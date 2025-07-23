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Головна Свята День Бориса і Гліба 2025 — що зробити зранку, щоб водилися гроші

День Бориса і Гліба 2025 — що зробити зранку, щоб водилися гроші

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 23:24
Церковне свято 24 липня 2025 — традиції та заборони у День Бориса і Гліба
День мучеників Бориса і Гліба. Колаж: Новини.LIVE

У цей четвер, 24 липня, Православна церква України вшановує перших канонізованих святих Київської Русі — князів Бориса і Гліба. Це церковне свято — символ непохитної віри, глибокої духовності та братерства. У народі святих вважають заступниками від злих людей, покровителями селян, землеробів і воїнів.

Новини.LIVE розповідає, чим особливе це свято, яких заборон необхідно дотримувати у День мучеників Бориса і Гліба, а також, що обов'язково зробити зранку, щоб привернути достаток.

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Хто такі Борис і Гліб та чому їх вшановують 24 липня

Князі Борис і Гліб — молодші сини святого рівноапостольного Володимира Великого. Народилися вони незадовго до хрещення Київської Русі й були виховані у християнському благочесті.

У 1015 році вони трагічно загинули (вважається, що це сталося саме 24 липня) від рук старшого брата Святополка, який у боротьбі за київський престол прагнув усунути конкурентів. Однак Борис і Гліб не чинили опору — прийняли смерть із покорою, ставши прикладом християнського смирення та любові.

Братів канонізували як мучеників-страстотерпців. Це перші святі Київської Русі, яких офіційно визнала Церква. 24 липня вважається днем братерської любові, миру та відмови від помсти.

 

Хто такі Борис і Гліб та чому їх вшановують 24 липня
Святі Борис та Гліб. Фото: google.com

Традиції церковного свята 24 липня — як вшановують Бориса і Гліба

Цього дня у храмах служать молебні, лунають молитви за мир у родинах та про захист воїнів. У народі вважають цей день захисним від братовбивства, заздрості та розбрату. Святим моляться за злагоду в родині, примирення та прощення. 

Молитви до святих допомагають у таких випадках:

  • ворожнеча в родині;
  • несправедливість з боку близьких чи ворогів;
  • потреба в мужності;
  • захист від зла;
  • внутрішня злість, гнів;
  • заздрість;
  • важкі думки;
  • почуття провини.

 

Традиції церковного свята 24 липня — як вшановують Бориса і Гліба
Жінка молиться у церкві. Фото: РБК-Україна/Віталій Носач

У побуті цей день вважався часом для спілкування: люди ходили в гості, пригощали домашніми стравами, намагалися не працювати тяжко і не сваритися.

Є цікавий народний звичай, який побутує століттями: вранці, одразу після пробудження, потрібно перерахувати всі гроші в оселі — готівку, монети, навіть ті, що в гаманці чи заховані "на чорний день".

Кажуть: "Пораховані гроші — примножені гроші". Такий ритуал нібито гарантує родині достаток на увесь рік. 

Також важливо до цього дня повернути всі борги, навіть символічні. Вважається, що з таким очищенням приходить новий добробут.

 

День Бориса і Гліба 2025 — що зробити зранку, щоб водилися гроші
Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Що не можна робити у День Бориса і Гліба

Цей день — про мир, доброту та стриманість. У свято Бориса і Гліба категорично не можна:

  • сваритися, конфліктувати, особливо з близькими;
  • мститися;
  • ображатися;
  • займатися рукоділлям;
  • рубати дрова;
  • важко фізично працювати;
  • працювати у полі — через блискавки й пожежі, що часто траплялися у цей період, селяни уникали польових робіт;
  • робити ремонт;
  • вживати алкоголь. 

Народні прикмети на 24 липня

  • Якщо йде дощ — чекайте щедрого врожаю.
  • Сонце заховалося у хмарах — осінь буде холодною.
  • Якщо зозуля кує — осінь затягнеться, але буде теплою.
  • Якщо посваритеся цього дня з братом чи сестрою — в родині довго буде розлад.

Пропонуємо вам ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2025 року.

Також ми розповідали, які заборони та традиції супроводжують Успенський піст, що дозволено їсти, а що категорично не можна.

традиції церква заборони День Бориса і Гліба свято
Олена Дрозд - Редактор
Автор:
Олена Дрозд
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