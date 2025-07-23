Церковный праздник 24 июля 2025 — традиции и запреты в День Бориса и Глеба

День Бориса и Глеба 2025 — что сделать утром, чтобы были деньги
В этот четверг, 24 июля, Православная церковь Украины чтит первых канонизированных святых Киевской Руси — князей Бориса и Глеба. Этот церковный праздник — символ непоколебимой веры, глубокой духовности и братства. В народе святых считают заступниками от злых людей, покровителями крестьян, земледельцев и воинов.
Новини.LIVE рассказывает, чем особенный этот праздник, какие запреты необходимо соблюдать в День мучеников Бориса и Глеба, а также, что обязательно сделать с утра, чтобы привлечь достаток.
Кто такие Борис и Глеб и почему их почитают 24 июля
Князья Борис и Глеб — младшие сыновья святого равноапостольного Владимира Великого. Родились они незадолго до крещения Киевской Руси и были воспитаны в христианском благочестии.
В 1015 году они трагически погибли (считается, что это произошло именно 24 июля) от рук старшего брата Святополка, который в борьбе за киевский престол стремился устранить конкурентов. Однако Борис и Глеб не оказали сопротивления — приняли смерть со смирением, став примером христианского смирения и любви.
Братья были канонизированы как мученики-страстотерпцы. Это первые святые Киевской Руси, которых официально признала Церковь. 24 июля считается днем братской любви, мира и отказа от мести.
Традиции церковного праздника 24 июля — как почитают Бориса и Глеба
В этот день в храмах служат молебны, звучат молитвы за мир в семьях и о защите воинов. В народе считают этот день защитным от братоубийства, зависти и раздора. Святым молятся за согласие в семье, примирение и прощение.
Молитвы к святым помогают в таких случаях:
- вражда в семье;
- несправедливость со стороны близких или врагов;
- потребность в мужестве;
- защита от зла;
- внутренняя злость, гнев;
- зависть;
- тяжелые мысли;
- чувство вины.
В быту этот день считался временем для общения: люди ходили в гости, угощали домашними блюдами, старались не работать тяжело и не ссориться.
Есть интересный народный обычай, который бытует веками: утром, сразу после пробуждения, нужно пересчитать все деньги в доме — наличные, монеты, даже те, что в кошельке или спрятаны "на черный день".
Говорят: "Посчитанные деньги — приумноженные деньги". Такой ритуал якобы гарантирует семье достаток на весь год.
Также важно до этого дня вернуть все долги, даже символические. Считается, что с таким очищением приходит новое благосостояние.
Что нельзя делать в День Бориса и Глеба
Этот день — о мире, доброте и сдержанности. В праздник Бориса и Глеба категорически нельзя:
- ссориться, конфликтовать, особенно с близкими;
- мстить;
- обижаться;
- заниматься рукоделием;
- рубить дрова;
- тяжело физически работать;
- работать в поле — из-за молний и пожаров, которые часто случались в этот период, крестьяне избегали полевых работ;
- делать ремонт;
- употреблять алкоголь.
Народные приметы на 24 июля
- Если идет дождь — ждите щедрого урожая.
- Солнце спряталось в облаках — осень будет холодной.
- Если кукушка кует — осень затянется, но будет теплой.
- Если поссоритесь в этот день с братом или сестрой — в семье долго будет разлад.
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