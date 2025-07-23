Церковне свято 24 липня 2025 — традиції та заборони у День Бориса і Гліба

День Бориса і Гліба 2025 — що зробити зранку, щоб водилися гроші
У цей четвер, 24 липня, Православна церква України вшановує перших канонізованих святих Київської Русі — князів Бориса і Гліба. Це церковне свято — символ непохитної віри, глибокої духовності та братерства. У народі святих вважають заступниками від злих людей, покровителями селян, землеробів і воїнів.
Новини.LIVE розповідає, чим особливе це свято, яких заборон необхідно дотримувати у День мучеників Бориса і Гліба, а також, що обов'язково зробити зранку, щоб привернути достаток.
Хто такі Борис і Гліб та чому їх вшановують 24 липня
Князі Борис і Гліб — молодші сини святого рівноапостольного Володимира Великого. Народилися вони незадовго до хрещення Київської Русі й були виховані у християнському благочесті.
У 1015 році вони трагічно загинули (вважається, що це сталося саме 24 липня) від рук старшого брата Святополка, який у боротьбі за київський престол прагнув усунути конкурентів. Однак Борис і Гліб не чинили опору — прийняли смерть із покорою, ставши прикладом християнського смирення та любові.
Братів канонізували як мучеників-страстотерпців. Це перші святі Київської Русі, яких офіційно визнала Церква. 24 липня вважається днем братерської любові, миру та відмови від помсти.
Традиції церковного свята 24 липня — як вшановують Бориса і Гліба
Цього дня у храмах служать молебні, лунають молитви за мир у родинах та про захист воїнів. У народі вважають цей день захисним від братовбивства, заздрості та розбрату. Святим моляться за злагоду в родині, примирення та прощення.
Молитви до святих допомагають у таких випадках:
- ворожнеча в родині;
- несправедливість з боку близьких чи ворогів;
- потреба в мужності;
- захист від зла;
- внутрішня злість, гнів;
- заздрість;
- важкі думки;
- почуття провини.
У побуті цей день вважався часом для спілкування: люди ходили в гості, пригощали домашніми стравами, намагалися не працювати тяжко і не сваритися.
Є цікавий народний звичай, який побутує століттями: вранці, одразу після пробудження, потрібно перерахувати всі гроші в оселі — готівку, монети, навіть ті, що в гаманці чи заховані "на чорний день".
Кажуть: "Пораховані гроші — примножені гроші". Такий ритуал нібито гарантує родині достаток на увесь рік.
Також важливо до цього дня повернути всі борги, навіть символічні. Вважається, що з таким очищенням приходить новий добробут.
Що не можна робити у День Бориса і Гліба
Цей день — про мир, доброту та стриманість. У свято Бориса і Гліба категорично не можна:
- сваритися, конфліктувати, особливо з близькими;
- мститися;
- ображатися;
- займатися рукоділлям;
- рубати дрова;
- важко фізично працювати;
- працювати у полі — через блискавки й пожежі, що часто траплялися у цей період, селяни уникали польових робіт;
- робити ремонт;
- вживати алкоголь.
Народні прикмети на 24 липня
- Якщо йде дощ — чекайте щедрого врожаю.
- Сонце заховалося у хмарах — осінь буде холодною.
- Якщо зозуля кує — осінь затягнеться, але буде теплою.
- Якщо посваритеся цього дня з братом чи сестрою — в родині довго буде розлад.
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