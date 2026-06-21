З Днем Батька 2026: красиві привітання у листівках, прозі та віршах

Радісні тато з дитиною. Колаж: Новини.LIVE

Традиційно у третю неділю червня українці відзначають День батька. Цьогоріч свято припадає на 21 червня. У цю дату варто сказати теплі слова й подякувати татусям.

Новини.LIVE ділиться з Вами добіркою красивих та щирих привітань у віршах, прозі та листівках.

День батька 2026: красиві привітання у прозі

Вітаємо з Днем батька! Тату, сьогодні ми загадали лише одне найзаповітніше бажання — щоб ти повернувся додому живим і неушкодженим. Ми дуже сумуємо, любимо тебе та чекаємо на ту мить, коли зможемо міцно обійняти.

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Вітаю з Днем батька! Бажаю бути сильним духом, впевненим у собі, мудрим і щасливим чоловіком, який завжди відчуває любов та повагу своїх дітей.

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Любий татусю, вітаю тебе з Днем батька! Для мене ти завжди був і залишаєшся справжнім героєм. Дякую за любов, турботу та тепло. Бажаю тобі здоров'я, душевного спокою та безлічі приємних моментів поруч із рідними.

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Дорогий тату, щиро вітаю тебе зі святом! Дякую за щасливе дитинство, правильні життєві цінності та любов. Бажаю тобі здійснення мрій, нових досягнень та міцного здоров'я.

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Наш любий татусю, прийми найщиріші вітання з Днем батька! Бажаємо тобі мирного неба, добрих новин, сімейного затишку та щоденних приводів для усмішки. Ми тебе дуже любимо та цінуємо.

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Вітаю з Днем батька! Нехай батьківство приносить лише гордість, теплі обійми та щирі слова вдячності.

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Любий татусю, дякую тобі за терпіння, мудрі поради та силу характеру. Бажаю тобі залишатися життєрадісним, здоровим і щасливим. З Днем батька!

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Рідний мій тато, для нашої родини ти — справжня опора, приклад мужності, честі та мудрості. Дякуємо за любов та підтримку. З Днем батька!

Привітання з Днем батька 2026 у віршах українською мовою

Миру, злагоди, здоров'я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров'я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє —

Ти залишись таким, як є.

***

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров'я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

***

Хай ладяться справи у тебе, татусь,

Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,

Бажаю тобі довгих, світлих років,

Хай лине удача із різних боків,

Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,

Та років до ста молодим залишайся!

***

Любий тату, здоров'я міцного,

Вірних друзів, та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку, любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!

***

З Днем батька я тебе вітаю, татку!

Тобі бажаю здійснення всіх мрій,

Нехай у тебе все буде в порядку,

Щасливим будь, рідненький батьку мій!

***

Спасибі тобі, тату, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі та безсонні ночі,

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі.

Нехай Господь Бог тобі здоров'я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує!

***

Таточку любий, рідна людина,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

Буде робота успішна, поважна,

Друзі у хаті гарні та справжні,

Буде кохання у серці велике,

А для онуків будеш як приклад!

***

Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди й здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

***

За твоєю сильною спиною,

Як за високою стіною!

Тато, ти — опора наша.

Любим тебе до мурашок!

***

Ти — найкращий в світі тато,

в цьому сумнівів нема!

І зі святом татусів вітає,

твоя любляча сім'я!

З Днем батька 21 червня 2026: красиві листівки до свята

Листівки з Днем батька 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем батька 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем батька 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем батька 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем батька 2026. Колаж: Новини.LIVE

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