Днем Героев Украины в стихах

Повертайся, будь ласка, живим.

Я прошу не багато, й не мало.

Кожен вечір молюсь всім святим,

Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив от біди,

Над тобою розправивши крила,

І щоб куля лихої орди

Не побачила, не зачепила.

Ясним ранком, та днем дощовим,

Я шепочу у синєє небо:

Повертайся, будь ласка, живим,

Батьківщина чекає на тебе.

***

Нехай сім'я пишається тобою,

А небо буде мирним, голубим.

Ти завжди йди своєю дорогою,

Бо ти — герой, незламний, молодий!

***

Рідні, незламнії, мужні й хоробрі,

Найсміливіші, відважні та добрі,

Люблячі, милії, ніжні й кохані,

Вмілі, упевнені та незрівняні.

Щира подяка вам, наші герої!

Ворога знищете ви у двобої.

Вами пишаємось й вірим безмежно!

Будемо вільні ми і незалежні!

Как можно поздравить с Днем Героев Украины в прозе

Сегодня вы отдаем дань уважения всем тем, кто является настоящим примером мужества и преданности своей стране. Тем, кто не побоялся стать на защиту Украины и стойко защищать ее, особенно в такие тяжелые для нашего народа времена. Пусть каждый Герой вернется в свою семью! С праздником вас, дорогие украинские защитники!

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Уважаемые Герои, с праздником вас! Пусть небо будет мирным, а каждый враг, который пытается сломать украинцев, будет наказан! Желаем вам стального здоровья, выдержки, сил и вдохновения! С Днем Героев Украины!

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Сегодня каждый украинец страдает от российской агрессии, но наши Герои стойко защищают свое государство! Поэтому поздравляем вас, дорогие защитники, с Днем Героев Украины! Желаем вам здоровья, выдержки, силы духа, вдохновения и скорейшего возвращения домой! С праздником вас!

Самые лучшие поздравления с Днем Героев Украины в открытках

Поздравление с Днем Героев Украины. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем Героев Украины. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем Героев Украины. Фото иллюстративное: Pinterest

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