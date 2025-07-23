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Главная Праздники День Бориса и Глеба 2025 — что сделать утром, чтобы были деньги

День Бориса и Глеба 2025 — что сделать утром, чтобы были деньги

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Дата публикации 23 июля 2025 23:24
Церковный праздник 24 июля 2025 — традиции и запреты в День Бориса и Глеба
День мучеников Бориса и Глеба. Коллаж: Новини.LIVE

В этот четверг, 24 июля, Православная церковь Украины чтит первых канонизированных святых Киевской Руси — князей Бориса и Глеба. Этот церковный праздник — символ непоколебимой веры, глубокой духовности и братства. В народе святых считают заступниками от злых людей, покровителями крестьян, земледельцев и воинов.

Новини.LIVE рассказывает, чем особенный этот праздник, какие запреты необходимо соблюдать в День мучеников Бориса и Глеба, а также, что обязательно сделать с утра, чтобы привлечь достаток.

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Кто такие Борис и Глеб и почему их почитают 24 июля

Князья Борис и Глеб — младшие сыновья святого равноапостольного Владимира Великого. Родились они незадолго до крещения Киевской Руси и были воспитаны в христианском благочестии.

В 1015 году они трагически погибли (считается, что это произошло именно 24 июля) от рук старшего брата Святополка, который в борьбе за киевский престол стремился устранить конкурентов. Однако Борис и Глеб не оказали сопротивления — приняли смерть со смирением, став примером христианского смирения и любви.

Братья были канонизированы как мученики-страстотерпцы. Это первые святые Киевской Руси, которых официально признала Церковь. 24 июля считается днем братской любви, мира и отказа от мести.

 

Кто такие Борис и Глеб и почему их почитают 24 июля
Святые Борис и Глеб. Фото: google.com

Традиции церковного праздника 24 июля как почитают Бориса и Глеба

В этот день в храмах служат молебны, звучат молитвы за мир в семьях и о защите воинов. В народе считают этот день защитным от братоубийства, зависти и раздора. Святым молятся за согласие в семье, примирение и прощение.

Молитвы к святым помогают в таких случаях:

  • вражда в семье;
  • несправедливость со стороны близких или врагов;
  • потребность в мужестве;
  • защита от зла;
  • внутренняя злость, гнев;
  • зависть;
  • тяжелые мысли;
  • чувство вины.

 

Традиции церковного праздника 24 июля — как почитают Бориса и Глеба
Женщина молится в церкви. Фото: РБК-Украина/Виталий Носач

В быту этот день считался временем для общения: люди ходили в гости, угощали домашними блюдами, старались не работать тяжело и не ссориться.

Есть интересный народный обычай, который бытует веками: утром, сразу после пробуждения, нужно пересчитать все деньги в доме — наличные, монеты, даже те, что в кошельке или спрятаны "на черный день".

Говорят: "Посчитанные деньги — приумноженные деньги". Такой ритуал якобы гарантирует семье достаток на весь год.

Также важно до этого дня вернуть все долги, даже символические. Считается, что с таким очищением приходит новое благосостояние.

 

День Бориса и Глеба 2025 — что сделать утром, чтобы были деньги
Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Что нельзя делать в День Бориса и Глеба

Этот день — о мире, доброте и сдержанности. В праздник Бориса и Глеба категорически нельзя:

  • ссориться, конфликтовать, особенно с близкими;
  • мстить;
  • обижаться;
  • заниматься рукоделием;
  • рубить дрова;
  • тяжело физически работать;
  • работать в поле — из-за молний и пожаров, которые часто случались в этот период, крестьяне избегали полевых работ;
  • делать ремонт;
  • употреблять алкоголь.

Народные приметы на 24 июля

  • Если идет дождь — ждите щедрого урожая.
  • Солнце спряталось в облаках — осень будет холодной.
  • Если кукушка кует — осень затянется, но будет теплой.
  • Если поссоритесь в этот день с братом или сестрой — в семье долго будет разлад.

Предлагаем вам ознакомиться с церковным календарем праздников на август 2025 года.

Также мы рассказывали, какие запреты и традиции сопровождают Успенский пост, что разрешено есть, а что категорически нельзя.

традиции церковь запреты День Бориса и Глеба праздник
Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
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