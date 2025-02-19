З Днем Державного герба України 2025 — щирі привітання у прозі та листівках

Жінка з прапором України в руці. Фото: Freepik

Щороку 19 лютого українці відзначають дуже важливе для всієї країни свято — День Державного герба, який є одним з головних символів нашої неньки. Щоб привітати рідних з цим чудовим святом, ми підготували добірку найкращих побажань у прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться щирими привітаннями.

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Як можна привітати українців із Днем Державного герба у прозі

Від усього серця вітаємо вас із Днем Державного герба України! Герб — це один із головних символів нашої країни, який нагадує про нашу багату культурну спадщину і героїчне минуле! Нехай над вашою головою завжди буде світле і мирне небо! Міцного здоров’я, добре, добробуту і сімейного затишку! Зі святом вас!

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Тризуб — це один із важливих символів нашої держави, який уособлює силу духу кожного українця! Тому в цей день дозвольте привітати вас із Днем Державного герба України! Бажаємо вам миру, сімейного благополуччя і міцного здоров’я. Зі святом українського символа!

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Зі святом вас, із Днем Державного герба України! Нехай небо над головою буде мирним, а удача завжди буде поруч із вами! Бажаємо вам сімейного затишку, свободи, щастя, міцного здоров’я і всього тільки найкращого у цей день!

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Вітаємо всіх патріотів України зі святом нашого тризуба! Нехай у кожній оселі завжди панує гармонія і сімейний затишок! Ніколи не забувайте свою історію і завжди пам’ятайте, що Україна – вільна і незалежна держава! І нехай жоден ворог не зламає український народ! З Днем Державного герба України — святом, яке уособлює нашу свободу!

Найкращі привітання з Днем Державного герба України у листівках

Привітання з Днем Державного герба України. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Привітання з Днем Державного герба України. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Привітання з Днем Державного герба України. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

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