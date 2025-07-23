Церковный праздник 24 июля 2025 — традиции и запреты в День Бориса и Глеба

День мучеников Бориса и Глеба. Коллаж: Новини.LIVE

В этот четверг, 24 июля, Православная церковь Украины чтит первых канонизированных святых Киевской Руси — князей Бориса и Глеба. Этот церковный праздник — символ непоколебимой веры, глубокой духовности и братства. В народе святых считают заступниками от злых людей, покровителями крестьян, земледельцев и воинов.

Новини.LIVE рассказывает, чем особенный этот праздник, какие запреты необходимо соблюдать в День мучеников Бориса и Глеба, а также, что обязательно сделать с утра, чтобы привлечь достаток.

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Кто такие Борис и Глеб и почему их почитают 24 июля

Князья Борис и Глеб — младшие сыновья святого равноапостольного Владимира Великого. Родились они незадолго до крещения Киевской Руси и были воспитаны в христианском благочестии.

В 1015 году они трагически погибли (считается, что это произошло именно 24 июля) от рук старшего брата Святополка, который в борьбе за киевский престол стремился устранить конкурентов. Однако Борис и Глеб не оказали сопротивления — приняли смерть со смирением, став примером христианского смирения и любви.

Братья были канонизированы как мученики-страстотерпцы. Это первые святые Киевской Руси, которых официально признала Церковь. 24 июля считается днем братской любви, мира и отказа от мести.

Святые Борис и Глеб. Фото: google.com

Традиции церковного праздника 24 июля — как почитают Бориса и Глеба

В этот день в храмах служат молебны, звучат молитвы за мир в семьях и о защите воинов. В народе считают этот день защитным от братоубийства, зависти и раздора. Святым молятся за согласие в семье, примирение и прощение.

Молитвы к святым помогают в таких случаях:

вражда в семье;

несправедливость со стороны близких или врагов;

потребность в мужестве;

защита от зла;

внутренняя злость, гнев;

зависть;

тяжелые мысли;

чувство вины.

Женщина молится в церкви. Фото: РБК-Украина/Виталий Носач

В быту этот день считался временем для общения: люди ходили в гости, угощали домашними блюдами, старались не работать тяжело и не ссориться.

Есть интересный народный обычай, который бытует веками: утром, сразу после пробуждения, нужно пересчитать все деньги в доме — наличные, монеты, даже те, что в кошельке или спрятаны "на черный день".

Говорят: "Посчитанные деньги — приумноженные деньги". Такой ритуал якобы гарантирует семье достаток на весь год.

Также важно до этого дня вернуть все долги, даже символические. Считается, что с таким очищением приходит новое благосостояние.

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Что нельзя делать в День Бориса и Глеба

Этот день — о мире, доброте и сдержанности. В праздник Бориса и Глеба категорически нельзя:

ссориться, конфликтовать, особенно с близкими;

мстить;

обижаться;

заниматься рукоделием;

рубить дрова;

тяжело физически работать;

работать в поле — из-за молний и пожаров, которые часто случались в этот период, крестьяне избегали полевых работ;

делать ремонт;

употреблять алкоголь.

Народные приметы на 24 июля

Если идет дождь — ждите щедрого урожая.

Солнце спряталось в облаках — осень будет холодной.

Если кукушка кует — осень затянется, но будет теплой.

Если поссоритесь в этот день с братом или сестрой — в семье долго будет разлад.

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