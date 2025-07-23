Церковне свято 24 липня 2025 — традиції та заборони у День Бориса і Гліба

День мучеників Бориса і Гліба. Колаж: Новини.LIVE

У цей четвер, 24 липня, Православна церква України вшановує перших канонізованих святих Київської Русі — князів Бориса і Гліба. Це церковне свято — символ непохитної віри, глибокої духовності та братерства. У народі святих вважають заступниками від злих людей, покровителями селян, землеробів і воїнів.

Новини.LIVE розповідає, чим особливе це свято, яких заборон необхідно дотримувати у День мучеників Бориса і Гліба, а також, що обов'язково зробити зранку, щоб привернути достаток.

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Хто такі Борис і Гліб та чому їх вшановують 24 липня

Князі Борис і Гліб — молодші сини святого рівноапостольного Володимира Великого. Народилися вони незадовго до хрещення Київської Русі й були виховані у християнському благочесті.

У 1015 році вони трагічно загинули (вважається, що це сталося саме 24 липня) від рук старшого брата Святополка, який у боротьбі за київський престол прагнув усунути конкурентів. Однак Борис і Гліб не чинили опору — прийняли смерть із покорою, ставши прикладом християнського смирення та любові.

Братів канонізували як мучеників-страстотерпців. Це перші святі Київської Русі, яких офіційно визнала Церква. 24 липня вважається днем братерської любові, миру та відмови від помсти.

Святі Борис та Гліб. Фото: google.com

Традиції церковного свята 24 липня — як вшановують Бориса і Гліба

Цього дня у храмах служать молебні, лунають молитви за мир у родинах та про захист воїнів. У народі вважають цей день захисним від братовбивства, заздрості та розбрату. Святим моляться за злагоду в родині, примирення та прощення.

Молитви до святих допомагають у таких випадках:

ворожнеча в родині;

несправедливість з боку близьких чи ворогів;

потреба в мужності;

захист від зла;

внутрішня злість, гнів;

заздрість;

важкі думки;

почуття провини.

Жінка молиться у церкві. Фото: РБК-Україна/Віталій Носач

У побуті цей день вважався часом для спілкування: люди ходили в гості, пригощали домашніми стравами, намагалися не працювати тяжко і не сваритися.

Є цікавий народний звичай, який побутує століттями: вранці, одразу після пробудження, потрібно перерахувати всі гроші в оселі — готівку, монети, навіть ті, що в гаманці чи заховані "на чорний день".

Кажуть: "Пораховані гроші — примножені гроші". Такий ритуал нібито гарантує родині достаток на увесь рік.

Також важливо до цього дня повернути всі борги, навіть символічні. Вважається, що з таким очищенням приходить новий добробут.

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Що не можна робити у День Бориса і Гліба

Цей день — про мир, доброту та стриманість. У свято Бориса і Гліба категорично не можна:

сваритися, конфліктувати, особливо з близькими;

мститися;

ображатися;

займатися рукоділлям;

рубати дрова;

важко фізично працювати;

працювати у полі — через блискавки й пожежі, що часто траплялися у цей період, селяни уникали польових робіт;

робити ремонт;

вживати алкоголь.

Народні прикмети на 24 липня

Якщо йде дощ — чекайте щедрого врожаю.

Сонце заховалося у хмарах — осінь буде холодною.

Якщо зозуля кує — осінь затягнеться, але буде теплою.

Якщо посваритеся цього дня з братом чи сестрою — в родині довго буде розлад.

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